 Найбільше нас влаштовує робота Маркарової. Також можуть залишитися Аваков і Супрун, - Арахамія про новий Кабмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 серпня в ефірі телеканалу "Наш" заявив обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Якщо вам скажуть про 100% ймовірності, це буде неправда. Буде широке обговорення, голосування. Ймовірність у Маркарової, напевно, найвища. Але є й багато інших обговорюваних осіб. У тому числі (міністр внутрішніх справ Арсен) Аваков і (в. о. міністра охорони здоров'я Уляна) Супрун", - сказав він.
Арахамія додав, що до Маркарової "найменше запитань щодо її роботи".
Нардеп підкреслив, що новий уряд буде "не політичним, а професійним".
Хотела сказать об антисемитизме и .... тихонько закрыла рот.
(С)
@13Hellis_13
🤔
А 🐷ботикам в радість?!
🤗
Микола Міхновський
Народ має право жити, коли він має силу
жити.
Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед
ширшого загалу її.
🤑
Ну полный п.ц! И на хрена я поставил "птичку" за новое лицо?( а ведь я тебе говорила, не голосуй за него)
Дорогой Порохатой свиньи.
еще ж никого не назначили... так вброс-проверка ))))
21.08.2019 23:03
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хитрая ***** ентот-арах
но хитрота его видна неорудженным глазом,
1. авакова оставить, чтобы бить патриотов под радой, когда начнут принимать амнистею для бамбасятины.
2.супрун - чтобы списать все на супрун.
3. а ента марка - ***** еще та, но знает все норы, нарытые соевым за 5 лет
Отборные воины апокалипсиса.
То есть остаться должны те министры, отстранение которых может обрушить новый режим.
Население готово слушать звиздёжь про "роттердам плюс" и гневно потрясать кулачками; но вот на что население абсолютно не согласно:
- на падение курса гривны (пустой холодильник может закончиться для режима тем же чем фраза "пусть едят пирожные" закончилось для Марии Антуанетты);
- а отмена медреформы (право выбора врача и бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг) моментально снизят число сторонников режима до количества тех кто может позволить себе лечиться в частном секторе.
Зачем же тогда сносили Пороха ? Чтобы землю распродать иностранцам ?