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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (169) G8 (17) Обама (363) Путін (10441) Росія (19432) Трамп (1916)

 Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп у середу повторно висловився за повернення Росії до складу "Великої сімки" звідки її виключили після незаконної спроби анексії українського Криму.

"Президент Путін абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію. Він обійшов його. Він цим жив - обігравав президента Обаму. Чесно кажучи, тому Обама засмутився і виключив Путіна з того, що тоді було "Великою вісімкою", а тепер - "Велика сімка", - заявив Трамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Виникає питання, чи маємо ми повернути Росію? Ми витрачаємо багато часу, говорячи про Росію під час цих зустрічей. І вони не присутні. Я думаю, було б добре, якщо б Росія була присутня, щоб ми могли прямо з ними говорити, а не так як зараз - телефоном та іншим шляхом. Це голосування того, що зараз є Великою сімкою", - заявив Трамп у середу.

"Я думаю, що Росія має бути частиною цього, тому що ми домагаємося миру в світі, торгівлі та інших речей. Було б набагато легше, якщо б Росія була у складі, як це завжди було".

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Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144147
 
   
 Топ коментарі
 
Дед теб ж конгресс прижмет яйца за инакомыслие Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого" - Цензор.НЕТ 7492
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Уж если Обаму перехитрил, то тебя, дурака, вообще с говном съест. Спили мушку, Донни)
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Почему Трамп так любит Путина

Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик.
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. То есть он это всерьез предлагал и даже возмутился, когда отказали и высмеяли. Я-то до последнего надеялся, что это какая-то глупая шутка. Ну не может же президент США быть настолько нелепым шутом. Предлагать такое и не понимать, что тебя просто поднимут на смех, значит вообще ничего не понимать в том, как устроен мир в начале 21 века.
Эпоха колониализма давно закончилась. Однако Трамп, видимо, до сих пор живет в ней, где-то в 19 - первой половине 20-го века. Он не понимает, что демократическое государство - не крепостник, который может продать землю вместе с жителями другом помещику. Предлагать Дании продать Гренландию - это как советовать семье продать комнату в доме вместе с проживающим в ней взрослым сыном. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Но невежественный идиот этого видимо не знает (ну подумаешь какие-то эскимосы), а его советники боятся расстраивать самодура-начальника, которому в головы пришла «гениальная», как ему кажется, идея.
Параллельно с этим Трамп загорелся еще одной, «конгениальной» гренландской идеей - возвратить путинскую Россию в большую семерку. Понятно, почему Трамп так любит Путина и все старается с ним о чем-то договориться вопреки давлению конгресса. Путин тоже живет в прошлом, в эпохе империй и колониализма, где господствует право сильного, а права человека ничего не значат. Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик. Первый считает, что за деньги можно купить все, в том числе и чужую территорию с местными «индейцами». Второй просто захватывает то, на что положил глаз.
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Вонючий агент влияния, по типу Шредера, ставшего(после канцлера Германии) представителем совета директоров Газпрома. Может, и этому крашеному черту по окончании президентства что-то посулили? Не удивлюсь.
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Зачем его все уговаривают, да ему наплевать на все ваши клубы, кружки и др. институции.

Оно - террорист, и этим все сказано!
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Дайте этому рыжему клоуну сала и напомните про Крым. Первый американский президент, который любит тусоваться с главным спонсором террористов. Нонсенс!
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Что еще может говорить агент, завербованный Уйлом? Логики нет совершенно, зачем это нужно США!
Парашка развивает ракетную ядерную программу и это явно против США. Пытается ослабить доллар, сливая его. Пытается слиться в долгом поцелуе с главным врагом Америки - Китаем, формируя антиамериканскую коалицию. У руля США сейчас явно враг Америки!
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Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили пропозицію презмдента США Дональда Трампа повернути Росію до G8.
Анґела Меркель у середу, 21 серпня, нагадала, що Росію виключили з Великої вісімки (G8) "з певних причин". За її словами, ці причини все ще існують з огляду на анексію українського Криму та підтримку Москвою сепаратистів на Сході України. Водночас, якщо Росія робитиме кроки задля реалізації Мінських угод, тоді можна буде дати нову оцінку ситуації.

DW.COM

Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки

ФРН розкритикувала пропозицію Трампа щодо повернення Росії до G7
G7 закликала Москву звільнити українських моряків
Президент Франції Еммануель Макрон також виступив проти повернення Росії до G8. "Я думаю, що повернення Росії без жодних умов було б ознакою слабкості Великої сімки (G7)", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, це було б стратегічною помилкою. На його думку, необхідно вирішення української кризи перед поверненням Росії до кола семи провідних країн світу.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж поділяє ці погляди. У середу, 21 серпня, він нагадав, що уряд Великобританії звинувачує Росію у застосуванні хімічної зброї у Великобританії. За його словами, Росія влаштовує провокації не тільки в Україні, "але і в багатьох інших місцях у світі". Джонсон вважає, що досі не існує умов, за яких Росія може бути знову долучена до клубу Великої сімки.
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Мы не сможем "нагнуть" Трампа? Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього" - Цензор.НЕТ 3889
Если РФ примут в G7, так и будем "сопли утирать" ?
Нужно всем патриотам украинцам отказаться от доллара!
Собрать и обменять на товары. И больше не завозить.
Как вариант асимметричного ответа, поднимать на международной арене отказ от доллара в пользу золота.
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надо понимать что вопрос по Крыму "решон"
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