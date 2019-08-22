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Все про:вибух (1750) Пентагон (236) Росія (19432) полігон (184) Еспер Марк (5)

 Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом

Глава Пентагону Марк Еспер, коментуючи вибухи на військовому полігоні в районі російського міста Сєверодвінськ, сказав, що це свідчить про те, що РФ намагається розширити свій ядерний арсенал.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це він сказав в інтерв'ю Fox News Channel.

"Очевидно, що вони (росіяни — ред.) намагаються розширити свій стратегічний ядерний арсенал для боротьби зі Сполученими Штатами", — зазначив Еспер.

Він підкреслив, що Вашингтон включить "ці нові види озброєнь, що розробляються Росією", в нову угоду, яка стане продовженням Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

"Нині Росія має в своєму розпорядженні … крилаті ракети середньої дальності, можливо оснащені ядерними боєголовками і спрямовані в бік Європи", — додав глава Пентагону.

Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.

Дивіться також: У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор. ВIДЕО

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

The New York Times з посиланням на американську розвідку зазначає, що вибух стався під час випробування прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144150
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть глава Пентагона расскажет это своему слабоумному Трампу, который хочет опять вернуть Кацапстан в G7.По -моему и Трамп и Макрон нуждаются в осмотре психиатра.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 20 авг.

Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 6772

Судя по комментариям российских экспертов, радиация для россиян в малых дозах не вредна в любых количествах.
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Пусть глава Пентагона расскажет это своему слабоумному Трампу, который хочет опять вернуть Кацапстан в G7.По -моему и Трамп и Макрон нуждаются в осмотре психиатра.
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"Президент Франції Еммануель Макрон також виступив проти повернення Росії до G8. "Я думаю, що повернення Росії без жодних умов було б ознакою слабкості Великої сімки (G7)", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, це було б стратегічною помилкою. На його думку, необхідно вирішення української кризи перед поверненням Росії до кола семи провідних країн світу.
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Интересно, и на сколько километров кацапы то ядерное устройство расширили? Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском - Цензор.НЕТ 1077
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Смотреть по розе ветров за радиоактивным облаком. Хех, еще август не закончился. Може дев"ять днів серпня допоможуть кацапам щось ще підірвати, чомусь впасти або втопитись. Амінь. Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском - Цензор.НЕТ 2225
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накрыло не хило . в малых дозах и до Индии с Ираном дошло . даже нас краем зацепило . ну а уж любимый москалями Крым ...
https://www.youtube.com/watch?v=JvH0hs2-CBQ
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недруги за бугром 🇿🇼‏ @Lndcalling 20 авг.

Житель Неноксы читает сообщение В.Путина о нормализации радиационного фона в районе полигона.

Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 1579
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Рожки "калаша" смотаньі изолентой не по уставу , ОЗК одет неправильно . Но, все равно , хорошо !
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Это вообще не АК/АКМ, а простой муляж. И к магазину пачка цигарок примотана (увеличь и поржи). Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 7012
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Святослав Стеценко з Sviatoslav Stetsenko.
11 год ·

Україна програла цю війну ще у 2014 році і Мінські договорняки були умовами капітуляції. Потім нам ще раз показали наше місце під Дебальцевим, що завершилося новими договорняками з ще більш жорсткими для нас умовами. Порошенко це чітко усвідомлював тому в подальшому взагалі не напружувався і не смикався. Патякав багато і пафосно, але не робив нічого.
Треба бути і всім вам чесними перед самими собою. Або змиритися з поразкою і виконувати вимоги переможців, або визнати поразку, стиснути зуби і вперто готуватися до реваншу.

Брехати самим собі і називати ганебні поразки унікальним бойовим досвідом, називати легендарними героями тих, хто керував військами під час тих поразок - шлях до гарантованого самознищення.
Особистий героїзм і самопожертва окремих людей і навіть підрозділів ніяк не виправдовують підлість і зрадливість державних керівників, безпорадність і зверхність до людей військових начальників.
Щоб від поразок прийти до перемог, спочатку треба визнати ті поразки.
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За всё время советской власти семейных трусов шить так и не научились , технологию производства пипифакса освоили только к 69 году , слишком уж сложно , а тут - двигатели на реакторе ! Да ещё с такими рукамиводителями как Шойгу и Рогозин!
Вот не поверю !
Засрать землю радиоактивными отходами и что-нибудь взорвать в ходе испытаний - это запросто , а вот что толковое - сомневаюсь .
Умные евреи и украинцы , на которых всё и держалось , помогать Пугабии не будут , а у самих хороняк руки из задницы растут.
Их девиз - что не сломаю , то пропью .
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Ненокса - это треть Чернобыля (или больше... Чернобыля)

«Фонила ванна, военные увезли ее на КамАЗе»

Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 2805

Дополнительные подробности про происшествие с радиоактивным взрывом в Неноксе

Прежде отобранной копи-пасты из статьи по ссылке сообщу две важные вещи - это два важных вывода на сегодня из всей накопившейся информации.

Первое. О дозе облучения и реальном масштабе аварии. Судя по симптомам и скоропостижной смерти 2 пострадавших приблизительно в течение 24 часов после аварии - умерли они очевидно от острой лучевой болезни - доза полученного ими облучения составила не менее чем 30 Gy (Грей).

Считаю, что реальная доза была в районе 50 Gy, что в переводе на Зиверты составляет 50 Зивертов, и что, в свою очередь, является 10-кратным превышением летальной дозы для человека. По грубой прикидке мощность радиоактивного излучения пробивала планку в 5000 Рентген. Не микро- и не милли-, а целых Рентген. Если мерить в "чернобылях", то это 1/3 Чернобыля вблизи взорвавшегося 4-го корпуса ЧАЭС*.

Напомню, что первый достоверный замер радиоактивности профессором Легасовым в первый день аварии с применением освинцованного БТР показал 15 000 Рентген - в том месте, куда прибыли тушить пожар первые расчеты пожарных, у реакторной стены 4-го корпуса.
UPD: В сети есть информация о том, что 15 000 Рентген могла давать только зона непосредственно над самим реактором. Фон у корпуса был в пределах 3000-4000 Рентген в час.
UPD: Средняя доза ликвидатора аварии на ЧАЭС - 170 mSv. Это в 294 раза меньше 50 Sv.

Вывод о реальной дозе примерно в 50 Зивертов основывается на следующем. Аналогичные по дозе инциденты в данном случае - этоавария на подлодке К-19, когда экипажу пришлось вручную чинить систему охлаждения реактора. Тогда офицеры Корчилов и Юдочкин получили дозы, соответственно, в 50 и 34 Зиверта. Также близок к этому инцидент с Сесилом Келли, когда он в результате ошибки облучился перешедшим в надкритическое состояние плутонием-239 в лаборатории Лос-Аламос (доза 36 Зв, умер через 35 часов). И это также инцидент с американским физиком Луисом Злотином тоже в Лос-Аламос. Достоверной оценки дозы нет (от 1980 рентген, 21 Зв - умер через 9 дней после инцидента).

Второе. О том, что власть всё замалчивает и отрицает как в случае с Чернобылем. Сегодняшняя публикация в "Новой" почти полностью подтвердила сведения, которые были опубликованы анонимно больше недели назад. Из той публикации остаются неподтвержденным пара пунктов. Это общее количество погибших 8 августа. В той публикации называлась цифра в 15 человек.

*Не подтверждена пока и доза радиации. Анонимный источник сообщал: "все выжившие получили «комбинированные ранения» различной степени тяжести, а также дозу радиации, которая 60-кратно превышает предельную норму и ведет к неизбежной смерти.". В таком случае моя оценка даже будет заниженной раз в 6-8, а доза облучения погибших составляла, условно говоря, 3-4 Чернобыльских реактора (с учетом уточнения насчет 15 000 рентген - все 9-12 реакторов).

UPD: Легасов оценивал мощность взрыва на 4-м блоке ЧАЭС в 3-4 тонны тротилового эквивалента. Приблизительная оценка мощности детонации в Неноксе - 1 тонна в эквиваленте ТНТ.
UPD: «Радиация сожгла листву». Анонимное видео последствий взрыва под Северодвинском: побережье Белого моря.
Напомню, что лес в направлении выпадения радиоактивных осадков обычно рыжеет. Так было с чернобыльским "Рыжим лесом", лесом вдоль радионуклидного следа Кыштымской аварии (т.н. Восточно-Уральский радиоактивный след). Несмотря на 30-60 лет, прошедших после аварий, эти территории официально являются зонами экологического бедствия до сих пор.
UPD: «Вода в Солзе отравлена»: В больницу Северодвинска поступил пациент с тяжелой интоксикацией. Анонимное сообщение об отравлении местного жителя водой из реки, протекающей вблизи полигона в Нёноксе.
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Теперь, собственно, копи-паста из "НГ":
Как стало известно «Новой газете», шестерых пострадавших на взрыве 8 августа отвезли в две разные клиники: троих распределили в обычную гражданскую Архангельскую областную больницу, других доставили в Центр им. Н.А. Семашко, который расположен в километре от областной больницы.

«Там есть радиоизотопная лаборатория. Им поступала довольно противоречивая информация, однако у них было все необходимое для работы с такими пациентами. Так как там есть датчики альфа-, бета-, гамма-излучения, то врачи сразу определили дозы радиации у пациентов и произвели дезактивацию. Затем повторно замерили дозу излучения, повторно произвели дезактивацию. Сами врачи все это время были в костюмах химзащиты, в респираторах, то есть можно сказать с уверенностью, что единственное учреждение, которое сработало в этой ситуации профессионально, - это Центр им. Н.А. Семашко. Они взаимодействуют с радиоактивными веществами ежедневно. В областной больнице знали, что произошел взрыв на военном полигоне, а больше ничего не знали», - рассказал источник в клинике.

По данным «Новой газеты», троих пациентов доставили в Архангельскую областную больницу в 16.35 8 августа. Ввиду отсутствия информации,

людей сначала обследовали в приемном покое. Позднее пришлось проводить дезактивацию всего приемного покоя, так как вместе с этими пострадавшими в больницу попал цезий-137

(радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного распада урана-235), его доза составляла 22 тыс. микрочастиц на 1 кв. см, но выявлено это было только через час после приезда пострадавших.

«За это время они успели обследоваться, побывать на компьютерной томографии, были перевезены в операционный блок, были задействованы три операционных, впоследствии, когда прибыли дозиметристы и было выявлено, что они носители бета-излучения, их перевели обратно в приемный покой. Там уже силами врачей, санитарок и медсестер проводилась дезактивация мыльными растворами. Для защиты у них были только обычные повязки», - рассказывает собеседник «Новой газеты». По его словам, в мероприятии участвовало 57 человек, притом что обычная смена - 15-20 человек, то есть большинство людей либо добровольно, либо по требованию руководства остались работать сверхурочно. «Никто не отказался, даже уже зная, что это радиоактивные пострадавшие», - говорит он, отмечая, что некоторые коллеги жаловались на покалывания в области лица и рук.

Впоследствии троих пациентов после операции наблюдали в оперблоке до 8.20. В ночь на 9 августа в больницу прилетели специалисты из Государственного медицинского центра им. А.И. Бурназяна (Москва), и в 8.20 началась эвакуация из больницы:

«Двое пострадавших из трех не доехали до аэропорта и погибли, но их тела также были доставлены в Центр Бурназяна. Доза радиации была очень большой, картина лучевой болезни развивалась по часам».

В самой больнице также началась дезактивация. Так, военные выкосили всю траву вокруг больницы, была произведена дезактивация приемного отделения, операционных. «Плюс там очень фонила ванна, военные ее просто демонтировали и увезли с собой на КамАЗе», - говорит источник «Новой» в клинике.

На полигоне в Неноксе в момент испытаний присутствовал замминистра обороны Павел Попов. «Он был предупрежден, что там небезопасно, поэтому был не на платформе, разумеется, а рядом». Фотография господина Попова имеется в публикации "Новой".
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UPD: Связанные с северодвинским взрывом медицинские записи были уничтожены
Анонимный источник сообщает следующее:
- записи, сделанные в медицинском журнале Архангельской областной клинической больницы в связи с инцидентом под Северодвинском, были уничтожены, а врачи, прошедшие обследование на предмет радиоактивного заражения, не смогли получить доступ к собственным медицинским картам.
- медики, направленные 8 августа из Северодвинска в село Нёнокса на трех медицинских автомобилях, не были проинформированы о радиационном характере происшествия и не были снабжены дозиметрами. Выжившего при аварии специалиста тем же утром транспортировали в АОКБ. Для этого использовалась одна машина "скорой помощи"
- врачей из этой бригады впоследствии направили на обследование в Москву. Остальных медиков, которые 8 августа ездили в село Нёнокса на двух других автомобилях, проверили в региональной больнице. "Следов радиоактивного заражения не обнаружено. По крайней мере, так сказали сотрудникам скорой". "У одного из сотрудников скорой фонили тапочки. В остальном всё было в норме". В то же время машина скорой помощи, перевозившая пострадавших на полигоне лиц, пропала с подстанции. Высказывается предположение, что она могла быть уничтожена.
- один из медиков областной клиники рассказал об эпизоде, произошедшем на прошлой неделе. Как сообщается, врачи прошли осмотр у онколога и сдали кровь на анализ, после чего им сообщили об отсутствии радиоактивного заражения. Медики отнеслись к этой информации с недоверием: "по словам источника, все записи в журнале, сделанные в тот день, были уничтожены".
- получить выписку из медицинской карты даже родственникам крайне затруднительно", и установить, повышался ли радиационный фон в клинике, оказалось невозможным. "Информация закрыта, в помещениях корпуса, через которые прошли пострадавшие, отдирали кафельную плитку".
- "результаты анализов медиков, прошедших обследование в Москву, держатся в секрете от них самих. "Обследуемым на руки никаких итогов обследования не дают. С боем удается сфотографировать только собственные анализы".

https://politota.d3.ru/nenoksa-eto-tret-chernobylia-ili-bolshe-chernobylia-1834544/?sorting=rating
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Но в этом есть и положительный момент. после того когда радую и активную светящуюся в темноте русню привезли в больницу, а потом вывезли в неизвестном направлении гэбнявые нквдшники выкосили все бульяны возле этой больницы чтобы скрыть радиоактивное заражение. У русни профит - нету бурьянов возле здания. За такое не жалко еще пару тысяч кацапов зажмурить.
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Лучшие комменты из обсуждения (158 комментариев) :

Вторжение в арабскую страну, сбитый боинг, ядерная авария... Чуваки косплеят поздний совок?* * *
олимпиада еще, с рекордным количеством медалек у страны. Санкции и контрсанкции. Разгул пропаганды. Все, как мы любим.
Ждем-с балету-с...

* * *
Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 8303

* * *
думаю будет предупреждение МЧС вместо балета, недавно тренировались

Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 7291

(тв-программы были прерваны, на экраны была выведена эта картинка, диктор монотонно озвучивал приведенный текст)
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 20 авг.

Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 6772

Судя по комментариям российских экспертов, радиация для россиян в малых дозах не вредна в любых количествах.
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Даже полезна! Одна лишняя хромосома у них уже есть, появление еще одной воспримется нацией как божья благодать!
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Просто SMS (смернть мордовским свинособакам)
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Х.йло фейерический д.....б . если пытается с помощью ядерных штучек побороть США . Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 2383 .Америку можно побороть лишь экономически . Тоесть , сделать кацапию экономически более развитой державой чем она . Но на это , у вяликих не хватает ума . По сему ,, кацапам Америку никогда не одолеть . Зря пыхтят .. Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 8564 .
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А то, что он силой хотел и хочет присоединить Украину к империи -- это не говорит о его д........бстве?
"- Что случилось с подлодкой?
- Она утонула" -- это ли не ответ полнейшего д............ба.
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Ядерный двигатель ракеты содержит десятки кг активного урана или плутония..Обычно на спутниках с ядерным источником питания до 50 кг вышеперечисленного.Тепловой взрыв произошел из-за резкого повышеиния тепловыделения и расплавления котейнера с ядерным топливом.Скорей всего тоже было на Лошарике.Такая планида Моськи.Забрехать не удастся.Попытка державы с экономикой Нидерландов стать сверхдержавой. Орда вступила в период флуктационного развала.
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Главное, что бы все эти попытки оканчивались взрывом.
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Вопрос к порохоботам , ожидающим на диване "развала и краха РФ-ии" : как можно пять лет ходить пешком , не собрав мопед , все детали и агрегатьі которого у вас имеются?
Вопрос об украинской крьілатой ракете средней дальности в неядерном исполнении.
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Так это - нет политической воли !
Воровать - воля есть , и всё .
А потом запасы воли заканчиваются .
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Над апосраной парашей гордо реет "буревесник", ядреною пылью апсерая, побережье беломорья, и "лошарик" под водою, говнобульбы извергая, тихо пашет ил придонный весь наполненный мардвою, "хобос" он догнать желает и у грунте заглубицца.
Пашти кислый ферзев. Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 9778 Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 9778 Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом - Цензор.НЕТ 9778
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Неплохо так расширила)) Еще бы парочку таких расширений да поближе к Москве))
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ДА !!! НЕОБХОДИМО КАК С ХИРОСИМОЙ И НАГАСАКИ С МОСКВОЙ И ПИТЕРОМ РАЗОБРАТЬСЯ !!!
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