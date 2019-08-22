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Все про:адвокат (642) Росія (19432) свідок (46) суд (5461) кримські татари (1412) Хізб ут-Тахрір (18)

 Свідок у "справі Хізб ут-Тахрір" Бекіров зізнався, що обмовив обвинуваченого Сейтосманова, - адвокат Курбедінов

У Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону свідок у справі жителя Севастополя Енвера Сейтосманова, обвинуваченого в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", заявив, що свідчив під погрозами з боку слідчих ФСБ.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Руслан Бекіров заявлений як свідок обвинувачення. Прокурор почав ставити йому запитання: як довго він знає обвинуваченого Сейтосманова, Руслан відповів, що знайомий з ним ще зі школи. Далі пішли запитання про участь (обвинуваченого) Енвера Сейтосманова в організації "Хізб ут-Тахрір". А саме, чи зізнавався він Руслану, що є членом цієї організації, що брав участь у зборах цієї організації. Руслан відповів, що нічого про це не знає", - розповів адвокат.

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Після допиту Бекірова в суді прокурор заявив клопотання про оголошення протоколу допиту свідка слідчим ФСБ.

"У протоколі ж ідеться, що Сейтосманов особисто зізнавався Руслану, що він є членом "Хізб ут-Тахрір". Прокурор запитав свідка, з чим пов'язані такі кардинальні протиріччя у свідченнях. У відповідь на це Руслан заявив, що під час допиту в управлінні ФСБ на нього чинили психологічний тиск, під погрозами змусили обмовити Сейтосманова і підписати цей протокол", - пояснив Курбедінов.

Він також додав, що Бекіров написав заяву про злочин з боку співробітників ФСБ до "Військово-Слідчого комітету Росії" з питань Криму.

Коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу обвинувачень свідка немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144130
 
 
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Русские целенаправленно разжигают татарский экстремизм и ненависть к себе у татар своими репрессиями.
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ці кати вміють вибивати зізнання ! в гебнявих і нквдшників навіть свої на допитах визнавали зв`язок з іноземними розвідками
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А как вы оцените вот это: "под угрозами заставили оговорить" Источник: https://censor.net.ua/n3144130 То есть: никто из него ничего не выбивал, в чем признается сам Бекиров. Никаких пыточных прибамбасов. Всё гораздо проще.
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можна фантазувати що завгодно але коли тобі до яєць підносять 220 В чи щось на кшталт цього, то тебе не дуже втішає, що це лише погроза
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Я не об этом. Я о том, что из этого чудика не стоит лепить мученика. Он им не является, в чем сам и расписался.
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