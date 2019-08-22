 Роблять дітей у своїх країнах, а потім приїжджають сюди народжувати, - Трамп хоче переглянути надання американського громадянства за фактом народження в США

Про це Трамп повідомив журналістам на галявині Білого дому в середу, 21 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дуже серйозно вивчаємо питання громадянства за правом народження на території США. Це коли люди роблять дітей у своїх країнах, потім перетинають кордон, народжують дитину, і - вітання! - дитина тепер набуває громадянства США", - заявив він.

Трамп повідомив, що його адміністрація нині вивчає це питання "дуже, дуже серйозно".

"Чесно кажучи, це (право на отримання громадянства США за народженням. - Ред.) - безглуздо", - додав після паузи Трамп.

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Нагадаємо, з 1868 року, згідно з чотирнадцятою поправкою Конституції США та пізнішого закону про еміграцію та натуралізацію, діти, народжені на території США, автоматично отримують американське громадянство. Це правило, щоправда, не поширюється на дітей дипломатів, консулів та деяких інших категорій іноземців.

Пропозиції переглянути це право вже лунали від американських політиків, зокрема, у 2007 році таку ідею висував Мітт Ромні.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Трамп створив центр з відбору іммігрантів. Американський лідер неодноразово заявляв, що США необхідний більш ретельний відбір іммігрантів, щоб захиститися від тероризму та організованої злочинності.