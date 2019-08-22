 Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО

"Президент Путін абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію. Він обійшов його. Він цим жив - обігравав президента Обаму. Чесно кажучи, тому Обама засмутився і виключив Путіна з того, що тоді було "Великою вісімкою", а тепер - "Велика сімка", - заявив Трамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Виникає питання, чи маємо ми повернути Росію? Ми витрачаємо багато часу, говорячи про Росію під час цих зустрічей. І вони не присутні. Я думаю, було б добре, якщо б Росія була присутня, щоб ми могли прямо з ними говорити, а не так як зараз - телефоном та іншим шляхом. Це голосування того, що зараз є Великою сімкою", - заявив Трамп у середу.

"Я думаю, що Росія має бути частиною цього, тому що ми домагаємося миру в світі, торгівлі та інших речей. Було б набагато легше, якщо б Росія була у складі, як це завжди було".

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Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".