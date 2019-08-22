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 Політика України
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Все про:G8 (17) Зеленський (2446) Росія (19432)

 Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі та звільнення політв'язнів і захоплених моряків стане сигналом готовності РФ до повернення в G8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Президент зазначив, що з березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося: "Український Крим і надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни".

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова

"Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету", - додав глава держави.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.

Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення вязнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144133
 
   
 Топ коментарі
 
Мародерське кодло вже побіго за новою методичкою
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блин,упоротое оно,в фейсбуке выражает протест,где оффициальное заявление Президента Украины?
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Порохоботка ты когда нибудь спишь, как не зайду, постоянно в Цензоре.
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Я не сторонница Зе... Но господа попоботы, не нужно быть смешными. Час назад вы топали на преза ножками в гневе за то, что он ничего не сказал в ответ на заявления Макрона и Трампа. Сейчас сказал. Сказал то, что мы все хотели услышать. Но вы всеравно недовольны. Конечно сложно требовать от вас объективности, но все же какие-то приличия соблюдать нужно.
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Соевые свиньи не согласны с тем ,что высказал Президент Украины .Вывод прост :- они готовы отдать ***** Крым и Донбасс ,лишь потому ,что ихнюю солнцеликую свинью отлучили от барыжного корыта.
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И кто из крупных политиков прислушается к этому 95-квартальному зебилопарту?
Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4644
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Что это было? Официальное заявление Президента,подведение итогов или просто констатация фактов??? Выбрал очень удобную позицию, мол сделал все что мог а теперь будем спокойненько ждать"чуда", то есть "сигнала готовности РФ к возвращению в G8"...и сколько придется ждать? Но главное чего дождемся???
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Мляяяяя!!!
Зе-Клоун, где ты и где G8?!!
Лучше бы молчал, после всех твоих международных "успехов"!!!
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Три дня вовочка раздуплялся....три дня трускавецкие аккадемики всей аккалемией писали текст обрашения....
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Умудриться за сто дней полностью профукать субъектность на международном поле - да даже не профукать, а самим поросто взять и отказаться от неё - и завести дело о превышении полномочий на Климкина, который эту субъектность пять лет строил...
Радуйтесь, зебилы, вы сделали это.
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Ta то такє.... Все рівно британці ( як мінімум) не дозволят ***** увійти до кола цівіл. краін . А Рудий з Монею нехай далі собі мастурбують на ботоксного
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Порохоботы,что опять не так? Петя про Крым даже не вспоминал, отдал его ***** с концами. В обмен на шоколадный завод.
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Лапоть, так тогда еще президентом был Янукович.
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лапоть, Янукович тогда уже грел место в Ростове для Пети.
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А «д» - это дебил или долбойоб? Шутка, не обижайся, я понимаю, что и то, и другое. Сопли вытри, поскользнешься.
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Чё, живёшь бабушкиными сказками? Петя в прошлом, а сегодня гадит именно ВОЗе. Это именно он сидит как мумия и смотрит как разрывают Украину. Смотрит и молчит ******, изредка позванивает Пуйлу.
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Ну зебобик в фейсбуке пометил....а когда будет официальное заявление МИДа Украины？
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А это паРашу выгнали из восьмерки потому что она у США территлрию аннексировала...или таки потому что паРаша Крым анексировала？
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Любое высказывание Президентам является ОФИЦИАЛЬНЫМ! Для этого не нужно залазить на табуретку как Петя.
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Для кого является？ официальное завлегие МИДа страны...является официалтным заявлением для всего мира....а заявление зебобика в фейсбуке..это его частное мнение...как фыращил свое частное мнение трамп в фесбуке...и пока не будет официального завления от МИДа США...или Конгресса...или Сената...это будет частное мнение трампа в фейсбуке...и ничего более...
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"Для кого является？"

Для всех, кто дружит с мозгами.
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Понятно...судя по всему ты с ними не дружишь...
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Что то мало доверия высказываниям данного типа - пока что все наоборот.
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А что это соевые глисты только заспамили ,при этом не "настучав" админу? Придеться повториться.

Соевые свиньи не согласны с тем ,что высказал Президент Украины .Вывод прост :- они готовы отдать ***** Крым и Донбасс ,лишь потому ,что ихнюю солнцеликую свинью отлучили от барыжного корыта.
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кацапчик, заканчивай бояру мухоморами закусывать !
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*порохоботики анука БЫСТРО ФАС на президента! начинайте какашки и гнев свой кидать в него...вам тварям не угодиш тролям. не сказал ничего - не такой...заявил снова не такой... но явно же видно кто вы такие и зачем на сайте этом! сайт антипрезиденский анти украинский какой то...и ничего...строчат круглосуточно бред всякий... всё не угомоняться что на 5 канале что на ПРЯМОМ С ПРИДУРКУВАТЫМ ТУПЫМ ГАНАПОЛЬСКИМ... который в эфире гостей в зале ругает и стыдит нагло за то что они проголосовали за Зеленского! просто ******** журнашлюха...стоит и вычитывает гостей в залете кто с народа поддержка сидит..в основном там женщины. вы такие ..вы сякие... за кого мол проголосовали вы? вот это демократия, мели на весь мир на президента и за это ничего и ни кому...((и чем эти каналы отличаются тогда от 112 и ван ньюс...? те против страны в целом а эти 2 канала против президента...
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ВОЗ не президент , а архаичное средство доставки "рускага мира" в Киев.
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"прекращение боев на Донбассе"

Боев между кем и кем, Вова?
Волкер говорит о россиянах на Донбассе, а Вова в чередной раз о непонятных боях.
С "ополченцами"?
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с павстанцами данбаса .. и с бениной гражданской ...
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Так у зе-зграї ж =устойчівоє пєрєміріє= взагалі ...
Наші відходять, готові демонтувати оборонні укріплення ...
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Клоун сцить назвати речі своїми іменами навіть у фейсбуці
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