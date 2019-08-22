 "Нуль українців або інших подібних", - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, Центр відстеження расистської та ксенофобської поведінки Польщі планує звернутися в прокуратуру через можливий злочин - публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Також про цей інцидент повідомлять до Інспекції праці.
Водночас представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський оприлюднив заяву. У ній зазначено, що це оголошення - "прояв необдуманого рішення лише однієї людини".
Він додав, що оголошення викликало "хвилю хейту" стосовно працівників ресторану, а також сім'ї, якій він належить, включно з погрозами спалити заклад.
а я по-польски редко, но читаю, когда очень надо и интересно.
как выяснилось, бздынь - головные комадувачи...
Просто еще один недонацик. Нормальный человек к такому в любом случае не пойдет работать, а если он опустит другого недонацика, так это еще и смешно.
В Германии студенты в самом ужасном маке минимум 10-12 евро в час получают
Для поляков - возможно.
Но вот именно поэтому они и плюют презрительно на украинцев.
Підказую: дайте людям достойні заробітні плати, або перекрийте кордони.
В інакшому випадку, на трьох гетьманів, буде нуль кріпаків.
ПРОПОЗИЦІЯ В ПРИНЦИПІ ВІРНА. ПРОТЕ ЗАРАЗ ЗАВИЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ПАНЯТКА-ГОЛУБАЯ КРОВ, БУДУТЬ КРИЧАТИ ПРО ,,ІКАНОМІКУ...." 😂😅😂
Надеюсь, они вставят мозги этому идиоту....
половина страны на заработках в других странах
А сколько у нас в Раде "шаломщиков", а? И даже президент. И даже Гройсман.
"недонацики" как раз тут "кое-кто" иной. Презирают тех, среди которых живут. Не, ну раз терпят - то и правильно. Мы же не "недонацики", не?
зря не продумало
народна приказка говорить:добре там де нас нема,але ми повсюди...
ми Файна Юкрайна
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коли Колумб Америку відкривав--наші вже з відтам з заробітків вертались
Туземцы - Шо???
Так случайность сделала австралийцев англоговорящими а не франкофонами🤔😄
тоді й будемо про таку можливість розмірковувати
а поки що це саме українці батракують по усьому світові (і в країні-агресорі також), а до них ставляться як до бидла
100% совок, пропаганда.
Завдяки тому, що до Німеччини, США та інших країн виїхало в свій час чимало поляків - це змусило владу змінити законодавство і повністю змінило бізнес - той, кому потрібні були працівники, змушений був достойно платити.
А что ж до "подобных", - так кто ж только рашиков не любит то)
Трудовых мигрантов мало кто любит. Поляков, вон, в других странах не особо жалуют. Это хоть и печально, но вполне нормально.
И означает совсем не: достоинство, ум, храбрость ...
Так зато сразу видно, что мужик украинцев не любит, не хочет их видеть и не стоит к нему идти. Люди есть люди, хрен его знает чего он так настроен. Было бы лучше, если бы он вынужден был нанимать, но в процессе работы постоянно придирался и искал повод выгнать?
"Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польши. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях."
Євген Шкодун
Поляки очень давно относились к украинцам, как к быдлу (скоту).
Пару лет назад уже был скандал из-за вот такой картинуки на обложки известного журнала:
https://www.ridus.ru/images/2017/1/17/528284/hd_11d2743208.jpg
А еще был один радиоведущий, рассказывавший в прямом эфире, как он эксплуатировал свою домработницу-украинку, **** ее, а потом выгнал не заплатив.