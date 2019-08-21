 Тут не потрібна гонитва за сенсаціями, - Лавров про обмін утримуваними особами

Про це він сказав 21 серпня на прес-конференції в Москві після зустрічі зі своїм колегою з Німеччини Гайко Маасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він нагадав, що тему обміну двічі обговорювали президенти Росії й України Володимир Путін і Володимир Зеленський.

"Для того, щоб просувати цю тему, потрібно, як можна здогадатися, домовлятися не тільки в принципі, а й погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти. І, звичайно, потрібно не забувати про те, що йдеться про долі людей, і тут потрібна не гонитва за сенсаціями, щоб першими встигнути про щось повідомити, а кропітка робота на результат", - підкреслив глава МЗС РФ.

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