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Все про:Донбас (12812) Сайдік (129) Тристороння контактна група (127)

 У робочій групі ТКГ з безпеки обговорювали відновлення розведення сил і засобів у Золотому та Петровському, - Сайдік

Українська сторона повідомила Спеціальному представнику глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіну Сайдіку про закінчення робіт з розмінування біля моста в Станиці Луганській.

Про це заявив Сайдік після зустрічі в межах ТКГ та її робочих груп, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

"Головною темою сьогоднішнього засідання ТКГ була підготовка до ремонту моста в Станиці Луганській. Учасники ТКГ узгодили подальші необхідні для цього кроки. Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування і про готовність почати ремонтні роботи, включно з усуненням фортифікаційних споруд. До речі, я щойно отримав ці повідомлення від української сторони", - заявив Сайдік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася й тема відновлення розведення сил і засобів у Золотому та Петровському.

"Економічна робоча група, серед інших тем, сьогодні обговорювала питання, пов'язані з водопостачанням в ОРДО та ОРЛО, зокрема фінансовий стан і підготовку до міжнародного аудиту підприємства "Вода Донбасу"", - наголошується в заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144129
 
 
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Котику фаберже вже відтягнули метрів на десять..
🤢
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Що, рига, ссср 2.0. все ближче?
А дзуськи. Майдан мільйон зробили.
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Тебе флаг в руки, барабан на шею и электричку в мордочку!
Удачи!
🤣🤣
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як там )(уйло відповів на те що наші хлопці загинули..--а ви не стреляйте по мірних жтелях...саме так сприймають Україну.як внутрішній конфлікт-а )(уйло як защітнік
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Украина-ТКГ - 1:2.
и так будет всегда пока там только Украина, кацапня и обся, шо та же самая кацапня...
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а жертвы среди украинских военных обсуждались?????????
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Втюхивание ЛУГАНДОНСКИХ предателей в Украину идет полным ходом.Скоро эти власовцы будут рассказывать в Киеве,Львове и Днепре как мочили укропов,а печерские уб...ки им назначат выплаты по инвалидности и потере кормильца,который и убивал этих самых укропов.
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