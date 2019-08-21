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Все про:Лавров (723) полонені (413)

 Тут не потрібна гонитва за сенсаціями, - Лавров про обмін утримуваними особами

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав не гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією й Україною, а "працювати на результат".

Про це він сказав 21 серпня на прес-конференції в Москві після зустрічі зі своїм колегою з Німеччини Гайко Маасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він нагадав, що тему обміну двічі обговорювали президенти Росії й України Володимир Путін і Володимир Зеленський.

"Для того, щоб просувати цю тему, потрібно, як можна здогадатися, домовлятися не тільки в принципі, а й погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти. І, звичайно, потрібно не забувати про те, що йдеться про долі людей, і тут потрібна не гонитва за сенсаціями, щоб першими встигнути про щось повідомити, а кропітка робота на результат", - підкреслив глава МЗС РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144119
 
 
 Топ коментарі
 
А де всі оті тітушки що таскалися за Саакашвілі, зі штанів вистрибували проти Пороха? Чому вони сидять по погребах і не питають в Зеленського - що це за фуйня навколо рашки й G8?
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Когда саак продался вместе с богуцкой зеленому я просто охренел от этого, я думал что в него еще осталось хоть немного чести и достоинства, ошибся.
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А де всі оті тітушки що таскалися за Саакашвілі, зі штанів вистрибували проти Пороха? Чому вони сидять по погребах і не питають в Зеленського - що це за фуйня навколо рашки й G8?
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потомушто Зе! свой пацан и с него спросить западло чиста па-пацанске Здесь не нужна погоня за сенсациями, - Лавров об обмене удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 4198
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Когда саак продался вместе с богуцкой зеленому я просто охренел от этого, я думал что в него еще осталось хоть немного чести и достоинства, ошибся.
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А ты хотел, чтобы он "продался" свыночолому))?
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Та мне пох уже, он продался малоросам зебильным.
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Я не голосовал за зеленского. Ты ошибся малорос хахловский.
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та мені все одно що ти там бекаєш. Цікаво тільки, як тобі вдається рогами набивати текст.
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я б хотел,шоб он завязывал с заробитчанством и возвращался в грузию.и там продавался или покупался,неважно,если есть спрос
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Почекайте, вони скоро з'являться, та почнут бити усіх новдоволенних новою владою☹️
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Чого тобі, кацапе? Ті хто розумніший, з ваших, вже повтікали. Біжи і ти, а то народ тут розлючений 🤔
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обмен пленными это ваша обязаность мордовские черти, а вот 400кг отборного кокса в мид рф это уже сенсации.....
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Нє..
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
😁
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Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской раSSеи.
🤑
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Мул так мул ти..Констатація факта-маладца!
😁
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В том то и дело, что он далеко не дебил...
Но постоянно, почему-то, несёт дебильные речи...
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Тягловой Конь гэбешно-бандисткрй мафиозной дипломатии о судьбах людей заговорил...
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раскупят,чтобы и посадка в автозаки была помягче,,,
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Забыл отключить обход, был на Хартии97, она у нас на блоке, зашёл через Германию, а Цензор у нас идёт напрямую, отключил обходной путь))
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Калантаров (лавров) сказав багато загальних слів і жодної конкретики. Але ми знаємо, що їхні вимоги для нас неприйнятні.
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Для кого це Вас неприйнятні? Для Зеленої Шмарклі здається усе гаразд. ☹️
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Для мене неприйнятні, але на диво ці вимоги і для шмарклі неприйнятні.
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Прыйнятни. Или пусть сидят 20 лет в российских застенках? Или может вы проведёте операцию по их освобождению? Предложите себя в обмен на моряка. Как вариант. Очень патриотично. Моряк едет домой, а вы в российскую тюрьму.
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Ты можешь предложить патриотично поменяться местами с жителем ордле.
Ты собираешься и едешь жить в независимую рыгспублику.
???
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У тебя шизофрения. Оккупированные территории Донбасса это Украина или независимые республики? Кем они признаны? Ты пишешь такой бред! Твоим маме и папе должно быть стыдно за тебя неграмотного. Не позорь их. Правильно, уж если ты хочешь пикировать меня, было бы написать, как пишут у вас в методичках - чемодан, вокзал, Россия. В игнор! Противно общаться с тупым недодумком!
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От того что ты что то не признаешь проблема не исчезает.
Я тебе просто предлагаю поменяться с жителем ордле местами.
Ты же настолько тупой недоумок что предложил кому то поменяться местами с моряками.
Что то там на что то собрался ты менять.
Меняй свое а не распоряжайся чужими жизнями.
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Більше пропозицій не маєте? Це тому, що ви хвора людина, хоча чудово розумієте суть росії. Уам треба порада?
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Да, осознаю. Это имперское захватническое государство, попирающее демократические принципы, свободы и права человека. К тому же наш сосед. Вот был бы у вас сосед какой нибудь бандит или вор в законе или мафиози, там, Вито Корлеоне какой нибудь... Ну и тут вы такой в вышиванке, весь правильный и возмущённый подпалили ему хату и он знает об этом. И шо он с вами сделает? Ну, с соседом - то ваше дело. А вот всю страну в такое втягивать - звыняйте.
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Сегодня, 21 августа 2019 года, в Мещанском районном суде города Москвы состоялись судебные заседания в отношении крымских татар, которые проводили акцию 11 июля 2019 года возле здания Верховного суда РФ. Суд вынес решение об административном правонарушении и взыскании административных штрафов еще с шести крымских татар Источник: https://censor.net.ua/n3144123

Поэтому ты решил поменять их на моряков?
Я против.
Хочешь что то на что то менять меняй свое.
Они такие же граждане Украины как и ты.
Менять их на кого то я не собираюсь.
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У школі він був Калантаровим, а так він Калантарян.
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Помнится, как за Савченко летал президентский самолёт, а Ира Геращенко, пиарилась на этом. Помнится, как обменяли пленных, но им битый час не разрешали встретиться с родными, пока Порошенко не прибыл, чтобы попиариться на этом событии. Надеюсь, что в ОП хватит здравомыслия работать над проблемой тихо, без буффонады. Достаточно скромного сообщения и упоминания имён людей, кто реально работал над проблемой.
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у них даже хватит терпения ваще не работать над проблемой...благо зеленая рать молчит...
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Шо, опять таки зрада? Или, не опять, а снова?
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таки да...на этот раз не мнимая,а вполне реальная...зрада 73% от 49% проголосовавших.
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А седня какой клон Гыга на смене?
🤗
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Не волнуйся ты так. Есть пословица - деньги любят тишину. Думаю её аналог применим для данной ситуации. Я думаю, что работа ведётся. Просто не надо казать гоп, пока не перепрыгнешь. А то невдобно выйдет, как с томосом и мовой. Да и армией ( в смысле дел свинарчуков).
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да шо ты лихорадочно листаешь полугодичной давности методичку? Тут не потрібна гонитва за сенсаціями, - Лавров про обмін утримуваними особами - Цензор.НЕТ 4007може мертвечук сидит?може ахметова раскулачили?или военнопленные начали прибывать домой?може стрелять прекратили,и уже не едут гробы ?
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А тебе хочется, чтобы начали с друзей Порошенко? Сначала нужно самого Порошенко, а он уже расскажет о делах и Ахметова, и Медведчука. В смысле на его показаниях будет базироваться подозрение и обвинение. А насчёт войны - переговоры намечаются. Смотри - Трамп и Макрон выступают за возврат РФ в G8. А фрау Меркель говорит, что без разрешения конфликта на Донбассе этого не будет. Перевожу для понимания с дипломатического - ***** говорят - парень, пора что-то делать и это в твоей компетенции. Хочешь снятия санкций и возврата в клуб - давай завязывай с войной. И он это понимает. Нужно садиться за стол переговоров с Украиной и договариваться. И тогда разоружат и перестанут стрелять.
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Вот читаю ордынские сайты,об чём клевещут.Этой новости склонен верить.Река Лена обмелела настолько,что прекратилось судоходство.Якутск и вся Якутия отрезаны от большой земли,северный завоз срывается,рыба в реке исчезла ,пожары не прекращаются.Весь речной флот,кроме надувных матрасов на мелях сидит.Мелочь ,а приятно.Большие проблемы с питьевой водой кругом.Все пересохло.
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Я так понял, торговля идёт в полном разгаре. Другого ожидать как то и не приходится Они нам мины, гибнут наши парни. А мы в ответ делаем вид, что ничего как то не произошло и собираемся строить мост. И кто после этого с нами будет разговаривать на равных???
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Що ти пропонуєш? Конкретно тільки. Чи рівні ми і вони, це також питання.
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Конкретно после гибели наших парней, предложил Кащей Бессмертный. Его попросту выставили из Минска. Я глубокий противник балагана в Минске. Если раньше это была говорильня, в которой Украина опускался в район плинтуса. То, теперь это откровенная площадка для сдачи интересов Украины. Если это раньше был просто позор, то теперь это даже не знаю как назвать, ибо позор уже ласковое слово
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Давай будемо реалістами. Наша армія в 10 разів меньша московської. Крім того москва має кораблі та літаки. Про ядерну зброю я взагалі мовчу. Як ми можемо з ними воювати? Дехто наводить Фінляндію, як приклад. Але відомо, що там місцевість та температура робили неможливими наступальні операції. І довжина кордону там маленька. Якщо ми хочемо перемогти, то треба переводити промисловість на вйськові рейки. Міняти все життя. Не їсти не пити тільки озброюватись. Бо ця війна так просто не скінчиться. АЛе народ на це йти не захоче. І щось не віриться мені, що московія так просто візьме та розпадеться. Може московські посіпаки самі спеціально цю тему розганяють. Воно розхолоджує. тіпа "навіщо щось робити, якщо москві кирдик скоро". І Україна силить і чекає . А дарма.
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Россия горит: в Самаре вспыхнул склад горючего, город задыхается в дыму
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Август - це також титул римського імператора Октавіана Августа, що з латинської мови(augustus) означає «великий» - необачно русскає атрєбьє назвало свій місяць на честь цього поважного пана, чим нанесли йому моральну шкоду...а він таке не пробачає...
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Курвы, отпустите наших и сразу будет результат!
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"удерживаемыми лицами" -??? нє, ну, я розумію, якщо це цитата з печальної лошаді.
А взагалі-то треба казати правду: ворог утримує військовополонених з України. Ми - злочинців; оскільки сам ворог їх, їхніх злочинців - військовополоненими не визнає.
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