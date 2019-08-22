 ЦВК зареєструвала ще 83 народних депутатів

Зареєстровано 26 осіб за списком "Слуги народу", зокрема другий номер Руслан Стефанчук і четвертий номер Давид Арахамія, вісім представників "Опозиційної платформи - За життя", зокрема перший номер Юрій Бойко, вісім від "Європейської Солідарності" і п'ять - від "Батьківщини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.
Також зареєстровано 36 депутатів-мажоритарників.
Станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних у загальнодержавному багатомандантному виборчому окрузі та 155 - обраних в одномандатних виборчих округах.
Ахендовский орден пааалучил от 🐷, например...
И дворец , пока, сохранил...
😁
🤗
😁
🤣🤣
Займися сексом з качкодзьобом..
😁
Вот только не каждый народ выбирает дурака себе в президенты.
(С)
@kaliym6
🤔
У кого це у вас ? У американцев ?
" Мені якось не дуже цікаво роз'яснювати ЗеБілам "
Я запутался в определении своего статуса ... Ты там определись , бо якось воно не дюже виглядає ... Такое впечатление , шо от санитаров сбежал поциент с ноутбуком
😁
Пацталом!
Судоми вже у 🐷ботиків перед кінцем!
Крючить їх нєпадєцкі!
😁
Давно я не каталась на автобусе.
Интересная у нас ситуация сложилась, когда под президента начинают закладывать тротил в самом начале каденции, до истечения пресловутых ста дней даже. Обычно такие диверсионные закладки случаются уже под конец, когда Акела в силу тех или иных причин начинает делать ошибки и промахиваться. Шакалы всегда очень тонко чувствуют момент, тот самый, когда сила начинает убывать по капле.
Но это если Акела, сильный и влиятельный. А нового президента, похоже, Акелой никто не считает. Ни противники, что понятно, ни сторонники, что уже менее понятно, зато весело. Свита не делает короля. Свита упоенно закладывает под трон бомбы. Самая мощная и разрушительная из которых - Богдан, который Андрей.
Я не знаю, понимает ли Зеленский, что под ним начал тикать часовой механизм с того самого момента, когда Богдан стал членом его предвыборного штаба. И с каждым днем тиканье становится лишь громче.
И, что самое интересное, бомбу не пытаются дезактивировать. Одни просто не слышат тиканья. Другие слышат, но думают, что это такие часы. Третьи слышат, знают, что это бомба, но изо всех сил стараются заглушить звук, чтобы не услышали саперы, и в результате рвануло посильнее.
Некоторые, как, например, дипломат Лана Зеркаль, оказались прозорливее остальных и отказались работать под началом Андрея Богдана, как только лишь узнали о такой перспективе.
История с Указом о назначении Зеркаль заместителем главы АП (это было до переименования в ОПу) со стремительным его аннулированием стала первым ярким фейлом и своеобразным национальным рекордом, ведь все это произошло в первые сто часов после инаугурации нового президента.
А тем временем шустрый шеф канцелярии все больше входит в роль серого кардинала и становится настоящей тенью Зеленского: мало можно найти мероприятий с участием президента, на которых не присутствовал бы Андрей Богдан. И всегда в семейной, интимной близости.
Все чаще даже среди электората Зеленского возникает вопрос: а за кого, собственно, они голосовали на президентских выборах весной? В избирательных бюллетенях точно не было фамилии Богдан.
Однако, несмотря на усиливающееся недоумение, а также недовольство Запада, неоднократно высказанное, несмотря на скандал с люстрацией Богдана, несмотря на его постоянные скандальные заявления, вопреки здравому смыслу, да и вообще чувству самосохранения - Зеленский держится за Богдана, как пьяный за столб.
С одной стороны, это понятно, ведь у Богдана едва ли ни у единственного из этого сбора блатных и нищих есть реальный опыт государственной службы. Он знает, как это все работает. С другой стороны, это очень странный симбиоз, учитывая просачивающиеся из ближнего круга президента слухи о том, с какими боями и преодолевая какое сопротивление пропихивали туда Богдана.
В любом случае, напряжение внутри разношерстной и разновекторной стаи будет нарастать, а президентский рейтинг будет закономерно проседать. Потому что резвится Богдан и назначенные им нукеры, а собак вешать будут на Зеленского.
Как начинают вешать уже сейчас, когда полетели головы чиновников, работавших при Порошенко, а с назначением своих что-то не очень складывается. Отсюда скандалы во Львове, хтонический 3,14дец в Одессе, инфернальные персонажи, ставшие во главе Донецкой и Луганской ОГА.
Не появился новый глава ОГА и в Днепропетровской области, хотя Валентин Резниченко, один из самых успешных губернаторов, уже уволен. А феерические истории со Святославом Олейником (только с лайтбоксами чего стоит история), который, по слухам, нацелился на кресло губернатора, свидетельствуют о серьезной зарубе в Днепре. Ведь Олейника напрямую связывают с интересами Коломойского.
Тем временем Богдан трудится не покладая рук. Расставляет своих людей в ключевых точках. Выстраивает вертикаль в регионах. Пытается подмять под себя все, что подминается, опять-таки с помощью своих людей. Здесь, правда, иногда случаются конфузы, как вот, например, с Кличко недавно, который подминаться решительно не захотел и дал отлуп по всем фронтам. Однако не думаю, что это конец истории, Богдан наверняка попытается снова, ему нельзя отступать, ему нужно показательно подавить сопротивление.
Однако я вам тут лонгрид наваяла, надеюсь, найдутся чемпионы, которые доплывут до конца ????
Я, собственно, чего сказать хотела. Сам по себе Зеленский, слава дорогому мирозданию, не успел пока наворотить ничего особо фатального, времени прошло слишком мало. Смешного и досадного успел. Стыдного успел. А фатального нет.
В то время, как улыбчивый пупс Андрюша, не покладая рук, запихивает под трон симпатичные пакеты со взрывчаткой, призванной разнести рейтинг президента вдребезги. Еще и писюнота помельче умудряется покакать на рейтинг заявлениями про тупых овец. Журналисты хотя и обтекают молча пока, но наверняка затаят и в нужный момент сунут отвертку под ребро.
Сто дней президентства скоро истекают, скоро вставлять пистоны можно будет вполне открыто, без оглядки на сакраментальное «дайте ему сто дней».
С каждым новым увольнением, с каждым новым назначением количество явных и тайных врагов увеличивается. Пока они каждый сам по себе. Но рано или поздно настанет день, когда они объединятся. И я не удивлюсь, если управлять ими будет все тот же пупс с безмятежной улыбкой на лице.
Император, под вами тикает! Не слышите? Да и хрен с вами.
Олена Монова