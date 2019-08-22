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Все про:ксенофобія (25) Польща (1887)

 "Нуль українців або інших подібних", - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу

Ресторан у польській Гдині шукає кухарів, але претендентів-українців не розглядає, уточнюючи в оголошенні: "Нуль українців або інших подібних".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, Центр відстеження расистської та ксенофобської поведінки Польщі планує звернутися в прокуратуру через можливий злочин - публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Також про цей інцидент повідомлять до Інспекції праці.

Нуль українців або інших подібних, - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом

Водночас представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський оприлюднив заяву. У ній зазначено, що це оголошення - "прояв необдуманого рішення лише однієї людини".

Він додав, що оголошення викликало "хвилю хейту" стосовно працівників ресторану, а також сім'ї, якій він належить, включно з погрозами спалити заклад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144131
 
 
 Топ коментарі
 
Мне наверное повезло, с моими поляками. Отношение к украинцам, в Компании- прекрасное, не побоюсь этого слова. Нас тут много и всё в полном порядке. Помню единственного списанного, но там было всё совершенно справедливо! Чисто непрофессиональный подход к делу чудик продемонстрировал, никакой ксенофобией не воняло.
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Ну не знаю. Может что-то личное у того человека жена украинка ушла к другому или ещё что-то.. П.С. Стесняюсь спросить, а кто эти таинственные подобные? П.П.С 17 злотых в час копейки поэтому украинцам нечего делать у такого "щедрого" пана.
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За вирази "дайте нам гідну зарплату" або "дайте нам роботу" я б садив без суду і слідства на 5 років. Якщо ти щось вмієш толкове робити, то знайдеш собі і гідну роботу і нормальну зарплату. А якщо ти тупий як валянок або лінивий то нафіг ти комусь потрібний.
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Он неправильно написал, нужно было писать "НИКАКИХ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭМИГРАНТОВ БЕЗ ПРАВА РАБОТЫ!" Вот и все, а конктетезировать кто может быть возможным нелегалом из своего опыта это недозволительное допущение и фантазия!
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В том и дело, что большинство имеют трудовую визу или как она там у них зовется ...
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вот, не знаю какая доля украинцев в Польше легализовала свой статус (и право на работу), а какая нет, я не в курсе такой статистики (если вообще возможно это как-то подсчитать), поэтому ничего не могу сказать по этому поводу!
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Мне наверное повезло, с моими поляками. Отношение к украинцам, в Компании- прекрасное, не побоюсь этого слова. Нас тут много и всё в полном порядке. Помню единственного списанного, но там было всё совершенно справедливо! Чисто непрофессиональный подход к делу чудик продемонстрировал, никакой ксенофобией не воняло.
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Этот ресурс иногда сознательно сеет негатив и почву для раздоров.
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Фигурально выражаясь
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не гони, если не знаешь. Отношение к украинцам в Польше достаточно дружелюбное.
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вроде и не гнал на поляков - на поляцкие сми... - различалку включи.
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боюсь, что ты о польских СМИ из-за океана не имеешь адекватного представления,
а я по-польски редко, но читаю, когда очень надо и интересно.
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бойся дальше.... - боягузы и уклонисты - наши кандидаты и,
как выяснилось, бздынь - головные комадувачи...
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Ну не знаю. Может что-то личное у того человека жена украинка ушла к другому или ещё что-то.. П.С. Стесняюсь спросить, а кто эти таинственные подобные? П.П.С 17 злотых в час копейки поэтому украинцам нечего делать у такого "щедрого" пана.
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Таинственные подобные, это "низшие" ))
Просто еще один недонацик. Нормальный человек к такому в любом случае не пойдет работать, а если он опустит другого недонацика, так это еще и смешно.
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17 злотых это 100 гривен, вы 13 часов в день работаете?
В Германии студенты в самом ужасном маке минимум 10-12 евро в час получают
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Не такие уж копейки, год назад большинство заробитчан могли максимум на 12 рассчитывать.
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17 злотых для Польши норм. Поляк сварщик получает столько.
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3 бакса в час - это для украинца совсем не копейки.
Для поляков - возможно.
Но вот именно поэтому они и плюют презрительно на украинцев.
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Це називається не знають як зупинити еміграцію...
Підказую: дайте людям достойні заробітні плати, або перекрийте кордони.
В інакшому випадку, на трьох гетьманів, буде нуль кріпаків.
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Кордони перекривати? Ви серйозно? Ми що у СРСР?
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тльки не треба подавати ідею -- про кордони...а то з них --- станеться....
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За вирази "дайте нам гідну зарплату" або "дайте нам роботу" я б садив без суду і слідства на 5 років. Якщо ти щось вмієш толкове робити, то знайдеш собі і гідну роботу і нормальну зарплату. А якщо ти тупий як валянок або лінивий то нафіг ти комусь потрібний.
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хочу запитати , ви кому пропонуєте дати достійні зарплати ? хочити заробляти як в польші , ціни мати як в україні ?
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Є нюанс. У Ковелі продають продукти з Польщі. Так от, дешевше купувати польське.
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ТОБТО ТИ ПРОПОНУЄШ В УКРАЇНІ ЗНИЗИТИ ЦІНИ ДО ПОЛЬСКОГО РІВНЯ????? А ЗАРПЛАТУ ПІДВИЩИТИ ТАКОЖ ДО ПОЛЬСЬКОГО РІВНЯ????? А МОЖЕ ТОБІ ІЩЕ Й СТАВКИ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ДО ПОЛЬСКИХ ПІДЛАШТУВАТИ????? 😂😅😂
ПРОПОЗИЦІЯ В ПРИНЦИПІ ВІРНА. ПРОТЕ ЗАРАЗ ЗАВИЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ПАНЯТКА-ГОЛУБАЯ КРОВ, БУДУТЬ КРИЧАТИ ПРО ,,ІКАНОМІКУ...." 😂😅😂
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Польские власти понимают, что без украинцев экономика забуксует (в лучшем случае)...
Надеюсь, они вставят мозги этому идиоту....
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"Забуксует"... Да ну нафик. В Польше 400 с лишним тысяч граждан Украины. Это 1% от населения Польши. Не приедут - их легко перекроют филиппинцы, вьетнамцы, непальцы плюс квалифицированные беларусы и даже болгары.
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белорусы такие же квалифицированные как и украинцы и болгары . скажу больше , поляки такие же в конце 90-х начале 2000-х у меня поляки работали , знаю.
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ВОТ ТОЛЬКО БЛГАРАМ ТО ЗАЧЕМ В ПОЛЬШУ ЕХАТЬ?????? ШО ОНИ ТАМ ЗАБЫЛИ?????? МИНИМАЛКА ШО В ПОЛЬШЕ, ШО В БЛГАРИИ ПОЧТИ ОДИНАКОВА 400 - 450 ЕВРО В МЕСЯЦ.
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у болгаров тупо нет работы
половина страны на заработках в других странах
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Так получается что ты недонацик убогий, по сравнению с этим поляков совсем не ариец )))
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Правильно. Только у нас, если распределить депутатов согласно составу населения, то в Раде сказать "шалом", можно будет аж к одному(1) депутату.
А сколько у нас в Раде "шаломщиков", а? И даже президент. И даже Гройсман.
"недонацики" как раз тут "кое-кто" иной. Презирают тех, среди которых живут. Не, ну раз терпят - то и правильно. Мы же не "недонацики", не?
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украинцы в Польше, поляки в Германии
зря не продумало
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и в Германии украинцы есть, там намного краще, знаю
народна приказка говорить:добре там де нас нема,але ми повсюди...
ми Файна Юкрайна
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надо чтобы там проводку замкнуло, высшие силы покарали
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Если бы Швейцарский банк искал программистов, откликов получил бы больше😱😄
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раніше їхали в Югославію гендель робили...потім Іспанія Португалія..Італія .Чехи..а тепер вже ближче Польща....і де тільки українців нема...
коли Колумб Америку відкривав--наші вже з відтам з заробітків вертались
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Колумб - Эта земля отныне принадлежит испанской Короне!!!!
Туземцы - Шо???
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А Американские переселенцы добавили, 'иди в жопу Колумб'. Шутка😄
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История о том как Сидней, который не столица Австралии, мог стать французской колонией вообще поучительна. Джеймс Кук обогнал французскую экспедицию и водрузил флаг Британии на новооткрытой земле, на берегу Сиднейской бухты на несколько дней раньше. По тогдашним правилам, кто воткнул флаг первый, того и земля с людишками.
Так случайность сделала австралийцев англоговорящими а не франкофонами🤔😄
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Неприємна ця об'ява щодо українців, але цікаво було би привселюдно запитати у господаря про його мотиви такої ксенофобії. Ще українцям треба зробити висновок і самим не повторювати в Україні подібні дії. Думаєте, що у нас подібне неможливо?
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А я розумію того власника забігайлівки (проте не виправдовую). На мою дружину працюють наші та грузин. Проте після того, ян наші ідіоти у понеділок нажерлись (віруючі сильно, мабуть), то національний склад компанії різко змінився, і українців залишилось 30 відсотків.
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то може якись українець їго жінку трахнув всяке буває. он на россії так як кажуть сплошь і рядом.
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нехай спочатку українці стануть заможними, а їх країна - успішною
тоді й будемо про таку можливість розмірковувати
а поки що це саме українці батракують по усьому світові (і в країні-агресорі також), а до них ставляться як до бидла
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А другие подрбные это кто?Неужели приматы?
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можливо справа просто в особливостях національної польської кухні
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та ні ,боїться щоб замість того щоб жарити рибу , українець буде жарити їго дружину чи доньку .
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Идём в TripAdvisor и ставим пану 0, с жалобами на волосы и ногти в супе🤭
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Чергова тупа писанина з циклу: сиди, рабе, вдома.
100% совок, пропаганда.
Завдяки тому, що до Німеччини, США та інших країн виїхало в свій час чимало поляків - це змусило владу змінити законодавство і повністю змінило бізнес - той, кому потрібні були працівники, змушений був достойно платити.
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Близько року тому мозок читачів атакували страшилками "паспорт заберуть, нирки виріжуть, в рабство здадуть".
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Можливо це якась пшецька обіженка,чи понаїхавший до Польщі кацап.
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Мабуть замислився наш працівник, та замість бекону на пательню сала поклав)
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Поляки сало трощать аж бігом (так само як і росіяни).
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Это какой-то единичный дебил такие есть везде, его загрызут его же сограждане так как они прекрасно понимают откуда берутся цифры экономического роста Польши.
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а я говорил и буду говорить что поляки еще те украинофобы, при каждом удобном случае любят упомянуть о том что Галичина это польские территории, ненавидят Бандеру и так далее, лучше у кого есть возможность ехать в Чехию
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Невже українофоби? Можливо мені з поляками не везе, проте ні разу не спілкувався з такими. А от слова підтримки і під час Майдану, і з початку війни я від них чув.
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Чего набросились на пшека? Не хочет связываться с украинцами и прямо об этом говорит. Прям трагедия. И не надо лукавить, поляки никогда не считали украинцев равными себе, и не будут, потому что украинцы на поляков работают, а не наоборот.
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Хто на кого працює- ролі не грає. Наші ІТ спеціалісти також працюють на заході, і ставлення до них відповідно хороше. Все від професії залежить та виховання людини.
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Смотрю, батраки возбудились. Не волнуйтесь, будет вам кайло и хомут. Кому-то польские сосиски, а кому-то окопы и мины. Хитрожопая война по-украински - одни гибнут, другие барыжат.
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кому-то окопы и мины./В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн./ Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Мог бы и отмазаться: я типо ресторан для русских клиентов построил, а украинцы будут им в щи плевать)))
А что ж до "подобных", - так кто ж только рашиков не любит то)
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еще недавно пшеки ******** в странах ес рядом с украинцами, зазвыездились))
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заслуженно загордились - они теперь бохатенькие буратины
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Гордыня -это плохо, но будем честны, какой процент украинцев вел бы себя точно так же, будь Украина на месте Польши, а поляки на месте нынешних украинцев-заробитчан?
Трудовых мигрантов мало кто любит. Поляков, вон, в других странах не особо жалуют. Это хоть и печально, но вполне нормально.
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К сожалению, в Польше слово "украинец" стало нарицательным.
И означает совсем не: достоинство, ум, храбрость ...
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И что такого,ну не хочет поляк принимать на работу украинцев - его святое право.
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Тоже не понимаю в чем проблема. Ах, он не хочет! Ах, мы его заставим. Ну и кому в этом случае хорошо будет? Не хочет - не надо, чай не вакансия всей жизни.
Так зато сразу видно, что мужик украинцев не любит, не хочет их видеть и не стоит к нему идти. Люди есть люди, хрен его знает чего он так настроен. Было бы лучше, если бы он вынужден был нанимать, но в процессе работы постоянно придирался и искал повод выгнать?
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могли что то и спи-дить теперь зарекся брать на работу. Поляки доверчивые, а туда приезжает разный контингент в том числе и с донбаса.
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Польський юрист написав про свій досвід спілкування з "російськомовними українцями" - і він не надто райдужний. Але слово автору:
"Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польши. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях."

Євген Шкодун
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Племінник два рази по 6 місяців працював в Польші на двох фірмах. Казав, що відношення на двох фірмах до українців було прекрасне. Понад контрактну зарплату ще купа різних приємних бонусів. Правда, треба сказати, що власниками фірм були німці та данці, а не поляки.
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Головна біда це кацапи та постколоніальні малороси-хахли.
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Тоже мне новость!
Поляки очень давно относились к украинцам, как к быдлу (скоту).
Пару лет назад уже был скандал из-за вот такой картинуки на обложки известного журнала:
https://www.ridus.ru/images/2017/1/17/528284/hd_11d2743208.jpg

А еще был один радиоведущий, рассказывавший в прямом эфире, как он эксплуатировал свою домработницу-украинку, **** ее, а потом выгнал не заплатив.
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Треба опустити в гуглях рейтінг цього закладу
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До троймяста до речі багато кацапні з Калінінграда приіджають , може то із тим пов,язано ?
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