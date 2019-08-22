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Все про:обстріл (5439) Донбас (12812) операція Об'єднаних сил (1500)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

21 серпня збройні формування РФ та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Старогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144134
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненому бійцю.
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі!!!
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Зю навіть слова не сказав про так зване перемир'я.
Певно, його влаштовує.
Не він же під обстрілами сидить.
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Зю навіть слова не сказав про так зване перемир'я.
Певно, його влаштовує.
Не він же під обстрілами сидить.
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вы беспросветная оптимистка если еще шо то оттуда ждете.
но радует хоть богдана в зеленое ушко пошептать убрали из новостей.
не - шепчет, как и шептал, но не на камеру....
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рас - к женщине на Вы,
два - пошел туда откуда выполз...
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ты ответь на вопрос, а потом уже будешь втирать...
или сказать нечего так ты по ушам трёшь?
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повторите вопрос, если не трудно,
а то я в вас и ваших вопросах запутался - понаплыли с рязани....
спасибо.
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сижу в отличии от тебя и слышу все и автоматные очередя и пулеметные выстрели
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Это что за безобразие , вы что это под каждой новостью на ксяVку нападаете ? А если покусает и вы такими станенте ?
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Да да..
Мабуть в стрілялки комп'ютерні бависся.
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Если кажется крестись паночка на всякий випадок
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а завтра вообще буду почти на линии соприкосновения буду
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да я кацап и вам прийдется с этим выживать
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Ой ой ...
Герой прям.
Дехто на лінії зіткнення місяцями в гарячу фазу простояв. Йошов вперед. А ти щадкуй.
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какое там - егу кацапаскую перештудирует .....
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі!!!
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Непорядок....
Сопля господину Путину должен позвонить..... - та сторона совсем распоясалась....
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коментар відмічено як спам  
 
та 3я сторона совсем распоясалась.. Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1733
видел идиотов, но таких какие сегодня у руля в Украине - нет....
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Традиційно-один поранений. Цензура в дії.
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