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 Політика України
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Все про:освіта (616) українська мова (286) школа (685) мова (386) російська мова (96) Слов'янськ (197)

 У Слов'янську відмовилися від навчання дітей у школі російською мовою, - міськрада

У Слов'янську (Донецька область) вирішили відмовитися від класів навчання російською мовою - у цьому навчальному році таких класів не буде в жодній школі.

Про це розповіла заступник керівника відділу освіти Слов'янської міської ради Марина Хохлова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слов'янські відомості.

Хохлова підкреслила, що в школах мова навчання - українська, і якщо будуть класи з російською мовою навчання, то виникатиме проблема з підручниками російською мовою і дидактичними матеріалами. Також того вимагає закон, хоча були батьки, які висловлювали своє невдоволення відсутністю російськомовних класів.

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Зараз відділ освіти закуповує підручники та дидактичні матеріали українською мовою, і не має сенсу витрачати кошти на закупівлю підручників, надрукованих російською мовою.

"Навіть з економічного змісту – це не вигідно, і далі після початкових класів освіта все одно буде відбуватися державною мовою", - зазначила заступник начальника відділу освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144153
 
   
 Топ коментарі
 
Этот финт для них будет последний,
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Не переживайте , сейчас зебилы придут в парламент и сделают русский основным государственным , а украинский будет вторым В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет - Цензор.НЕТ 1686
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При Порошенко Слов'янськ звільнили від ординської нечисті.
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Слава Богу !
В Україні і діти будуть розмовляти на рідній мові У Слов'янську відмовилися від навчання дітей у школі російською мовою, - міськрада - Цензор.НЕТ 3795
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.....Хохлова подчеркнула, что в школах язык обучения - украинский,..... Источник: https://censor.net.ua/n3144153

нуда нуда, понятно почему))
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