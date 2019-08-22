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Все про:G-7 (169) G8 (17) посольство України (153) США (5291)

 Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Українське посольство у Вашингтоні стурбоване "появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації в G7".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства України в США в Facebook.

"Стурбовані появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до G7.

Звертаємо увагу, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму та застосування сили в порушення норм і принципів міжнародного права. Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи", - йдеться в заяві.

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У дипмісії закликали лідерів країн-членів G7 "не відступати від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки".

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.

Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144139
 
 
 Топ коментарі
 
а що або кого окупувала Америка,не підкажеш,а то я щось пропустив поки дві неділі не був на Цензорі?
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там произошла оккупация?

не знал, пропустил, видимо Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 1482
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А что есть мировой порядок? США точно такой же агрессор как и русские если не хуже который так же оккупирует чужие суверенные государства.
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Ой ну это для кого как! Иракцы, ливийцы, афганцы, сербы и сирийцы с вами бы уж точно не согласились .
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там произошла оккупация?

не знал, пропустил, видимо Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 1482
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А как называется то когда в твою страну на твою землю приходят чужие солдаты убивают твоих земляков и наводят свои порядки?
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Оккупа́ция (от лат. occupatio - «захват, занятие») в общем случае - занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.
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а що або кого окупувала Америка,не підкажеш,а то я щось пропустив поки дві неділі не був на Цензорі?
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Я уже перечислила выше в первом своем комментарии.. вы что такой тугодум что вам надо повторять дважды? Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 3921
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Иракцы, ливийцы, афганцы, сербы и сирийцы,стали Штатами Америки? і справді я тугодум(((( може пора нам на Америку санкції наложити? Що ви курите дівчино,ви їбанулися!!! Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 9675 можете не відповідати на це двічі ,це було риторичне запитання
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ну да. Но Джонсон Меркель и сам даже Макрон (он уже сам поправил себя словесно) сказали рано еще. Хотя для россии эта восьмерка как мертвому припарка
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любопытно, шо козломордые, которых ещё самих не вернули, предлагают туда всунуть индию с кетаем
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А в это время, в замке у шефа, гидрант тщательно переделывает шаурму.
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Чё вы триндите, ВОЗе пофиг ваше беспокойство. Он даже не заметил или мастерски сыграл-подыграл Ху"лу своим молчанием.
Наверное опять позвонит Ху и выразит обеспокоенность или поддержку
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Я думаю, что Трамп просто хочет заманить Путина на стрелку и там его арестовать. После того, как В.В. проведет ночь в компании двух-трех специально обученных людей, утром на пресконференции он заявит, что он провел среди себя референдум и добровольно покинул Россию. Своим последним на посту президента распоряжением прикажет освободить Крым и Донбасс, а также передать Украине Кубань и южную часть Воронежской губернии. Затем попросит политическое убежище в какой-нибудь южноамериканской стане. Например в Гватемале. Куда будет незамедлительно и отправлен. После этого Шойгу, если захочет, может сбросить на эту страну водородную бомбу. Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 7886
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в нашем животном мире к сожалению нет никакого мирового порядка .. кто сильнее, тот и прав !
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