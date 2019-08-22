 Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.
"Шановний пане Президенте України, Вам підсунули безглуздий набір літер.
1. Дипломатія - це діяльність держави щодо здійснення цілей і завдань власної зовнішньої політики, а також щодо захисту інтересів країни та її громадян за кордоном.
Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини - середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову посісти своє місце в порядку денному дипломатії".
2. Перебувати в порядку денному (в цьому випадку, мабуть, малося на увазі центральних світових форумів) - означає те, що учасники форуму обговорюють державу. Росію "сімка" обговорює регулярно. Тому і ця думка сформульована неграмотно.
3. Якщо під "високою дипломатією" Ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищою є все-таки Рада Безпеки ООН, де Росія бере участь і у формуванні порядку денного, і в реалізації світової політики. Не треба ображати центральний орган Організації Об'єднаних Націй, чиї рішення є обов'язковими для виконання. До речі, Мінські угоди були підтримані резолюцією Ради Безпеки. Відповідно Україна зобов'язана їх виконати.
4. Тепер про сигнали. Їх чекають від Вас. І не в соцмережах, а в реальності.
Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. Бо якось ніяково навіть: нібито, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", - заявила Захарова.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".
Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до "Великої вісімки", якби хтось виступив з відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон і Трамп домовилися запросити Росію на конференцію "Великої сімки" наступного року.
Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
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Даже немытая машка в потоке своей базарной тарабарщины уловила всю суть Членограя...
Poдиaцыя Пaлeзнa22.08.2019 в 09:21
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Дa пox, кoгo пo-6paтcки пpoкoнcyльтиpoвaл этoт нeмытый тpaнcгeндep c гpязными caльными вoлocaми.
Это же нало такое нагородить - точно бояры храпанула! И ещё встала в позу членина. дегенератка, мля.
Источник: https://censor.net.ua/n3144149
С другой стороны мне за нашу власть в лице преза стыдно.
Нареші Зеленський навіть щось написав в FB з приводу G7-G8. А фейсбучна відповідь Захарової - це вже справжній хайп.
Обращаясь ко всей порохосрани - кто из вас,глистов, осмелится аргументированно оспорить это заявление, указав на политические и лингвистические недостатки?!
Или вы только горазды кремлевским шалавам в унисон подтявкивать?!
у порядку денному високої дипломатії Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3144133
Как же тебя ослаБлять.