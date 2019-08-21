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Все про:апеляція (225) Київ (6406) суд (5456) Закревська Євгенія (30)

 Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська

Київський апеляційний суд залишив під вартою чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані.

Як повідомила в фейсбуці адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, ться про Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Павлеа Аброськіна й Олега Янішевського, передає Цензор.НЕТ.

Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська 01

Сторона обвинувачення зазначила, що існує ризик втечі, якщо пом'якшити обвинуваченим запобіжний захід, пише Громадське. Закревська, яка представляє сторону потерпілих, погодилася з цим.

У результаті суд відхилив апеляційні скарги всіх чотирьох ексберкутівців і залишив їх під вартою.

Нагадаємо, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура й Олександр Маринченко звинувачуються в скоєнні терористичного акту, навмисному вбивстві 48 осіб, закінченому замаху на вбивство 80 осіб, перевищенні влади, а також незаконному поводженні зі зброєю. Прокурори вимагають для обвинувачених вищої міри покарання, можливої ​​в Україні, - довічне ув'язнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144121
 
 
 Топ коментарі
 
Тобі відомо хто відповідає питанням на питання?
***********
Особи щиро-рехворматорської національності? )))
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Он да! Молодец! А ты зебил малороский.
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Как так Зе! нонче всех отпускает на свободу кто против Украины?
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Да нет. Это просто этому умственно одареному ничего умного в голову не пришло., кроме этой бредни. Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Аброськина, Зинченко, Маринченко и Янишевского, - Закревская - Цензор.НЕТ 3723
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Кирсанов, Мефедов, Долженков. И далее по списку. Ты точно "одаренный". Все вы зебилы, "одаренные"
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Слушай- а оно зебил? Я не пойму никак. Спасибо за ответ
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БггАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська - Цензор.НЕТ 2416
Тобі, святий АліАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська - Цензор.НЕТ 1234, німб брехати і когось оббрехувати не мешає?
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" Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане "

Можно еще Парубийко добавить в эту теплую компанию , он тоже замазан по полной .
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Дивно, бо вони могли бути у партії Слуг народу.
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Звичайно. Ще у 1990 році, коли ти на горшок ходив.
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Я ні, а у тебе тоді він був. Скільки тобі років, хлопчику?
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ну если ты упоротое знаешь что у меня и когда было, тогда зачем спрашиваешь сколько мне лет ?
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Знов не відповідаєш на пряме питання. Тобі відомо хто відповідає питанням на питання?
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Тобі відомо хто відповідає питанням на питання?
***********
Особи щиро-рехворматорської національності? )))
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- Скажіть, Рабіновіч, - а правда, шо євреї отвічають вопросом на вопрос?
- І кто такі вам об етом сказал?
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кому не отвечают, таким упоротым как ты ? ты кто такой что бы тебе отвечать ?
ты зрадойоб пишешь что у меня было в 90 году , так ? значит ты себе что то там в кукушке своей нарисовал ? так рисуй дальше , живопЁсец .
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От я на твоє тупе питання відповів, а ти у відповідь задав питання. Тобто ти родич Сари Нетаньяху🐸, тобто зебіл по крові.
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зебил у тебя в зеркале … хотел написать что и в мозгах твоих, но не могу по причине их отсутствия у тебя.
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Ти зараз лише підтвердив мої висновки.
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Тоді не треба тобі мені писати, бо твоя відповідь заперечує твої слова.
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Так и знала, шо Аброськин -нехороший человек
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