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Все про:G-7 (161) G8 (17) Меркель (569) Росія (19419)

 Росія не зможе повернутися в G8 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель нагадала, що Росію виключили з G8 через ситуацію в Україні, і вказала на необхідності успіхів у реалізації мінських домовленостей для повернення РФ в G8.

"Якщо ми доб'ємося успіхів з (реалізацією мінських домовленостей), то, звичайно, у нас буде інша ситуація", - зазначила Меркель на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном у середу, - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Однак зараз ми не домоглися таких великих успіхів, щоб причини (виключення Росії) в 2014 році були скасовані", - сказала вона.

Читайте також: Україну не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо, - Гопко про ініціативу повернення РФ в G8

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144117
 
   
 Топ коментарі
 
не гидуєте кацапам лайки ставити ?
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та ну... клован скаже "всьо карашо", "дагаворились где-то посредине" - тим і закінчиться повернення в G8.
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Единственный достойный человек, Маккейн, запретил рыжему клоуну - подитической шлюхе быть на своих похоронах. И это не случайнл
Украинцам нужно надеяться только на самих себя
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то есть про Крым речи нет...Зеленоватно как-то у вас((
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Прекращение войны Россией на Донбассе, это должно быть главным условием для возврата РФ в G8.
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А это условие и ставится. С самого начала.
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Но причиной исключения стала аннексия Крыма. Никто менять свои взгляды не будет. Россия будет оставаться изгоем. Но для того, чтобы контролировать процесс разрушение мозга *****, с ним будут общаться. Ядерный маньяк с непредсказуемым поведением опасен для всех.
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Радует то, что в обсуждении обе стороны - зелефилы и порохофилы - обвиняют друг друга в пророссийскости
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Да то платные сплетники с 20 аккаунтами каждый в поддержку своего патрона грызутся.
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До тих, хто гавкало "фрау Ріббентроп"... Скажіть, а чого вартий ваш гавкіт? Чи вже прийшло хоч міліграм розуміння, що світ складніший, ніж ви собі уявляєте, і якщо Меркель не співає "Путін - *****,лалалала", то вона не ворог демократичній Україні? І навіть якщо вона забезпечує Німеччину газом - якого нізвідки більше взяти, а його треба багато, бо Німеччина закриває всі АЕС - то вона абсолютно не друг *****, а просто виконує свої вкрай складні і одночасно такі прості обов'язки "слуги народа", "слуги", який не краде, не підтримує насилля, не вирішує жодних "особистих" питань, а думає і про свою державу і людей, і про тих, хто потребує захисту від війни і агресії?
І от якісь розумово відсталі придумали "фрау Ріббентроп", зневаживши цю таку скромну і таку велику жінку, надуспішного керівника надпотужної і надрозвинутої держави... Панове Ріббентропи, все повертається. І те зло, яке ви і ваші кумири натворили, і те добро, за яке ви і не думали братися.
Німеччина досі відчуває страшний моральний тягар за те, що натворили їх діди, і несе покуту за них, хоч молодші покоління відношення до цього не мають. І тому у них все добре, і тому вища сила рухає їх вперед, в майбутнє.
А вас сила просто рухає, бо не каєтесь і сичите на весь світ, який вас "чомусь" не любить. Це вельми схоже на те, як харчить на світ ***** і його раби... Харчить і не кається за злочини.
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пастор виліз на амвон Росія не зможе повернутися в G8 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель - Цензор.НЕТ 2047
"вона не ворог демократичній Україні?"
не можна ворогувати з тим, чого немає
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Притомні і психічно здорові люди не вважають, що України "немає", чи що вона не має основ демократії.
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Я так розумію, що залишилось зрозуміти, що можна вважати покращенням. ))) Крим туди ще входить? Чи вже якось-то так нууу... ееее... Ні, шановні. За Крим ви Росію вигнали зі свого Г8, от за його повернення і приймайте назад. Чи вам вже і "покращення" достатньо. Завтра путлєр відпустить когось із політв'язнів і уррааа - ось воно - пакращення!!!
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"покращення" - це мінімальна зарплата і пенсія 4000 євро.
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да точно есть мудрые и умные женщины нужно клоунам учиться.
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так вроде из 8-ки рашу выкинули после крыма а не из-за донбаса...
странные маневры.
давайте посадим васю за изнасилование, а как только он вернет долг за сексуальные услуги выпустим. как то так получается?
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Ну раз бабушка Меркель сказала что России в "восьмерке" не быть значит ей там не быть!- Раз бабушка Меркель сказала что Северному потоку-2 быть значит ему быть! Женщина всегда права
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Так вот зачем Путин хотел вернуть Японии Курильские целых 2 острова...
Германия, Великобритания, Канада, по идее будут против возвращения, Япония - ??...
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свічка‏ @svecha62 2 часа назад

Джонсон відмовився підтримати повернення Росії до G7

Серостанова Анжелика‏ @agny262

Инициатором возвращения рашки в G7 был макрон, он еще много в чем подыграл кацапам. Пожар Нотр-Дам, желтожелеточники и т.д. Вот только он не учел, что платить за уступки придется ему и очень дорого.Кстати. к кому зебил с визитом поперся еще до выборов???
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Фрау Макрель і принциповість ? Не звучить. Готовий стати порохоботом)) якщо вона не погодиться прийняти ***** назад в G8
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Меркель показала Макарону, хто в ЄС господар)))
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Політична гра, тепер Меркель зі своїм СП-2 добра а Трамп поганий.
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На скоко именно улучшить надо: 10 трупов в неделю,5?,3?? Гаварите точно мисье.
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о возвращении рашиста в ПАСЕ завербованная подельница рашиста, раньше подобное тоже пела,но спустя некоторое времья ,приложила максимум усилий в Европе ,дабы рашист вернулся обратно...
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А Трамп хитрец, вот что значит опытный бизнессмен. Это называется- достижение результата от обратного! Все знают что между Германией и США имеются ,ну мягко сказать , определенные трения и противостояния! То есть, Германия на 99 процентов возражает против того что предлагает США! И этот принцип сработал- Трамп говорит Макрону- а давай ка вереем Россию в восьмерку- Макрон клюнул и продолжил , а давай в следуюшем году! А давай! И тут Меркель и Германия- подождите! Господа! Так нельзя- ну а Трамп себе на уме- ну нельзя, так нельзя! Видите, я же предлагал, но Германия против! Красава! Развел таки толерастов старая лиса!
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