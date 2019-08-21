 Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель

"Якщо ми доб'ємося успіхів з (реалізацією мінських домовленостей), то, звичайно, у нас буде інша ситуація", - зазначила Меркель на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном у середу, - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Однак зараз ми не домоглися таких великих успіхів, щоб причини (виключення Росії) в 2014 році були скасовані", - сказала вона.

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