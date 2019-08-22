 Свідок у "справі Хізб ут-Тахрір" Бекіров зізнався, що обмовив обвинуваченого Сейтосманова, - адвокат Курбедінов

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Руслан Бекіров заявлений як свідок обвинувачення. Прокурор почав ставити йому запитання: як довго він знає обвинуваченого Сейтосманова, Руслан відповів, що знайомий з ним ще зі школи. Далі пішли запитання про участь (обвинуваченого) Енвера Сейтосманова в організації "Хізб ут-Тахрір". А саме, чи зізнавався він Руслану, що є членом цієї організації, що брав участь у зборах цієї організації. Руслан відповів, що нічого про це не знає", - розповів адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд продовжив арешт шістьом кримським фігурантам у "справі Хізб ут-Тахрір"

Після допиту Бекірова в суді прокурор заявив клопотання про оголошення протоколу допиту свідка слідчим ФСБ.

"У протоколі ж ідеться, що Сейтосманов особисто зізнавався Руслану, що він є членом "Хізб ут-Тахрір". Прокурор запитав свідка, з чим пов'язані такі кардинальні протиріччя у свідченнях. У відповідь на це Руслан заявив, що під час допиту в управлінні ФСБ на нього чинили психологічний тиск, під погрозами змусили обмовити Сейтосманова і підписати цей протокол", - пояснив Курбедінов.

Він також додав, що Бекіров написав заяву про злочин з боку співробітників ФСБ до "Військово-Слідчого комітету Росії" з питань Криму.

Коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу обвинувачень свідка немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 95% кримських татар в окупованому Криму не визнають юрисдикції Росії, навіть якщо мовчать про це, - Умеров