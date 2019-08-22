 Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це він сказав в інтерв'ю Fox News Channel.

"Очевидно, що вони (росіяни — ред.) намагаються розширити свій стратегічний ядерний арсенал для боротьби зі Сполученими Штатами", — зазначив Еспер.

Він підкреслив, що Вашингтон включить "ці нові види озброєнь, що розробляються Росією", в нову угоду, яка стане продовженням Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

"Нині Росія має в своєму розпорядженні … крилаті ракети середньої дальності, можливо оснащені ядерними боєголовками і спрямовані в бік Європи", — додав глава Пентагону.

Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.

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Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

The New York Times з посиланням на американську розвідку зазначає, що вибух стався під час випробування прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.