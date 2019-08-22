 Макрон уточнив свої слова: Росія не може повернутися до формату G8 без урегулювання ситуації в Україні

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 21 серпня, напередодні саміту "Групи семи", який відбудеться на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності", - сказав він.

"Неодмінна умова (для повернення Росії. - Ред.) - пошук рішення щодо України", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією і ЄС залежить від врегулювання ситуації на сході України.