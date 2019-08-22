 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Старогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється, що від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- поблизу Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Певно, його влаштовує.
Не він же під обстрілами сидить.
но радует хоть богдана в зеленое ушко пошептать убрали из новостей.
не - шепчет, как и шептал, но не на камеру....
Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік
два - пошел туда откуда выполз...
или сказать нечего так ты по ушам трёшь?
а то я в вас и ваших вопросах запутался - понаплыли с рязани....
спасибо.
Мабуть в стрілялки комп'ютерні бависся.
Герой прям.
Дехто на лінії зіткнення місяцями в гарячу фазу простояв. Йошов вперед. А ти щадкуй.
Горіть у пеклі москалі!!!
Сопля господину Путину должен позвонить..... - та сторона совсем распоясалась....
видел идиотов, но таких какие сегодня у руля в Украине - нет....