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 Політика України
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Все про:G-7 (169) G8 (17) Зеленський (2446) МЗС РФ (513) Захарова (163)

 Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

У МЗС РФ заявили, що заява президента України Володимира Зеленського щодо можливого повернення Росії в G8 є неграмотною та безглуздою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Президенте України, Вам підсунули безглуздий набір літер.

1. Дипломатія - це діяльність держави щодо здійснення цілей і завдань власної зовнішньої політики, а також щодо захисту інтересів країни та її громадян за кордоном.

Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини - середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову посісти своє місце в порядку денному дипломатії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський

2. Перебувати в порядку денному (в цьому випадку, мабуть, малося на увазі центральних світових форумів) - означає те, що учасники форуму обговорюють державу. Росію "сімка" обговорює регулярно. Тому і ця думка сформульована неграмотно.

3. Якщо під "високою дипломатією" Ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищою є все-таки Рада Безпеки ООН, де Росія бере участь і у формуванні порядку денного, і в реалізації світової політики. Не треба ображати центральний орган Організації Об'єднаних Націй, чиї рішення є обов'язковими для виконання. До речі, Мінські угоди були підтримані резолюцією Ради Безпеки. Відповідно Україна зобов'язана їх виконати.

4. Тепер про сигнали. Їх чекають від Вас. І не в соцмережах, а в реальності.

Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. Бо якось ніяково навіть: нібито, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", - заявила Захарова.

Також дивіться : Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до "Великої вісімки", якби хтось виступив з відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон і Трамп домовилися запросити Росію на конференцію "Великої сімки" наступного року.

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму безглуздим набором літер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144149
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж...дожили....уже даже сливные бачки из паРаши учат нашего зебобика....
При Порошенко такого точно не было...
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Календарь за 2014-й год нади зебобик...и посморти...когда оттяпали Крым...а когла Порошегко стал Президентом...и еще посмотри...как при Порошегко в 2014-м освободили две трети оккупированых территорий Донбасса...
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ну всё. жизнь прошла зря. не то, что у тебя - 63 нарасеянских подписчика.
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Пане vad, хіба ви забули, 1 квітня всі порохоботи втекли...
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Россию следует возвращать в G8 только для ареста плешивой крысы на саммите. По всем остальным причинам - не стоит.
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Мысль сформулирована неграмотно. Бессмысленный набор букв

_______________________________

Даже немытая машка в потоке своей базарной тарабарщины уловила всю суть Членограя... Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 4367
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эту чуму кто то не так давно надоумил что башку надо иногда мыть ... ходила как соска подзаборная с пейсами не мытыми... пока весь интернет уже не начал смеяться над вонючей кацапкой
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к стати .. как только написал этот комент зашел на рамблер .. первый из популярных коментов на эту же тему :

Poдиaцыя Пaлeзнa22.08.2019 в 09:21

13

Дa пox, кoгo пo-6paтcки пpoкoнcyльтиpoвaл этoт нeмытый тpaнcгeндep c гpязными caльными вoлocaми.
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Напрасно сторонники Зеленского приняли слова Захаровой так близко к сердцу.Захарова против Жириновского что плотник супротив столяра.Жириновский: Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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гребаный стыд за своего президента, когда в кацапстане правы...
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мацквич, водки нет, иди домой, а твой куйлостан всегда брешет и ты с ним бот роизянский
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Не, ну то, что дегенератка с синюшными губами, мешками под глазами и оплывшим мозгом - тут спору нет... обидно, что такого сорта дегенераты(тки) позволяют себе и могут в уничижительном тоне поучать клоуна, не имеющего ни знаний, ни опыта в той сфере, о оторой пытается читать по написанному. С ним ведь не спорят о прическн Жеки или тоннаже Юзика, о последовательности реприз, выхода на сцену или игре хером по роялю... вот так третьесортная ***** из лавровской конюшни указывает украинскому президенту шо и как...за державу обидно...73-шки, вы этого еврейского мальчика умом выбирали, или настолько устали от войны, что вам было все равно кто???
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см. коммент ниже - это о вашей коалиции.
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Обидно бывает услышать критику от умного человека, а от дегенератки... Или ты сам такой же тупорылый как и она, что обиделся за державу Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер" - Цензор.НЕТ 2110 . Явно порохоботский стиль выбран.
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Что собственно характерно, адепты Порохатой свиньи поддерживают слова Захеровой.
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Нет, тут ты йух угадал... у меня вообще аллергия на спиртное, а пьяндыжек подзаборных и вовсе не переношу. Поэтому зАхерову плддерживать не могу... но тенденция... если раньше порох в трактовке рефляндской конюшни был хунтой и фашистом, то теперешний избранник 73-х - простой комедиант с обрезанной крайней плотью, которому доверились украинцы и рыгоаналы
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Для дякул эта немытая алкашня стала авторитетом? Или готовы в десна целоваться с любым говном, лишь бы оно гавкало на Президента?
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ну оно ж не на Украину гавкает. Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 3211 а дужедякулы упоротые что-то попутали.
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Так точно. Нынешние свиноботы, любители Пети Парашкинда - это то же самое, что кацапы по состоянию на 2014 год.
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президент - такая же должномть, как врач, инженер, дворник...поэтому не начинается с заглавной. Другое дело Президент (название страны)... но шутилка как-то не увязывается с президентством...
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Бляха, снова "кокс" через посольства просочилсИ, али че потягше... Советы пошли.
С другой стороны мне за нашу власть в лице преза стыдно.
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Ну и мне стыдно... но не за этого шныря на шарнирах, а за выбор 73%, пришедших на участки в размере 50%...
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кацапский стиль. обвинить в бессмысленном наборе букв и сразу же выдать бессмысленный набор букв...
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Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 427

Нареші Зеленський навіть щось написав в FB з приводу G7-G8. А фейсбучна відповідь Захарової - це вже справжній хайп.
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Аха-ха...унюханная в путин лошадь учит маленькую лошадку, у которой кокоса целая повозка.😂
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Не думаю, что Машка сама борзеет. Ей добро х@ло дает. Тявкать на чужого президента - это слишком. Такое только Трамп себе позволяет.
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Захарова-это короткий анекдот,при упоминании которой уже можно смеяться.
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Читая комменты - соя всегда была едина с парашей! прахопотные, соя-ольгинко = cовок и коллаборация, да!
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це називається: "кохала жаба гадюку", коли одне недорозуміння висміює інше недорозуміння
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Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3144133
Обращаясь ко всей порохосрани - кто из вас,глистов, осмелится аргументированно оспорить это заявление, указав на политические и лингвистические недостатки?!
Или вы только горазды кремлевским шалавам в унисон подтявкивать?!
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Витя, друг мой, согласись что "готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" - таки хрен знает что!
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Кокошникам и порохоботам невдомек, что заявление было на мове?
у порядку денному високої дипломатії Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3144133
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А кто вообще придумал этот сленг про "находиться в повестке" ?
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проголосовали за дрожащее чмо, с загнутыми назад коленями! за полупе@ика, который дрожащим голосом невнятно, что то блеет на вынимая ... изо рта. поставили галочку за это мелко моросящее под себя лошье! ну вот, теперь бздливая вафельница ассоциируется с нашей страной. мнущуюся перед трахом телку поставили гавнокомандующей. посмеялись, посмотрели на эту голимую стриптизершу с обрезом во рту, теперь выгребайте! смотрите и дальше в телевизоре и киносериалах эту болонку обоссанную !﻿
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Як цікаво читати перли работніка соєвого цеха))
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вообще то я за Януовича Виктора Федоровича! на фоне обоссанного вафлера из Кривого, он смотрится как гений всех времен и народоФФ.
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Яке щастя! Мали лише бальшова старшева брата, а тепер буде ще й бальшая сєстра! Чудово - бальшая сємья, адіннарот!.. Одне муляє: сестра - вона ж особа нібито жіночого роду, а кансультіравать сабіраєца па-брацкі. Гермафродит, чи що? Сіжу вот і німагу врубіца...
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Болотні кацапи - дебіли вчать весь світ орфографії Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 9512
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Соєва братва уже сказала, шо при Порошенку такого не було?
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Для тупорылой Захаровой нужны дополнительные разъяснения
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Набор букв им явно не понравился. Вот и ****@т. Нужен ещё набор букв, а то у них там осторожный оптимизм присутствует
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якщо кацапи з порохоботами так заскавучали - значить все правильно робить Зеля
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Маша такая напряженная
Как же тебя ослаБлять.
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