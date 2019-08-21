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Все про:вибух (1750) Луганщина (1821) ОБСЄ (2228)

 Мирний житель підірвався на міні на Луганщині, - СММ ОБСЄ

Поліція порушила кримінальну справу за фактом підриву на міні трактора в лісосмузі поблизу Іллєнко.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"1 серпня медпрацівники лікарні в н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська) розповіли СММ, що 3 липня до них надійшов 35-річний чоловік з пораненнями, які дістав унаслідок розриву міни. 7 серпня чоловік повідомив спостерігачам по телефону, що дістав поранення 3 липня, після того, як його трактор наїхав на міну в лісосмузі недалеко від н. п. Іллєнко (підконтрольний уряду, 27 км на схід від Луганська). 19 серпня співробітник поліції повідомив, що чоловік дістав поранення після того, як його трактор наїхав на міну в лісосмузі поблизу Іллєнко; за даним інцидентом поліція порушила кримінальну справу", - йдеться у звіті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144118
 
 
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А голосовал он видимо Зе!, а на парламентских за платформенщиков за смерть, вот что-то мне подсказывает. От сюда и закономерный результат, когда ты голосуешь за малороса, ждешь в гости мертвячука и рабиновича и кричишь путен-введи, то результат -> минно-осколочное ранение, оторванная нога и инвалидность...
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А галасишь за *******, то кукан рашенавый у рот и у дупу палучаешь.
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