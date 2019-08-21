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Все про:G-7 (169) G8 (17) Меркель (569) Росія (19432)

 Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель нагадала, що Росію виключили з G8 через ситуацію в Україні, і вказала на необхідності успіхів у реалізації мінських домовленостей для повернення РФ в G8.

"Якщо ми доб'ємося успіхів з (реалізацією мінських домовленостей), то, звичайно, у нас буде інша ситуація", - зазначила Меркель на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном у середу, - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Однак зараз ми не домоглися таких великих успіхів, щоб причини (виключення Росії) в 2014 році були скасовані", - сказала вона.

Читайте також: Україну не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо, - Гопко про ініціативу повернення РФ в G8

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144117
 
   
 Топ коментарі
 
не гидуєте кацапам лайки ставити ?
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та ну... клован скаже "всьо карашо", "дагаворились где-то посредине" - тим і закінчиться повернення в G8.
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За ЗЕкловуна вся сепарня голосовала, оно тоже малоросс сепарский это ж видно по всем его высерам прокацапским.
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вот нашел видос в программе намедни за 2002 там моржовая заикнулась кто у него приоритет на переговорах с картошкой
https://www.youtube.com/watch?v=zBZIyWWM2Uc
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то есть про Крым речи нет...Зеленоватно как-то у вас((
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Прекращение войны Россией на Донбассе, это должно быть главным условием для возврата РФ в G8.
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А это условие и ставится. С самого начала.
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Но причиной исключения стала аннексия Крыма. Никто менять свои взгляды не будет. Россия будет оставаться изгоем. Но для того, чтобы контролировать процесс разрушение мозга *****, с ним будут общаться. Ядерный маньяк с непредсказуемым поведением опасен для всех.
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Турция провела аннексию северной части Кипра. Стала она изгоем? Нет. Просто ЕС как бы не замечает этого.
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Радует то, что в обсуждении обе стороны - зелефилы и порохофилы - обвиняют друг друга в пророссийскости
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Да то платные сплетники с 20 аккаунтами каждый в поддержку своего патрона грызутся.
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До тих, хто гавкало "фрау Ріббентроп"... Скажіть, а чого вартий ваш гавкіт? Чи вже прийшло хоч міліграм розуміння, що світ складніший, ніж ви собі уявляєте, і якщо Меркель не співає "Путін - *****,лалалала", то вона не ворог демократичній Україні? І навіть якщо вона забезпечує Німеччину газом - якого нізвідки більше взяти, а його треба багато, бо Німеччина закриває всі АЕС - то вона абсолютно не друг *****, а просто виконує свої вкрай складні і одночасно такі прості обов'язки "слуги народа", "слуги", який не краде, не підтримує насилля, не вирішує жодних "особистих" питань, а думає і про свою державу і людей, і про тих, хто потребує захисту від війни і агресії?
І от якісь розумово відсталі придумали "фрау Ріббентроп", зневаживши цю таку скромну і таку велику жінку, надуспішного керівника надпотужної і надрозвинутої держави... Панове Ріббентропи, все повертається. І те зло, яке ви і ваші кумири натворили, і те добро, за яке ви і не думали братися.
Німеччина досі відчуває страшний моральний тягар за те, що натворили їх діди, і несе покуту за них, хоч молодші покоління відношення до цього не мають. І тому у них все добре, і тому вища сила рухає їх вперед, в майбутнє.
А вас сила просто рухає, бо не каєтесь і сичите на весь світ, який вас "чомусь" не любить. Це вельми схоже на те, як харчить на світ ***** і його раби... Харчить і не кається за злочини.
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пастор виліз на амвон Росія не зможе повернутися в G8 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель - Цензор.НЕТ 2047
"вона не ворог демократичній Україні?"
не можна ворогувати з тим, чого немає
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Притомні і психічно здорові люди не вважають, що України "немає", чи що вона не має основ демократії.
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Залишу тебе психічноздорового самотужки вилизувати "надуспішного керівника надпотужної і надрозвинутої держави" подружки наддемократичної України Росія не зможе повернутися в G8 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель - Цензор.НЕТ 6172
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Я так розумію, що залишилось зрозуміти, що можна вважати покращенням. ))) Крим туди ще входить? Чи вже якось-то так нууу... ееее... Ні, шановні. За Крим ви Росію вигнали зі свого Г8, от за його повернення і приймайте назад. Чи вам вже і "покращення" достатньо. Завтра путлєр відпустить когось із політв'язнів і уррааа - ось воно - пакращення!!!
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"покращення" - це мінімальна зарплата і пенсія 4000 євро.
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да точно есть мудрые и умные женщины нужно клоунам учиться.
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так вроде из 8-ки рашу выкинули после крыма а не из-за донбаса...
странные маневры.
давайте посадим васю за изнасилование, а как только он вернет долг за сексуальные услуги выпустим. как то так получается?
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Ну раз бабушка Меркель сказала что России в "восьмерке" не быть значит ей там не быть!- Раз бабушка Меркель сказала что Северному потоку-2 быть значит ему быть! Женщина всегда права
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Так вот зачем Путин хотел вернуть Японии Курильские целых 2 острова...
Германия, Великобритания, Канада, по идее будут против возвращения, Япония - ??...
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свічка‏ @svecha62 2 часа назад

Джонсон відмовився підтримати повернення Росії до G7

Серостанова Анжелика‏ @agny262

Инициатором возвращения рашки в G7 был макрон, он еще много в чем подыграл кацапам. Пожар Нотр-Дам, желтожелеточники и т.д. Вот только он не учел, что платить за уступки придется ему и очень дорого.Кстати. к кому зебил с визитом поперся еще до выборов???
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Фрау Макрель і принциповість ? Не звучить. Готовий стати порохоботом)) якщо вона не погодиться прийняти ***** назад в G8
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Меркель показала Макарону, хто в ЄС господар)))
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Політична гра, тепер Меркель зі своїм СП-2 добра а Трамп поганий.
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На скоко именно улучшить надо: 10 трупов в неделю,5?,3?? Гаварите точно мисье.
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о возвращении рашиста в ПАСЕ завербованная подельница рашиста, раньше подобное тоже пела,но спустя некоторое времья ,приложила максимум усилий в Европе ,дабы рашист вернулся обратно...
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А Трамп хитрец, вот что значит опытный бизнессмен. Это называется- достижение результата от обратного! Все знают что между Германией и США имеются ,ну мягко сказать , определенные трения и противостояния! То есть, Германия на 99 процентов возражает против того что предлагает США! И этот принцип сработал- Трамп говорит Макрону- а давай ка вереем Россию в восьмерку- Макрон клюнул и продолжил , а давай в следуюшем году! А давай! И тут Меркель и Германия- подождите! Господа! Так нельзя- ну а Трамп себе на уме- ну нельзя, так нельзя! Видите, я же предлагал, но Германия против! Красава! Развел таки толерастов старая лиса!
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А хто прийматиме рішення і визначатиме, покращилася ситуація чи ні ?
Хто ?

От у зе-влади уже =устойчівоє пєрєміріє=, загиблих з української сторони нема, є лише 14 =інцидентів=, які зробила якась ліва сторона, а не рашка, відведення українських військ, повна готовність до демонтажу наших укріплень, х**ло піддакує про оптимізм після розмов з блазнем ...
Завтра тля прокалякає, що =всьо харашо=, рашка підтвердить - і привіт.
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а фрау мєндєль щас ляпне "лічне мнєнійє" шо на дамбасі "сітуація значітєльно улучшілась - всу пєрєстало убівать бєрємєнних старіков, женщин і дєтєй" - і мордор в клубі
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Возвращение в g7 невозможно потому что это тухляк
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КАКОЕ НАХЙ УЛУЧШЕНИЕ !!! РОССИЯ УБИЛО ЗА 5 ЛЕТ БОЛЬШЕ 13000 УКРАИНЦЕВ !!!
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Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине, но может смело строить " Северный поток - 2 " - Меркель
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Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине

Россия сможет вернуться в G8 после полного освобождения Украины и Гаагского трибунала.
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Видать путя крепко держит Трампа за яйца,раз он так усердно тянет его в G8 не смотря,что сам еле держится в своем кресле. Вот почему росия резко стала согласна на обмен пленными.Разменяются (не всеми,конечно),а их пропагандоны будут орать на весь мир об огомных сдвигах по улучшению обстановки на востоке Украины, ДАЁШЬ G8!!! И может у них получиться. Весь мир уже устал от наших передряг,которые мы сами не очень-то стремимся уладить. Ну а за Крым все скромно промолчат. ИМХО ,конечно.
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кривляется горбатая ****-штази. без улучшения. щас мертвечука вице-спикером протолкнут, вот вам и УЛУЧЕНИЕ.
без барыги на нарах не будет никакого улучения. интересно как себя почувают батьки зе видя ке5ак он олигархам дупы лиже
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