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 Політика України, За кордоном
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Все про:адвокат (642) моряки (694) Москва (624) Ейдер (1)

 "Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає", - 19-річний політв'язень Ейдер

Московський міський суд залишив чинною постанову Лефортовського районного суду Москви від 17 липня щодо продовження запобіжного заходу шістьом українським військовополоненим морякам.

Про це написала у фейсбуці адвокатка Андрія Ейдера Олександра Маркова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що її підзахисний виступив у дебатах із промовою і навела цитату: "Я не розумію, як ця ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій уже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московський суд відхилив апеляції всіх українських військовополонених моряків і залишив їх під вартою, - Полозов

Також адвокатка опублікувала думки Андрія Ейдера щодо поточної ситуації: "Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси, відбувся в "закритому режимі". Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити стосовно чинних військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться "закритий режим" - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про "чудові" умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю вдячність волонтерам, які нам завжди допомагають.

До всього вищесказаного хочу додати про повне ігнорування міжнародних домовленостей, рішень тощо з боку російських судів.

Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд восторжествує.

З повагою, матрос МБАК "Бердянськ" Ейдер А.Д."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодший із захоплених РФ українських моряків Андрій Ейдер передав свої вірші з полону

Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає, - 19-річний політвязень Ейдер 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144132
 
 
 Топ коментарі
 
Ми віримо, хлопці, що ви з честю витримаєте це випробування і повернетеся додому.
Гідно, як і належить українським військовим і справжнім чоловікам.
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Мабуть стратегічна ціль росії у цьому випадку показувати, що українці для них ніхто. Нещодавно вони провели свій суд, плюнули на рішення Міжнародного Трибуналу, "красивий" жест нової української влади... Своєю імітацією роботи щодо звільнення вже нова українська влада продемонструвала відсутність розуміння суті росії. Помню мене переконували, що росія схаменеться і відпустить наших моряків після того, як відпустили росіян. І що? Хтось привселюдно вибачився за ту помилку?
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А це є гарна новина:
«💪Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ. Вітаємо‼️

Невелика довідка: З грудня 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту. Командир 81-ї аеромобільної бригади (2014-2018). З 2018 року був заступником ДШВ»
(С)
@Armia_fm
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Так може його звільнити, а не випробовувати в 4х стінах. Сенсу від тої волі, як її нема.
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********** доктрина номер раз и единственная - нажал, дави до конца,
не важно прав ты или не прав, правильно ето или нет,
хорошо ли ето или плохо - давить.
тут пока "давитель" жив - ничего и никогда не изменится...
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Ми віримо, хлопці, що ви з честю витримаєте це випробування і повернетеся додому.
Гідно, як і належить українським військовим і справжнім чоловікам.
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Если бы наше высшее военное командование во главе с Порошенко действительно волновала судьба наших моряков, то их бы не отправили на это авантюрное и абсолютно ненужное задание.
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на самом деле огромнейше спасибо "Вася Шевченко f77d76ba"
он ету ссылку скинул чуть не сутки назад где то в комментах и не мне.
заметил, но не было времени прослушать тогда....
прослушано - рекомендую всем!
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Дело не только в высшем командовании. По идее вся страна должны была возмутится, и спросить, как так, можно просто взять и арестовать и судить военных, граждан твоей страны, и ничего, вообще ничего, никаких последствий.
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Отсутствие хоть какой-нибудь внятной реакции со стороны власти - это еще один вопрос.
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Будь спок... на востоке агрессора мочат, мама не горюй... А муйлушу своя же кремлядь изведет(со света белого).
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хотя мож уже, бо пару лет назад, в марте, над кремлем летали боевые вертушки...
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вопрос лишь в том, как скоро завертится гаагское веретено... Кацапы тогда запоют лазаря, мол, да , мы шли не в ту сторону, но нашли в себе силы это осудить.
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"Кацапы"....)))😁😁😱
"Известен русский дворянский род Шамовых, записанный в начале XVII века в VI части родословной книги Смоленской губернии. Согласно легенде, этот род берет свое начало от князя казанского Шамова Шабаса, дворецкого Шах Али, в 1550 - 1552 годах сопровождавшего своего сюзерена в Москву, и, очевидно, вместе с ним принявшего русское подданство.")))
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Мабуть стратегічна ціль росії у цьому випадку показувати, що українці для них ніхто. Нещодавно вони провели свій суд, плюнули на рішення Міжнародного Трибуналу, "красивий" жест нової української влади... Своєю імітацією роботи щодо звільнення вже нова українська влада продемонструвала відсутність розуміння суті росії. Помню мене переконували, що росія схаменеться і відпустить наших моряків після того, як відпустили росіян. І що? Хтось привселюдно вибачився за ту помилку?
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истинный русский православный патриот не зоофил - просто рыло истинной русской православной красавицы невозможно отличить от собачьей задницы.
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А це є гарна новина:
«💪Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ. Вітаємо‼️

Невелика довідка: З грудня 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту. Командир 81-ї аеромобільної бригади (2014-2018). З 2018 року був заступником ДШВ»
(С)
@Armia_fm
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