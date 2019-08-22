EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  11640  133
Все про:G8 (17) Росія (19432) Макрон Емманюель (281)

 Макрон уточнив свої слова: Росія не може повернутися до формату G8 без урегулювання ситуації в Україні

Повернення Росії в "Групу семи" промислово розвинених країн (G7) без врегулювання ситуації в Україні буде "стратегічною помилкою" і підкреслить "слабкість" організації.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 21 серпня, напередодні саміту "Групи семи", який відбудеться на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності", - сказав він.

"Неодмінна умова (для повернення Росії. - Ред.) - пошук рішення щодо України", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією і ЄС залежить від врегулювання ситуації на сході України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144127
 
   
 Топ коментарі
 
А в Говнорашке сегодня многие напились от счастья Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова - Цензор.НЕТ 9706
 показати весь коментар
 
Уточнил благодаря Пороху. Только Порох может напугать Трампа, Макрона и Меркель вместе взятых. Порох - вершитель мировой политики. Верните Пороха взад!
 показати весь коментар
 
вот же облом для всяких макартней-шреков и прочих балалаек рошеновских, они так были рады за куйлостанию, а оказалось зря)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вот незадаха порохоботным-давайте-ка слив Украины Зелей взад!Слабо?А бзд при каждом шорохе не слабо?
 показати весь коментар
 
 
"урегулирования" - так толерантно он назвал "СЛИВ Зеленским Крыма"?

 показати весь коментар
 
 
Поверю в Европу, если над Владивостоком будет развиваться сине-желтый флаг

Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон.

Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.

Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман.

Россия - не только не Европа, но даже не Азия. Россия - это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.

Европа - это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии.

Европа - в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова «свобода».

Мы - Украина. Мы - Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к «Откровению» Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.

Мы - Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя.

Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы - европейцы. А они - нет.

У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем «Газпромом», мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу - пока.

Но мы - Европа. А вы - большой вопрос.

Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов.

Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.

Европа - это не евро в кошельке. Европа - это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа - это состояние души. Европа - это столетия огня.

Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.

Европа - от Лиссабона до Луганска.
ЮРИЙ ГУДЫМЕНКО
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У ЗЕсепаров и малоросов даунбасячих зрада, они так хотели Рабсиюшку в джи 8, а тут такие дела. Сепарня голосовавшая за ЗЕкловуна в пичали.. Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 846
 показати весь коментар
 
 
Ставлю 200 долларов, против 1 гривны, что никому ваааще в башку не приходило подобное. А тута, с утречка, такие заявы, на неокрепшую психику. Чи то лакмусовая бумажка была, чи хрен зна- шо оно было. Так шо, рискуете гривной? Не советую.
 показати весь коментар
 
 
не усложняй, это всего лишь рошеновский высерун на смене 30 серебряников отрабатывает
 показати весь коментар
 
 
вот же облом для всяких макартней-шреков и прочих балалаек рошеновских, они так были рады за куйлостанию, а оказалось зря)
 показати весь коментар
 
 
Скажи Порох личность! Сколько времени как уже свежий преЗЕдент, а вспоминают Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
ну следуя твоей ботологике так януковощ на порядок круче будет))) низачет рошенолапоть
 показати весь коментар
 
 
+1 ты сделал мое утро))) у них походу обострение))))
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбілко, при ПОРОХОВІ навіть ніхто й думати собі не дозволив про повернення засРашки, а те що зараз почалося - це ви,ЗЕбіли, зробили разом, вибравши ідіота в президенти!
 показати весь коментар
 
 
балалайка липецкая узбагойся, президент Украины решает очень немного в игре куйлостана-США-Китая вне зависимости от его фамилии,скажи спасибо ****** сдавшему ЯО, а вороватого преза вообще за кусок дерьма держат и в страны вроде США категорически не приглашают
 показати весь коментар
 
 
Знатно потролил Гренляндию-вы,типо, свои полномочия Дании за деньги-они в Евросоюзе, а вы-нет? Я тоже вас хочу купить!И Дании досталось на орехи!
Сейчас тролит Меркель,науськивая Макрона-типо,вот Украине-Минск навязали за трубу в обход вместо помощи, а я должен за шакалом по тайге бегать, пусть лучше к моему куска мяса, висящему в открытой клетке, идет.Хитрец,знает,что Германия заерепенится,как всегда(тёрки у них),Макрон включит заднюю,раша попёт шампусика,никто не пострадает и,главное,его избиратели довольны-мир,дружба,демократия и Америка America Great Again.
 показати весь коментар
 
 
соевые боты, сеющие ненависть и раздор за копейки, занимают позорнейшую ступень в человеческом обществе. Презренней их только мародёры и педофилы.
 показати весь коментар
 
 
а ты за мышебратьев? то ж барига-мародер почав влёну. бо заробляти хотив?
 показати весь коментар
 
Он за мир, пусть и холодный. Это лучше чем горячая война.
 показати весь коментар
 
я не *********. ты зеледебильная соевая *********.
 показати весь коментар
 
" твой телефон и деньги останутся у меня. а сумку и кошелёк я тебе возвращаю. считаю, что теперь претензий у нас нет!"
 показати весь коментар
 
 
Что-то мне подсказывает, что Маркон понял, что он жиденько по-французски обосрался, когда начал восхвалять страну-оккупанта и все её преступления по нарушению международного права перенёс на оккупированную страну - это она виновата в том, что сопротивляется и раздражает весь мир.
================
Интересно, сколько ***** отвалило Маркону?
 показати весь коментар
 
 
Як учора розпиналися соєві. Хтось ще сумнівається, що це гниле мародерське кодло, розриваюче Україну?
 показати весь коментар
 
 
Ты этим занимался предыдущие 5 лет, так что хавай.
 показати весь коментар
 
"Группа промышленно развитых стран", каким боком к ней.... россия?
 показати весь коментар
 
 
Непременное условие - поиск решения относительно Украины
Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 3184

Как только начнут искать - сразу примут?
Или будет достаточно аннексировать Донбасс де-юре?
 показати весь коментар
 
забавно наблюдать, как тема с G8 порвала пороховату практически на лоскуты. они уже сами запутались в своей тупой Ылитной вони
 показати весь коментар
 
 
жабоеды с фрицами должны всему миру и украинскому народу дать ответ-" На кой хрен ,Вы втянули рашиста в минский сходняк ,если не для того ,что бы он кровопролитием и войной разрегулировал ситуацию в Украине???- лицемерные и подлые подельники оккупанта Украины...
 показати весь коментар
 
""Группу семи" промышленно развитых стран (G7)"

Серйозно? А як же постіндустріальна економіка цих країн, га?
Здається, хтось з редакторів Цензору тупо не у курсі ******** світових процесів...
 показати весь коментар
 
"Возвращение России в "Группу семи" промышленно развитых стран..."

Дальше можно не продолжать. Раша к таким странам не относиться.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору