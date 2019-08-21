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 Політика України
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Все про:Аваков (1209) Арахамія (17) Супрун Уляна (511) Маркарова (41)

 Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін

Посаду міністра фінансів у новому уряді може зберегти за собою Оксана Маркарова, шанси залишитися є ще у деяких діючих членів Кабміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 серпня в ефірі телеканалу "Наш" заявив обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо вам скажуть про 100% ймовірності, це буде неправда. Буде широке обговорення, голосування. Ймовірність у Маркарової, напевно, найвища. Але є й багато інших обговорюваних осіб. У тому числі (міністр внутрішніх справ Арсен) Аваков і (в. о. міністра охорони здоров'я Уляна) Супрун", - сказав він.

Арахамія додав, що до Маркарової "найменше запитань щодо її роботи".

Нардеп підкреслив, що новий уряд буде "не політичним, а професійним".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144120
 
 
 Топ коментарі
 
хахаха, они с рюкзакяном сделали зелибобиков вместе.
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Максимум неделя обработки стада по г+г и для зебилов авакян будет новым лицом... ТСН не бреше... Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 2179
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О, Аваков.... Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 1814
Нежданчик зебилы, да?
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У слуг есть только те кандидатуры, на которые покажет беня.
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тот неловкий момент, когда у твоего друга в крови еврейские корни по материнской линии и он вдруг тебе говорит: "Как вы умудрились этот деффективный жи.....й сперматозоид выбрать в президенты?".....
Хотела сказать об антисемитизме и .... тихонько закрыла рот.
(С)
@13Hellis_13
🤔
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Аваков - спорно, а так норм. Если оставит Супрун и Макарову - будет первое адекватное решение команды ЗЕ
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Мудрое решение. Если бы уволили Супрун, Зеленскому бы пришлось отвечать еще и за медреформу.
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Ну вот... Я так понял, шо и бабла олигархов нариду не видать...
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Нарід на це все заслуговує, все відповідно до тсану свого розуму і громадянської позиції. Поляк-націоналіст не хтів олігархів і комуняк, тож дав їм копняка попід сраку. Наше аполітичне і байдуже стадо 28 років б`ється макітрою об стіну, обираючи бандитів-олігархів та їхніх прихвостнів
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Шоб тоє ся стало, нарід має побачити прірву(можливо, навіть не раз), щоб ся мобілізувати... Пристосуванцями і мародерами більшість із наріду народжувалася і виховувалася під стать наявним умовам існування...
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Не завше таке було. 400 років москалячого поневолення даються в знаки

Микола Міхновський

Народ має право жити, коли він має силу
жити.

Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед
ширшого загалу її.
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Вброс-реакция охлоса соєвого!
🤑
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Супруніху залишити щоб вона нас долікувала ?
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Ну, если они собрались доктора смерть в новое Правительство, то у них и года не будет на "медовый месяц", и весной нас будет ждать очередная веселуха....
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весной - картошка..движуха обычно после сбора урожая..
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Больше всего удивляет,что к таким людям как Климкин и Омелян-у этой шоблы куча вопросов а к Авааову-ноль...
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Ніпонял. Чому ж вчили слуг в трускавецьких університетах, якщо вони беруть до себе представників злочинної влади? Свого розуму не вистачає?
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Свого розуму у більшості тих трускавецьких гицелів вистачає тіко для того щоб не наступати на власний хвіст...
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этот тот Аваков которую новую полицию превратил в старую ментовку Да это перемога Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 9952
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Та Аваково-100%залишиться Так заносити задЗєлєбєні ще з часів передвиборів!довів свою відданість Тай рюкзачки ще не забули, хтось може раптово про них згадати беззаперечно тепер тільки мір-дружба-жвачка
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"могут остаться Аваков и Супрун"
Ну полный п.ц! И на хрена я поставил "птичку" за новое лицо?( а ведь я тебе говорила, не голосуй за него)
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Оставить Сцупрун и Авакяна - и сразу -30% рейтинга. Верной дорогой идете, товарищи.
Дорогой Порохатой свиньи.
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Рейтинг теперь будет нужен аж через 5 лет.А за это время стооока воды утечёт.!!
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зебилы до сих пор верят что шмаркля пришел сделать им хорошо?) Наивные, шмаркля - слуга Бени, и "сделал вас" Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 5853.. А хорошо будет Бене и его друзьям - авакову, путину и т.д.
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Зе уже теперь плевать что там 73% холопов наголосовали,ваше мнение до одного органа,новая власть,он самый честный он наберёт свою команду)))ржу с зебиллв немогу,будет авякян хочется вам или нет
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пролистал коменты, ни одного зебила, куда они подевались?
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"" .ни одного зебила, куда они подевались?."".меня не заметили-выше на 5 киммент.
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сейчас под "зебилов" работают, в основном, мокшанские троли.. часть под впн, часть "из дамбаса"- под украинскими значками
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та погодите.!..это может быть просто включили вентилятор...а вы сразу...пригоршнями...
еще ж никого не назначили... так вброс-проверка ))))
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а куда без помощи США , а значит и МВФ а значит и безе реформ Супрун? Рейтинг нужен ЗАЖОПО , чтобы не слил их Ху...ло-ло-ло , А зе теперь в шпагате торчать между западом и коломойским , тем более последний похвалил Порошенко в том, что он спас Украину
21.08.2019 23:03
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больше всего зебилов устраивают тупые ссученые куесосы.
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Оказалось, там реально здравомыслящие.. Спроси знакомых врачей... Ей благодарны
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я думал реформа для людей а не для врачей....
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Ну как же без Авакова? Нарисовать 73% поддержки , что бы никто не заметил, это уметь нужно. Только что на ТВ Експресо голосование закончилось про надежды от правления Зеленского - 91% сказали что будет только хуже , и только 9% верят Зеленскому. Так где же 73%???
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тупой москаль из-за прокси? думал Зе вам сливать начнет Украину? Сосни.
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ожидаемо..оба будут большой ошибкой..кстати их и пэпа не смог выставить за дверь..совпадение..?
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Не для того мы выбирали нового президента чтоб он оставил старых пэтиных гандонов у руля....
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Они - не Пэтины) Они Аваково-Яценюково-Турчиновы. Тоесть - Бенины.
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Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине

хитрая ***** ентот-арах

но хитрота его видна неорудженным глазом,

1. авакова оставить, чтобы бить патриотов под радой, когда начнут принимать амнистею для бамбасятины.
2.супрун - чтобы списать все на супрун.
3. а ента марка - ***** еще та, но знает все норы, нарытые соевым за 5 лет
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Сколько соевых на 1 новость. Лушпарики 5 копеечные, а ведь Супрун и Аваков - единственные министры, которые начали базовые реформы. Вы же их так воспевали при вашем лицемере пархатом... Он кстати в Норвегии щас, на самом дорогом курорте для рыбаков... Всей порхатой семьей. Ну типа Вы воюйте дибилы - а я на Мальдивы!
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Ага рюкзакова за провал реформы полиции нужно наградить, посмертно.
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ну а почему бы и нет?, нацжоны аваковские свою работу сделали на 5+
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А как же басни Зе про то что в новом правительстве не будет никого из старой "элиты", что там будут беспартийные министры?) В очередной раз нагло соврали и не покраснели... Зебилы будут довольны.
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Маркарова и Супрун нормально , за Авакова вам ( СН ) должно быть стыдно .
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У Авакова есть своя армия; он всю страну раком поставит, если будут заденуты его бизнес-интересы.
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Петя гнида позволил ,теперь ЗЕ не выведет падлу ( Авакова )
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У Пороха была своя армия чтобы победить армию Авакова ?
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Нежданчик,наблюдаем за переобуванием зелибоб, а то доктор смерть, тюрьма за такие реформы! Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 9844
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Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 4855 Смотрим как у ЗЕбилов шоколядные министры парахаботы Рюкзаковы становяца отличными реформаторами, честными людьми, и патриотами.
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Как Супрун? Зелебобики тут ее больше всех гнобили. У них же будет когнитивный диссонанс. А может то были ольгинские, хотя по сути и содержанию - это одно и тоже.
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А шо, этот бес уже перестал маскироваться? Вон у него, на фотке- отчетливые рожки, на башке. А раньше ему, мастер педикюра, их старательно зашлифовывал... Да, времена изменились, однако- супруны-ведьмы остались. А иначе и быть не могло.
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"Вона оно чё, Михалыч". (с) Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 7624
То есть остаться должны те министры, отстранение которых может обрушить новый режим.
Население готово слушать звиздёжь про "роттердам плюс" и гневно потрясать кулачками; но вот на что население абсолютно не согласно:
- на падение курса гривны (пустой холодильник может закончиться для режима тем же чем фраза "пусть едят пирожные" закончилось для Марии Антуанетты);
- а отмена медреформы (право выбора врача и бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг) моментально снизят число сторонников режима до количества тех кто может позволить себе лечиться в частном секторе.

Зачем же тогда сносили Пороха ? Чтобы землю распродать иностранцам ?
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Аваков и президент ВЕК с барельефом Иерусалима.

Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін - Цензор.НЕТ 2106
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Хех щас у ЗЕлебобиков Супрун станет лутшим министром зрадовхранения а мед реформа самая лутшая в истории Украины...Смотрим, сморим как ЗЕбило лохторат ставит рекорды по переобуванию в прыжке..
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Как же без тупой супрунихи и смотрящего собакова!?!?!?!?
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В Авакова не верю. Ему что то обещают, за нос водят месяцами, а потом проголосуют за другого. Это очевидно. Иначе просто бы сказали: "Аваков останется".
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Не дай Бог Супрун оставят! Это ж порохоботам срочно методички переписывать надо.. и вообще не ясно: вот прямо сейчас стоит ее критиковать? Вроде да, так как она дала понять, что не против с Зеленским работать. А вдруг уволят - тогда ж крокодильи слезы надо лить будет..
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Це ж тре...і Ротердам вже ліпше, ніж без нього... І «свінарчук у команді зє... Може шмаркля так і бєню з портновим у кутузку справить???
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Договорняки знову рулять зе ***** такий як и шоколадний .
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