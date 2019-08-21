 Тут не потрібна гонитва за сенсаціями, - Лавров про обмін утримуваними особами

Про це він сказав 21 серпня на прес-конференції в Москві після зустрічі зі своїм колегою з Німеччини Гайко Маасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він нагадав, що тему обміну двічі обговорювали президенти Росії й України Володимир Путін і Володимир Зеленський.
"Для того, щоб просувати цю тему, потрібно, як можна здогадатися, домовлятися не тільки в принципі, а й погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти. І, звичайно, потрібно не забувати про те, що йдеться про долі людей, і тут потрібна не гонитва за сенсаціями, щоб першими встигнути про щось повідомити, а кропітка робота на результат", - підкреслив глава МЗС РФ.
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
😁
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской раSSеи.
🤑
😁
😁
Но постоянно, почему-то, несёт дебильные речи...
Ты собираешься и едешь жить в независимую рыгспублику.
???
Я тебе просто предлагаю поменяться с жителем ордле местами.
Ты же настолько тупой недоумок что предложил кому то поменяться местами с моряками.
Что то там на что то собрался ты менять.
Меняй свое а не распоряжайся чужими жизнями.
Поэтому ты решил поменять их на моряков?
Я против.
Хочешь что то на что то менять меняй свое.
Они такие же граждане Украины как и ты.
Менять их на кого то я не собираюсь.
🤗
А взагалі-то треба казати правду: ворог утримує військовополонених з України. Ми - злочинців; оскільки сам ворог їх, їхніх злочинців - військовополоненими не визнає.