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 Політика України, За кордоном
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Все про:G8 (17) Росія (19419) Макрон Емманюель (274)

 Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова

Повернення Росії в "Групу семи" промислово розвинених країн (G7) без врегулювання ситуації в Україні буде "стратегічною помилкою" і підкреслить "слабкість" організації.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 21 серпня, напередодні саміту "Групи семи", який відбудеться на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності", - сказав він.

"Неодмінна умова (для повернення Росії. - Ред.) - пошук рішення щодо України", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією і ЄС залежить від врегулювання ситуації на сході України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144127
 
 
 Топ коментарі
 
А в Говнорашке сегодня многие напились от счастья Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова - Цензор.НЕТ 9706
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а по-моему как раз таки малоросы это электорат ЗЕ!, вот они и закинули за воротник по этому поводу.
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Ні. У нього стул о 7-й ранку. А встає він о 8-й.
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А в Говнорашке сегодня многие напились от счастья Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова - Цензор.НЕТ 9706
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а по-моему как раз таки малоросы это электорат ЗЕ!, вот они и закинули за воротник по этому поводу.
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Борис Джонсон в интервью с Анжелой Меркель сказал, что у нас гражданская война. И, черт побери, с каждым днем правления зебила на это становится похоже. Когда ЗЕ! говорит что там повстанцы, а смерть наших солдат - просто инцидент, а росися третья сторона, то может действительно у нас внутренний конфликт. Твой колега "баксик" на мое замечание по этому поводу - просто промолчал, проигнорил мой коммент, кароче язык в жопу засунул)))
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"кароче язык в жопу засунул"😱 - на том вертер и отключился...
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Ні. У нього стул о 7-й ранку. А встає він о 8-й.
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Нагадує анекдот:
П'яне весілля.
- Хто ще не трахав молоду? хто ще не трахав молоду?
- Я....
- Хто - "я"?
- Я, молодий...
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Уточнил благодаря Пороху. Только Порох может напугать Трампа, Макрона и Меркель вместе взятых. Порох - вершитель мировой политики. Верните Пороха взад!
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Макрона настукали по репе? Нет, он сразу это говорил, но каждый перекрутил его слова под свои ожидания.
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Ещё надо объяснять какое возвращение эти кретины спят и видят.
Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 8365
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На "Мерседесі" або на "БМВ"( або той же "Фольксваген") це в них виглядає краще.)
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Можливо. Все-такі в одному офісі працюють мабуть. Кохання-зітхання і все таке. по черзі друг друга вертять
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Макрон умикає задню, утямивши, що погодившись повернути підерацію до G8, в очах адекватних цього світу почав перетворюватися на мікрона в прямому сенсі цього слова
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Надо сразу уточнять, а то порохоботы теперь чувствуют себя использованым контрацептивом... Это как шесть чисел в лотерее совпали, а потом оказалось шо был не розыгрыш а прогноз погоды
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Какие-то трепачи языком, а не политики мирового уровня.
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Это давно вошло в Правило: не отвечать за слова. А если это позволяют себе самые что ни есть верхи, то почему должен отвечать за слова совершенно любой человек??? Так и живем... В который раз убеждаюсь: отце повезло, он этого не увидел, умер во сне, а иначе бы точно грех на душу взял. И сам бы с собой порешал все дела.
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ай да макроныч Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 3055
ты же Президнта США в заблуждение ввел и он с тобой согласился,
а теперь - я не я и слова не моя и мысля не моя? Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 3055
сидеть де сидел, жабоед прикацапленый.....
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просто нада напомнить лягушатникам, что настоящий наполеон не в кремле сидит, а в Киеве на ул. Банковой:

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Ой, как неудобно получилось. А на расеи уже наверное кричат Макроннаш.
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Вот сволочь, этот Макрон!!!
Условие возвращения - не "поиск решения относительно Украины", а полная капитуляция ********* со всеми вытекающими последствиями и ***** в Гааге!!!
И только после этого Жопа-8, 10, 20 и сколько хотите!!!
Дебил, *****!
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