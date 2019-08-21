 Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель

"Якщо ми доб'ємося успіхів з (реалізацією мінських домовленостей), то, звичайно, у нас буде інша ситуація", - зазначила Меркель на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном у середу, - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.
"Однак зараз ми не домоглися таких великих успіхів, щоб причини (виключення Росії) в 2014 році були скасовані", - сказала вона.
https://www.youtube.com/watch?v=zBZIyWWM2Uc
І от якісь розумово відсталі придумали "фрау Ріббентроп", зневаживши цю таку скромну і таку велику жінку, надуспішного керівника надпотужної і надрозвинутої держави... Панове Ріббентропи, все повертається. І те зло, яке ви і ваші кумири натворили, і те добро, за яке ви і не думали братися.
Німеччина досі відчуває страшний моральний тягар за те, що натворили їх діди, і несе покуту за них, хоч молодші покоління відношення до цього не мають. І тому у них все добре, і тому вища сила рухає їх вперед, в майбутнє.
А вас сила просто рухає, бо не каєтесь і сичите на весь світ, який вас "чомусь" не любить. Це вельми схоже на те, як харчить на світ ***** і його раби... Харчить і не кається за злочини.
"вона не ворог демократичній Україні?"
не можна ворогувати з тим, чого немає
странные маневры.
давайте посадим васю за изнасилование, а как только он вернет долг за сексуальные услуги выпустим. как то так получается?
Германия, Великобритания, Канада, по идее будут против возвращения, Япония - ??...
Джонсон відмовився підтримати повернення Росії до G7
Серостанова Анжелика @agny262
Инициатором возвращения рашки в G7 был макрон, он еще много в чем подыграл кацапам. Пожар Нотр-Дам, желтожелеточники и т.д. Вот только он не учел, что платить за уступки придется ему и очень дорого.Кстати. к кому зебил с визитом поперся еще до выборов???
Хто ?
От у зе-влади уже =устойчівоє пєрєміріє=, загиблих з української сторони нема, є лише 14 =інцидентів=, які зробила якась ліва сторона, а не рашка, відведення українських військ, повна готовність до демонтажу наших укріплень, х**ло піддакує про оптимізм після розмов з блазнем ...
Завтра тля прокалякає, що =всьо харашо=, рашка підтвердить - і привіт.
Россия сможет вернуться в G8 после полного освобождения Украины и Гаагского трибунала.
без барыги на нарах не будет никакого улучения. интересно как себя почувают батьки зе видя ке5ак он олигархам дупы лиже