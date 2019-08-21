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Все про:Москва (624) пікет (223) кримські татари (1412) штраф (298)

 Суд Москви оштрафував ще шістьох кримських татар, заарештованих за акцію на Красній площі

Міщанський суд Москви 21 серпня оштрафував ще шістьох кримських татар, які 11 липня вийшли на акцію біля будівлі Верховного суду Росії на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це пише правозахисна організація "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 серпня 2019 року, в Міщанському районному суді міста Москви відбулися судові засідання щодо кримських татар, які проводили акцію 11 липня 2019 року біля будинку Верховного суду РФ. Суд виніс рішення про адміністративне правопорушення та стягнення адміністративних штрафів ще з шести кримських татар у розмірі 10000 рублів (близько 4 тис. грн. - Ред.), - сказано в повідомленні.

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Оштрафовані: Крестов Ш.А., Алієв Е.Е., Кішпідінов М.А., Хайбулаєв С.А., Асанов З.Р., Абдурашитов Н.С.

Суд Москви оштрафував ще шістьох кримських татар, заарештованих за акцію на Красній площі 01

Нагадаємо, 10-11 липня 2019 року в Москві було затримано 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі.Стосовно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня в Таганському районному суді Москви впродовж дня було проведено 18 судових засідань, під час яких "розглянули" адміністративні справи 18 активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144123
 
 
 Топ коментарі
 
Насправді вони там протестували. Їх вбивали і депортували при СРСР. Кримські татари вже не бояться погроз.
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Вода камінь точить. Просто ви не жили при СРСР, коли дійсно все під контролем. Не дивлячись на це зломали їхню систему, зломаємо і сьогоднішню росію. У свій час було безглуздям євреям боротися з Римом, але Рим впав. Впаде і росія.
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Мені здається в росії таким займатися - це безглузде заняття. Як головою об стіну. пуйлу байдуже шо там від нього вимагають, бо прийде мужній омон і всім надає дубінами по шиї та розкидає по автозакам. Зробиш гірше лише собі та рідним...
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Соромлюсь спитати, а що вони взагалі робили на червоній площі? Там же зразу в авто-зак кидають за протести, невже самогубці?
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Насправді вони там протестували. Їх вбивали і депортували при СРСР. Кримські татари вже не бояться погроз.
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Мені здається в росії таким займатися - це безглузде заняття. Як головою об стіну. пуйлу байдуже шо там від нього вимагають, бо прийде мужній омон і всім надає дубінами по шиї та розкидає по автозакам. Зробиш гірше лише собі та рідним...
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Вода камінь точить. Просто ви не жили при СРСР, коли дійсно все під контролем. Не дивлячись на це зломали їхню систему, зломаємо і сьогоднішню росію. У свій час було безглуздям євреям боротися з Римом, але Рим впав. Впаде і росія.
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Якшо хоча б всі ті люди в москві, які виходять на мітинг по вихідних прийшли б з вогнепалом, то шальки терезів були би на їх боці, але б тоді кацапстан потонув в крові... але ж ми прекрасно знаємо, шо сосіянє будуть терпіти до останнього, і де те дно яке ще їм потрібно пробити - невідомо...
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Всіх, хто проти України і українців в спам.
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В конце 80-х на службе в совармии мы не могли себе даже представить, что эссср вооружённый до зубов в военном плане и идеологически - рухнет, прошло 2 года и совок растаял, оставив после себя уродливое наследие, с которым боремся мы сейчас.
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не слишком ли большие жертвы: Чернобыль и война в Афганистане для развала совка? Для развала параши, что предложите?
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Единство Запада и постсовецких стран.
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а какой смысл протестовать?
Кто то в мире на это обращает внимание...?
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Поки Туреччина це бачить. Потім побачать усі Ісламські країні і пригноблення мусульман Криму буде мати наслідки - санкції Ісламського Світу. Разом із західними санкціями це буде чудово.
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ага....
Вон Сирию раша ровняет с землей несколько лет....., и какая реакция исламского мира?
Кроме слов ничего....
А между тем вот празднование "Ураза-Байрам" в москве...
Суд Москви оштрафував ще шістьох кримських татар, заарештованих за акцію на Красній площі - Цензор.НЕТ 956
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Им остаётся платить штрафы и "кормить" тем самым ненавистное им государство
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Слушайте, ну это не новости судебной системы. Неужели не понятно что эта страна единое целое - гниль.
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