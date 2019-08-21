 Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №615 опубліковано на сайті президента в середу, 21 серпня.
Зеленський також призначив заступниками голови комісії виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павличенка і заступника керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівника управління з питань помилування Офісу президента Івана Пуховця.
До складу також увійшли виконавчий директор громадської організації Експертний центр з прав людини Юрій Бєлоусов, начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександр Крикушенко, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, голова правління Міжнародної громадської організації Міжнародне товариство прав людини - Українська секція Андрій Сухоруков.
Секретарем комісії затверджено головного консультанта управління з питань помилування департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента Олександра Марченка.
😁
Вот тууупой!
🤣🤣
ПЕТРиот...
🤣🤣🤣
Скромность зашкаливает...🤣🤣
Патріотизм в діях, а не в деклараціях!
🤑
Похоже , что тенденция не изменилась - каждый последующий презик хуже предыдущего .
То есть , мы уже и кровати тасовали , и бл..ей меняли , а дела всё хуже .
Может , перепрофилируем предприятие ?
Сделаем из борделя кинотеатр , к примеру ?
😁
Терпеть - наш удел .
😁
😁
🤗
Напомним, ранее Центральный районный суд Николаева назначил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под арестом до 12 октября с возможностью выхода под залог.
Долженков и Мефёдов не только обвиняются в беспорядках в Одессе 2 мая, приведших к гибели людей, но и в публичных призывах к свержению государственного строя, озвученных в 2014 году в Николаеве. До сегодняшнего дня они сидели в СИЗО за организованную ими 28 марта 2014 года пророссийскую акцию в Николаеве.***Епоха правління Зєлєбєні...день 100 з гаком...і така фігня кожного дня.Вчора підписав угоду про виплату пенсій з наших кишень і кишень наших батьків -пенсіонерів на користь ізраїльтян, бувших українців! Зєлєбобіки, у вас батьки є? Пенсії ніштяк? Тоді підтримуйте і далі цього вилупка!
предполагает оставить авакяна рюкзаковича и лекаря супрун в правительстве.
Наверное кому то не понравились коммнты... .
🐷ботики , вы против обмена "всех на всех"???
Израильтяне обменяли about 1200 террористов на
одного своего солдата..
🤑