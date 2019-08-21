 Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська

Як повідомила в фейсбуці адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, ться про Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Павлеа Аброськіна й Олега Янішевського, передає Цензор.НЕТ.
Сторона обвинувачення зазначила, що існує ризик втечі, якщо пом'якшити обвинуваченим запобіжний захід, пише Громадське. Закревська, яка представляє сторону потерпілих, погодилася з цим.
У результаті суд відхилив апеляційні скарги всіх чотирьох ексберкутівців і залишив їх під вартою.
Нагадаємо, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура й Олександр Маринченко звинувачуються в скоєнні терористичного акту, навмисному вбивстві 48 осіб, закінченому замаху на вбивство 80 осіб, перевищенні влади, а також незаконному поводженні зі зброєю. Прокурори вимагають для обвинувачених вищої міри покарання, можливої в Україні, - довічне ув'язнення.
Тобі, святий Алі, німб брехати і когось оббрехувати не мешає?
Можно еще Парубийко добавить в эту теплую компанию , он тоже замазан по полной .
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Особи щиро-рехворматорської національності? )))
- І кто такі вам об етом сказал?
ты зрадойоб пишешь что у меня было в 90 году , так ? значит ты себе что то там в кукушке своей нарисовал ? так рисуй дальше , живопЁсец .