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 Політика України
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Все про:Зеленський (2439) Комісія (27) помилування (66) Дніпров (1)

 Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування

Указом президента Зеленського скасовано попередні Укази про комісію з помилування (1999) і про призначення складу комісії (2018 г.). Указ відображає також технічні зміни - перейменування Адміністрації президента в Офіс президента. Також президент Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при президентові з питань помилування на чолі з керівником апарату Офісу президента Олексієм Дніпровим.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №615 опубліковано на сайті президента в середу, 21 серпня.

Зеленський також призначив заступниками голови комісії виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павличенка і заступника керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівника управління з питань помилування Офісу президента Івана Пуховця.

До складу також увійшли виконавчий директор громадської організації Експертний центр з прав людини Юрій Бєлоусов, начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександр Крикушенко, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, голова правління Міжнародної громадської організації Міжнародне товариство прав людини - Українська секція Андрій Сухоруков.

Секретарем комісії затверджено головного консультанта управління з питань помилування департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента Олександра Марченка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський помилував переданого з РФ українського політв'язня Литвинова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144124
 
 
 Топ коментарі
 
Нююю, счас 🐷ботики замироточат:🐓💨🍫💨🍬💨🍫..
😁
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Шо він там може утверждать...? Сказав Богдан підписати, він і підписав. А шо підписав. і сам не знає...)))

Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 4745
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Заява Адміністрації презедента України щодо можливого повернення Росії у G8Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 714
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Нююю, счас 🐷ботики замироточат:🐓💨🍫💨🍬💨🍫..
😁
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Вот щас зебил помилует все зеков, которые проголосовали за него и за его партию на выборах
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А от і перший кандидат на примусове лікування в психлікарні.
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Я вам как патриот Украины скажу, что лучше при власте барыга и мародер, чем клован и шайка зебилов
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Видно твоим личинкам сепарским нету где жить? На даунбас иди произвадитель малоросов!
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Копытом бьойт себе в грудю, доказывая , шо ПЕТРиот!
Вот тууупой!
🤣🤣
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🐷ботики нагло прикрывают свою тупость псевдопатриотическим слюнотечением..
ПЕТРиот...
🤣🤣🤣
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Знаю ще одного "патріота" -"З нами Бох та Україна"..
Скромность зашкаливает...🤣🤣
Патріотизм в діях, а не в деклараціях!
🤑
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скоро и у тебя появится такая возможность проголосовать за на местных выборах .
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Тому що їх не "милувати", а лікувати примусово у психіатра треба. Несуть таке, що людині при здоровому глузді ніколи на розум не прийде.
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А анализы очкует сдать ваш Зегидрант. Ну точно. Сейчас же эта комиссия всех 8000 АТОшников выпустит тех что Порох посадил, да Зебиленышь? 😀
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Так прикольно тебя читать недоразвитое недоразумение, ведь правду я знаю.
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Заява Адміністрації презедента України щодо можливого повернення Росії у G8Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 714
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шмаркля пока думает - на левое колено стать перед путинім, или на правое? или на обеих сделать "заяву"
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Мне кажется , что обмен Пэдро на Зелю оказался ничуть не лучше предыдущего обмена Овосча на Пэдро .
Похоже , что тенденция не изменилась - каждый последующий презик хуже предыдущего .
То есть , мы уже и кровати тасовали , и бл..ей меняли , а дела всё хуже .
Может , перепрофилируем предприятие ?
Сделаем из борделя кинотеатр , к примеру ?
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Станом на сьогодення цьому поки що поблажка, що йому там Гройсман та Ко мішають (з його слів). Через місяць хіба що лише власні яйця заважати будуть - от тоді вже буде точне враження хто сів на "золотий унітаз" влади в цей раз.
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порохоботы объелись шоколада вот и "кроит" их
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Шо він там може утверждать...? Сказав Богдан підписати, він і підписав. А шо підписав. і сам не знає...)))

Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 4745
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А никто не знает... А Вам откуда известно?
🤗
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Необходимую сумму - 307,7 тысяч гривен - сегодня внёс адвокат Владимир Рыбин. Деньги для обвиняемых в беспорядках в Одессе 2 мая и публичных призывах к свержению государственного строя собрали депутаты «Оппоплатформы За життя» по инициативе нардепа Николая Скорика. Об этом защитник сообщил на своей странице в Facebook. Возможно, именно Скорик и внес большую часть залоговой суммы.
Напомним, ранее Центральный районный суд Николаева назначил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под арестом до 12 октября с возможностью выхода под залог.
Долженков и Мефёдов не только обвиняются в беспорядках в Одессе 2 мая, приведших к гибели людей, но и в публичных призывах к свержению государственного строя, озвученных в 2014 году в Николаеве. До сегодняшнего дня они сидели в СИЗО за организованную ими 28 марта 2014 года пророссийскую акцию в Николаеве.***Епоха правління Зєлєбєні...день 100 з гаком...і така фігня кожного дня.Вчора підписав угоду про виплату пенсій з наших кишень і кишень наших батьків -пенсіонерів на користь ізраїльтян, бувших українців! Зєлєбобіки, у вас батьки є? Пенсії ніштяк? Тоді підтримуйте і далі цього вилупка!
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Та, начебто, всю містечкову сепарню вже виправдали і відпутили. Це контора для помилування лугандонської? Домовленності між презЕ з пуйлом в дії
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Цензура не дремлет! Пару минут назад удалили тему где новоиспеченный "рулевой" слуги СН некий АРА ХАМ и Я( не могли выбрать,например,АРАХИМЕНКО)
предполагает оставить авакяна рюкзаковича и лекаря супрун в правительстве.
Наверное кому то не понравились коммнты... Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування - Цензор.НЕТ 3911 .




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Нуу, обмен это и подразумевает...
🐷ботики , вы против обмена "всех на всех"???
Израильтяне обменяли about 1200 террористов на
одного своего солдата..
🤑
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