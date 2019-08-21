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 Суспільство
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Все про:аеропорт (392) Жуляни (34) авіасполучення (211)

 У "Борисполі" розповіли, в яких терміналах прийматимуть авіакомпанії, які тимчасово "переїхали" через закриття "Жулян"

Аеропорт "Бориспіль" прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені через закриття на ремонт аеродрому "Жулян", розподіливши їх між терміналами D і F.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує avianews.com.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що додаткові рейси авіакомпаній "Бєлавіа" і LOT, які вже літають у "Бориспіль", обслуговуватимуться в основному терміналі D. З цього ж терміналу будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines і "Мотор Січ".

Термінал F, який зараз є основним для лоукостів Ryanair і Laudamotion, почне обслуговувати рейси Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торгова марка AZAL), "Джонік" і Vueling.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського закриється на реконструкцію з 2 по 12 вересня. За цей час підприємство планує відремонтувати злітно-посадкову смугу, а також руліжні доріжки №1 і №2. Вартість робіт оцінюється в 33 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На центральній площі міжнародного аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144122
 
 
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А Мертвечук звідки у Москву літатиме ?
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Його пан зеленський буде перевозити президентським літаком, тому що такий малорос, як володимир скоро наладить відносини зі своїм північним тезкою В "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут временно "переехавшие" из-за закрытия "Жулян авиакомпании - Цензор.НЕТ 6276
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Сегодня видел в ютюбе кортеж зелепупського, 36 велосипедов! И менты еще спереду на електровелике его сопровождали.
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А до цього Мертвечук до Москви літаком Порошенко літав, так виходить?
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Добре, що Україна не Московія. У нас лише 8% обожнюють вождя, а не 86%, як у них.
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У нас ще гірше ніж у ********** справи. Рейтинг пуйла добряче просів. А у нас царя ******* 73 % зебілів У "Борисполі" розповіли, в яких терміналах прийматимуть авіакомпанії, які тимчасово "переїхали" через закриття "Жулян" - Цензор.НЕТ 8536
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ГиперррЛупу запустят, 🐷ботики, нє??
🤣🤣
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Ремонт взлетной полосы за 10 дней!!! А Южного моста несколько лет)))
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