 Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 21 серпня, напередодні саміту "Групи семи", який відбудеться на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності", - сказав він.
"Неодмінна умова (для повернення Росії. - Ред.) - пошук рішення щодо України", - сказав Макрон.
Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією і ЄС залежить від врегулювання ситуації на сході України.
П'яне весілля.
- Хто ще не трахав молоду? хто ще не трахав молоду?
- Я....
- Хто - "я"?
- Я, молодий...
ты же Президнта США в заблуждение ввел и он с тобой согласился,
а теперь - я не я и слова не моя и мысля не моя?
сидеть де сидел, жабоед прикацапленый.....
Условие возвращения - не "поиск решения относительно Украины", а полная капитуляция ********* со всеми вытекающими последствиями и ***** в Гааге!!!
И только после этого Жопа-8, 10, 20 и сколько хотите!!!
Дебил, *****!