 Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 серпня в ефірі телеканалу "Наш" заявив обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо вам скажуть про 100% ймовірності, це буде неправда. Буде широке обговорення, голосування. Ймовірність у Маркарової, напевно, найвища. Але є й багато інших обговорюваних осіб. У тому числі (міністр внутрішніх справ Арсен) Аваков і (в. о. міністра охорони здоров'я Уляна) Супрун", - сказав він.

Арахамія додав, що до Маркарової "найменше запитань щодо її роботи".

Нардеп підкреслив, що новий уряд буде "не політичним, а професійним".

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