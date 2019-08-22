EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  1807  19
Все про:громадянство (583) США (5291) Трамп (1916)

 Роблять дітей у своїх країнах, а потім приїжджають сюди народжувати, - Трамп хоче переглянути надання американського громадянства за фактом народження в США

Право на отримання американського громадянства за народженням на території США може бути переглянуте, оскільки президент США Дональд Трамп вважає його безглуздим.

Про це Трамп повідомив журналістам на галявині Білого дому в середу, 21 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дуже серйозно вивчаємо питання громадянства за правом народження на території США. Це коли люди роблять дітей у своїх країнах, потім перетинають кордон, народжують дитину, і - вітання! - дитина тепер набуває громадянства США", - заявив він.

Трамп повідомив, що його адміністрація нині вивчає це питання "дуже, дуже серйозно".

"Чесно кажучи, це (право на отримання громадянства США за народженням. - Ред.) - безглуздо", - додав після паузи Трамп.

Читайте також: У 13 штатах США влада подала до суду на адміністрацію Трампа через жорсткість правил видачі віз і грін-карт, - The Hill

Нагадаємо, з 1868 року, згідно з чотирнадцятою поправкою Конституції США та пізнішого закону про еміграцію та натуралізацію, діти, народжені на території США, автоматично отримують американське громадянство. Це правило, щоправда, не поширюється на дітей дипломатів, консулів та деяких інших категорій іноземців.

Пропозиції переглянути це право вже лунали від американських політиків, зокрема, у 2007 році таку ідею висував Мітт Ромні.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Трамп створив центр з відбору іммігрантів. Американський лідер неодноразово заявляв, що США необхідний більш ретельний відбір іммігрантів, щоб захиститися від тероризму та організованої злочинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144137
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь детей поедут все "делать" в Америку . Ну что бы был замкнутый цикл .
 показати весь коментар
 
И это правильно. В других странах ребенок становится гражданином если хотя бы один родитель - гражданин и это логично, а тут оно неизвестно откуда приехало, ребенка выплюнуло, держите нового американца.
 показати весь коментар
 
Хоч Трамлін часом виглядить, як справжній придур, але в цьому випадку логіка в його пропозиції є.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Теперь детей поедут все "делать" в Америку . Ну что бы был замкнутый цикл .
 показати весь коментар
 
 
Главное, чтобы у делателей не получались такие дебилы, как нынешний их президент! Богатый то он богатый - но дурак!
 показати весь коментар
 
И это правильно. В других странах ребенок становится гражданином если хотя бы один родитель - гражданин и это логично, а тут оно неизвестно откуда приехало, ребенка выплюнуло, держите нового американца.
 показати весь коментар
 
 
Почему неизвестно??? Очень даже известно! При этом приехалО даже дважды, наверное понравилось. Ну, вы знаете её- Бевза некая, жена нашего министра-патриота. При этом, этот министЕр, ни разу, не соврамши, понятное дело, заявляет, что это- чисто случайно. Фамилию назвать? Вот и я думаю- не надо, этого лжеца гиперлупного и так все знают.
 показати весь коментар
 
 
Всё!
Не будет больше ни гиперлупа, ни гиперрождения! Роблять дітей у своїх країнах, а потім приїжджають сюди народжувати, - Трамп хоче переглянути надання американського громадянства за фактом народження в США - Цензор.НЕТ 2952
 показати весь коментар
 
Умный парняга. Довелось читать про "родильный туризм", 16-17 тыс сейчас минимально это стоит.
 показати весь коментар
 
 
То для бюджета Штатов бесплатно, в смысле - ДАДОМ (С) Сова).
А гипер ******** это таки стоило денежку! Я так думаю!
 показати весь коментар
 
 
Просто попадалась инфа, роды+страховка и прочие услуги тамошней медицины столько стоят. Сам не рожал, подтвердить не могу
 показати весь коментар
 
 
Хоч Трамлін часом виглядить, як справжній придур, але в цьому випадку логіка в його пропозиції є.
 показати весь коментар
 
 
Теперь, для получения гражданства США, делать детей нужно при свидетелях, с обязательной видеофиксацией этого процесса
 показати весь коментар
 
 
Трамп- бизнесмен. А бизнес в политике - это тяжеловесы. Они умеют не боятся непопулярных действий , в отличии от политиков- болтунов
 показати весь коментар
 
Хотел просто напомнить: все Соединённые Штаты-это "понаехавшие и понарожавшие" испанцы, итальянцы, немцы, ирландцы, русские, украинцы, евреи, негры афроамериканцы разных народов, японцы, китайцы, корейцы и прочие примкнувшие к ним нарушители территориальной целостности индейских поселений, выдуренных у них при помощи стеклянных бус и прочих эмуляторов богатства и благоденствия! Одним словом, мошенничество, Ст. 190 УК Украины! Роблять дітей у своїх країнах, а потім приїжджають сюди народжувати, - Трамп хоче переглянути надання американського громадянства за фактом народження в США - Цензор.НЕТ 1280
 показати весь коментар
 
Да и сам Трамп - по предкам "немецкий понаех", дед которого приехал из Германии.
 показати весь коментар
 
Зачем так далеко уходишь, смотри под носом: засРашка вырезала крымских татар даже без применение бус. А теперь это "скрепная" земля мацквалей. Это не какое то мошенничество это убийство с корыстных мотивов
 показати весь коментар
 
Скільки років там Конституція не змінювадась? За 200!
ТРАМПушка, дерзай. Порви Свої устрої навпіл.
Кулі, Гренландію не продали, а зайнятись чимось треба.
 показати весь коментар
 
Треба приїздити в штати і робити дітей там.
 показати весь коментар
 
Теперь что,зятя обратно в израэль отправит?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору