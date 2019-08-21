 Суд Москви оштрафував ще шістьох кримських татар, заарештованих за акцію на Красній площі

Про це пише правозахисна організація "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 серпня 2019 року, в Міщанському районному суді міста Москви відбулися судові засідання щодо кримських татар, які проводили акцію 11 липня 2019 року біля будинку Верховного суду РФ. Суд виніс рішення про адміністративне правопорушення та стягнення адміністративних штрафів ще з шести кримських татар у розмірі 10000 рублів (близько 4 тис. грн. - Ред.), - сказано в повідомленні.

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Оштрафовані: Крестов Ш.А., Алієв Е.Е., Кішпідінов М.А., Хайбулаєв С.А., Асанов З.Р., Абдурашитов Н.С.

Нагадаємо, 10-11 липня 2019 року в Москві було затримано 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі.Стосовно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня в Таганському районному суді Москви впродовж дня було проведено 18 судових засідань, під час яких "розглянули" адміністративні справи 18 активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).