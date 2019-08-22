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 Суспільство
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 Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія (Зорю)

Почесний патріарх Філарет звернувся до суду з позовом про захист честі й гідності на члена синоду Православної церкви України архієпископа Чернігівського та Ніжинського Євстратія (Зорю).

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Зоря написав у фейсбуці.

"... з канцелярії митрополії мені передали, що прийшов лист з Шевченківського суду. Патріарх Філарет (Денисенко М. А.) судиться з архієпископом Євстратієм (Зорею І. В.) про "захист честі й гідності"", - повідомив він.

Архієпископ Євстратій зазначив, що раніше з цього ж приводу з ним судилися чоловічий монастир при Києво-Печерській лаврі і ТОВ "Союз православних журналістів".

"До речі, монастир МП і Товариство з обмеженою відповідальністю суди програли", - додав архієрей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144126
 
 
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Блин, Филарету 90 лет, как он может в суд на кого-то подать, если он уже ели ходит и от хлеба кашляет? Ну, цырк, ей богу)))
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розборка.кадилом треба вверх вниз--а не над головою махати
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в Суд Божий или в Окружной Киевский ?
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А верит ли он вообще в Бога, вот в чем уже вопрос? Если бы верил, в людские суды не жаловался бы!
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Епістратій схожий на Джеймса Хетфілда Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія (Зорю) - Цензор.НЕТ 3180
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