 У "Борисполі" розповіли, в яких терміналах прийматимуть авіакомпанії, які тимчасово "переїхали" через закриття "Жулян"

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує avianews.com.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що додаткові рейси авіакомпаній "Бєлавіа" і LOT, які вже літають у "Бориспіль", обслуговуватимуться в основному терміналі D. З цього ж терміналу будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines і "Мотор Січ".

Термінал F, який зараз є основним для лоукостів Ryanair і Laudamotion, почне обслуговувати рейси Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торгова марка AZAL), "Джонік" і Vueling.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського закриється на реконструкцію з 2 по 12 вересня. За цей час підприємство планує відремонтувати злітно-посадкову смугу, а також руліжні доріжки №1 і №2. Вартість робіт оцінюється в 33 млн грн.

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