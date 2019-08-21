 Кабмін ухвалив постанову, що дає можливість знизити ціни для непобутових споживачів, - Герус

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Герус зазначив: "Сьогодні уряд прийняв Постанову про покладання спеціальних обов`язків (ПСО) на ринку е/е, яка зробить можливим пониження тарифів на електроенергію для всіх непобутових споживачів. Енергоатом та Укргідроенерго будуть брати участь у спец обов’язках на 90% та 35% виробленої ними електроенергії.
Внаслідок таких змін регулятор зможе понизити тарифи на передачу е/е (тариф Укренерго) з 32 коп за кВт-год до 11 коп за кВт-год. Навіть із таким зниженням у ДП "Гарантований покупець" буде достатньо коштів для виплати "зеленій" генераціі.
Таким чином вирішується 2 пробеми:
1. Виплати "зеленим" та ризики судових рішень, які блокують такі виплати. "Гарантований покупець" матиме достатньо коштів для таких виплат. Окрім того, зникає сенс судових позовів щодо тарифу Укренерго після того, як він буде понижений у 3 рази.
2. Відбудеться пониження тарифів для УСІХ непобутових споживачів на 21 коп/кВт-год, це зниження тарифу на 10%-11%. Непобутові споживачі - це школи, дитячі садочки, лікарні, військові частини, водоканали, кафе, перукарні, малі, середні та великі заводи. Для всіх на 21 коп. Загалом таке рішення повертає в економіку біля 18 млрд грн у рік.
Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня. Це, можливо, не ідеальне рішення, але фактично єдине, яке могло бути прийняте та ефективно реалізоване у короткі строки. Таким чином ми отримуємо трохи часу, щоб розробити та запровадити більш ефективні механізми, які можуть бути запущені в кінці цього року.
У цьому ПСО беруть участь в основному державні компанії. Тому з точки зору справедливості критично важливо, щоб регулятор у вересні прийняв обґрунтоване рішення щодо пониження тарифів і деяких приватних енергетичних компаній. Адже приватні компанії, які так хотіли новий ринок, також мають брати участь у вирішенні проблем, спричинених цим новим ринком.
Нагадаю, проблеми нового ринку е/е обговорювалися у понеділок на нараді за участю президента та прем`єр-міністра. Спасибі уряду за важливе рішення та конструктивну співпрацю".
В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.
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На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.
Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.
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Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html
🤑
"Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю", - зазначив він. В Нафтогазі запропонували населенню купити газ для зими за «літньою» ціною | АРГУМЕНТ
https://uainfo.org/blognews/1566179669-kak-spravitsya-s-detskimi-isterikami.html
Для тебе, старче... Шо мале, шо старе..
😁
Не труси перхоть з лисини на клаву..
😁
Отже, друзі, за січень за допомогою схеми "експорт електроенергії" ви просубсидували ДТЕК Ахметова на 100 млн. грн.
********* все дуже просто:
1. Спочатку вугільні електростанції Ахметова виробили для експорту у європейські країни 432 млн. кВт-год електроенергії (сайт Укренерго).
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2. Потім цю електроенергію викупило Держпідприємство "Енергоринок" по ціні 1,875 грн. за кВт-год (такий тариф ТЕС у січні - сайт ДП "Енергоринок").
3. Потім той же ДТЕК для експорту викуповуває назад цю електроенергію за середньою оптовою ціною 1,618 грн. (постанова НКРЕКП).
Таким чином, ДТЕК продав дорого, відкупив дешево - отримав прибуток. ДП "Енергоринок" купив дорого, продав дешево - збиток перекладається на споживачів вищим тарифом на е/е. Такі правила гри встановлені в Україні.
Отже, (1,875 - 1,618) * 432 313 000 = 111 млн. грн.
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Як бачимо, рішучі реформи більше зводилися до підвищення тарифів для споживачів, але не зачепили преференцій для ДТЕК. Уряд минулого року позбавив субсидій 3 млн. сімей українців, але не штучних пільг Ахметова. Фактично Ахметов на сьогодні - це найдорожчий субсидіант, якого утримує країна.
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Андрій ГЕРУС
https://uainfo.org/blognews/1550498212-ekspert-sogodni-ahmetov-tse-naydorozhchiy-subsidiant-.html
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
🤑
На зеленьіх хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.…(с)
Министерство энергетики США выпустило доклад, в котором приводятся данные, отражающие состояние ветроэнергетики в стране за 2018 год. Анализ показывает, что цены на оборудование падают, даже если новые конструкции турбин увеличивают выработку. В результате последние ветряные электростанции стали настолько дешевыми, что их можно строить и эксплуатировать дешевле, чем добывать или закупать природный газ.
Ветроэнергетика при этом еще дешевле из-за налоговых льгот, предоставляемых возобновляемым источникам энергии. Однако вскоре власти хотят отменить это, так как спрос на электроэнергию из чистых источников стал стабильным.
В США цены на ветровую энергию росли вплоть до 2009 года и достигали пикового уровня - около $70 за МВт⋅час. С тех пор наблюдается очень устойчивое снижение, и в 2018 году средний показатель по стране впервые опустился ниже $20 за МВт⋅час.
В докладе используется оценка будущих цен на природный газ, которые показывают постепенный рост примерно на $10 за МВт⋅час до 2050 года. Но цена на природный газ сам по себе, без учета стоимости вреда для планеты, уже превышает $20 за МВт⋅час. Это означает, что ветер, который используют в центре США, уже дешевле, чем природный газ, а ветер, расположенный в других частях страны, стоит примерно столько же.
Вот вы наслаждаетесь последними летними деньками, а в это время нездоровая фигня происходит. НБУ "відхилив кандидатури 5 из 9 членів ради Ощадбанку". Оставшиеся 4 - под вопросом и, как молодые пацаны, должны предоставить НБУ дополнительные документы: https://www.oschadbank.ua/ua/supervisory_board
Причем, среди забракованных - уважаемые люди. Например, недавний глава предст-ва **** в Украине. Причем, сам **** и МВФ здесь поддержали действия НБУ спец.заявлением. Причем, Ощад считает, что эти люди по-прежнему в Набсовете
Корпоративный конфликт, ёптить
Причина - переутверждение Набсоветом Ощада Предправления еще на 5 лет, которое НБУ не признает. https://www.oschadbank.ua/ua/about/management/management_head Пышный учился вместе с Яценюком. 2003: Я. стал замом НБУ, а П. - замом Ощада. Март 2014: Я. - премьер, П. - предправления Ощада. Но сейчас время новых людей...
Вопрос в том, играет тут НБУ за новую власть или за себя (и силы, стоящие за ним). Битва за Ощад тут - индикатор! (Вопрос аналитически важный, так как тактически курс гривни - в руках НБУ)
https://nv.ua/ukraine/events/vse-podrobnosti-dela-fbr-protiv-kolomoyskogo-pochemu-amerikancy-rabotayut-po-ukrainskomu-oligarhu-50002060.html
Благодаря реализации нескольких проектов по атомной энергетике, украинская энергетическая система в дальнейшем сможет функционировать без поставок ядерного топлива из России. Об этом 21 августа, во время брифинга заявил министр энергетики и угольной промышленности Насалик
«Ціна газу для населення за минулі п'ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає, бо на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів. Такий продукт існує на багатьох розвинених ринках», - сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Побутовий споживач зможе закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Цей обсяг є достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Скористатися пропозицією можна буде до 25 вересня. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Для максимальної зручності споживачів Нафтогаз запропонував участь у цій програмі усім газопостачальним компаніям України, які обслуговують побутових споживачів. З умовами пропозиції Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» можна ознайомитись на сайті на www.gas.ua.