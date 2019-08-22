 Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО

"Президент Путін абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію. Він обійшов його. Він цим жив - обігравав президента Обаму. Чесно кажучи, тому Обама засмутився і виключив Путіна з того, що тоді було "Великою вісімкою", а тепер - "Велика сімка", - заявив Трамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.
Виникає питання, чи маємо ми повернути Росію? Ми витрачаємо багато часу, говорячи про Росію під час цих зустрічей. І вони не присутні. Я думаю, було б добре, якщо б Росія була присутня, щоб ми могли прямо з ними говорити, а не так як зараз - телефоном та іншим шляхом. Це голосування того, що зараз є Великою сімкою", - заявив Трамп у середу.
"Я думаю, що Росія має бути частиною цього, тому що ми домагаємося миру в світі, торгівлі та інших речей. Було б набагато легше, якщо б Росія була у складі, як це завжди було".
Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
Оно - террорист, и этим все сказано!
Парашка развивает ракетную ядерную программу и это явно против США. Пытается ослабить доллар, сливая его. Пытается слиться в долгом поцелуе с главным врагом Америки - Китаем, формируя антиамериканскую коалицию. У руля США сейчас явно враг Америки!
Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили пропозицію презмдента США Дональда Трампа повернути Росію до G8.
Анґела Меркель у середу, 21 серпня, нагадала, що Росію виключили з Великої вісімки (G8) "з певних причин". За її словами, ці причини все ще існують з огляду на анексію українського Криму та підтримку Москвою сепаратистів на Сході України. Водночас, якщо Росія робитиме кроки задля реалізації Мінських угод, тоді можна буде дати нову оцінку ситуації.
DW.COM
Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки
ФРН розкритикувала пропозицію Трампа щодо повернення Росії до G7
G7 закликала Москву звільнити українських моряків
Президент Франції Еммануель Макрон також виступив проти повернення Росії до G8. "Я думаю, що повернення Росії без жодних умов було б ознакою слабкості Великої сімки (G7)", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, це було б стратегічною помилкою. На його думку, необхідно вирішення української кризи перед поверненням Росії до кола семи провідних країн світу.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж поділяє ці погляди. У середу, 21 серпня, він нагадав, що уряд Великобританії звинувачує Росію у застосуванні хімічної зброї у Великобританії. За його словами, Росія влаштовує провокації не тільки в Україні, "але і в багатьох інших місцях у світі". Джонсон вважає, що досі не існує умов, за яких Росія може бути знову долучена до клубу Великої сімки.
Если РФ примут в G7, так и будем "сопли утирать" ?
Нужно всем патриотам украинцам отказаться от доллара!
Собрать и обменять на товары. И больше не завозить.
Как вариант асимметричного ответа, поднимать на международной арене отказ от доллара в пользу золота.