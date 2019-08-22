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 Суспільство
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Все про:Польща (1887) заробітчани (243)

 75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS

Українці становлять 75% трудових мігрантів, які офіційно працюють на території Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Польське радіо".

"На польському ринку дедалі більше іноземців, що знаходять тут легальне працевлаштування", - повідомляє Заклад соціального страхування (пол. Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

За словами речника цієї установи Войцеха Андрусевича, від початку року кількість зареєстрованих у ZUS іноземців зросла на 75 тисяч і наприкінці червня досягла 644 тисяч.

"Звісно, більшість з них, 483 тисячі, є громадянами України. Наступна національна група вже в понад десятеро менша. Ми говоримо про громадян Білорусі, яких є в межах 38 тисяч. Далі маємо грузинів – приблизно 9,5 тисячі, а потім молдаван і громадян Росії – понад 8 тисяч", - повідомив він.

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Андрусевич додає, що всі зареєстровані у ZUS іноземці працевлаштовані в Польщі легально: "Насправді в межах 70% тих, хто розпочинає у Польщі працю (ми тут говоримо про іноземців), розпочинають її, маючи ставку. Лише в межах 3-4% - це ті, хто відкриває власну підприємницьку діяльність. А решта – це ті, хто працює на основі договору доручення".

Експерт з ринку праці Анджей Кубісяк з Польського економічного інституту наголошує, що ці дані його не здивували.

"Ми бачимо постійний наплив іноземців на польський ринок праці. Це доказ того, що ми весь час є досить містким ринком, з’являються нові робочі місця і той обсяг вакансій, що є у Польщі, залишається на досить незмінному рівні – понад 140 тисяч незаповнених робочих місць – призводить до того, що фірми й надалі хочуть працевлаштовувати іноземців, передусім працівників з України", - сказав він.

Галузями, що найчастіше потребують українських працівників, є промислова, будівельна та транспортно-логістична, - додає Кубісяк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144136
 
 
 Топ коментарі
 
Барижнічати не потрібно ..Та жлобом бути . а нормальну зарплату платити ! 75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS - Цензор.НЕТ 5377
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Все поляки с прямыми руками выехали в Германию и Британию
(их там кстати ненавидят сильнее чем отморозки - поляки украинцев в польше)
Их место занимают украинцы с прямыми руками
а в Украине остаются рукожопы или лентяи
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На рашке украинцев тоже много работает.
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Все поляки с прямыми руками выехали в Германию и Британию
(их там кстати ненавидят сильнее чем отморозки - поляки украинцев в польше)
Их место занимают украинцы с прямыми руками
а в Украине остаются рукожопы или лентяи
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Не факт, туда тоже куча наших криворуких выехало.
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Вы правы! Поляки едут на зароботки в Германию но на заработанные там деньги они могут позволить купить себе заробитчан с Украины. Украинец же себе нанять никого не может мы низшее звено в пищевой цепочке 75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS - Цензор.НЕТ 4537
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Працюєте на роботодавців України? Побільше страшилок потрібно про роботу за кордоном. Ще ранок, а вже 2 новини про роботу в Польщі. Більше страху та жаху.
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Барижнічати не потрібно ..Та жлобом бути . а нормальну зарплату платити ! 75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS - Цензор.НЕТ 5377
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А я про що? Замість підіймати зп- штампують страшилки. Бізнес по українськи- щоб вкладене окупилось за рік максимум. Хто там про працівників думає.
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Горжусь за Незалежну.Працьовиті та мудрі з народження працюють як і раніше на пана.
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Что интересно русских в Польше очень мало.. получается что не все так плохо в РФ если они в отличии от нас на зароботки за границу не торопятся? 75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS - Цензор.НЕТ 5374
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Да я знаю.. глава М.И.Д Украины П.Климкин год назад озвучил цифру в 3 миллиона.
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Бо кацапи криворукі та ледащі,вони працювати не вміють і не бажають.Ось на Донбасі їх багато,їдуть з ****** здихати,аби не працювати.
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У мене сусід продає трикімнатну. Забрав сімю - жінку, сина, дочку і поїхав у Польщу. Я думав, він там крутим працює, а насправді простим роботягою.
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Тут не лише Пєтік приклав лапу, тут і його попередники тварюки.
Але ми їх допустили до влади.
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по даним того ж ZUS 1.8 млн поляків перебувають в трудовій еміграції
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Тікають туди де все вже влаштовано кимось, а налагодити життя в Україні - ні. Нехай це робить хтось, а не ми.
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Цікава штука.
Світова економіка, та і політика, стоять на порозі світової кризи.
Коли вибухне світова криза, то звичайно уряди держав будуть захищати інтереси своїх громадян. Тому більшості громадян прийдеться повернутись додому, а то буде ядерний електорат, який не буде миритися з бардаком в країні.
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