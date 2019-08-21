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 Економіка
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Все про:Герус (48) Електрика (287)

 Кабмін ухвалив постанову, що дає можливість знизити ціни для непобутових споживачів, - Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус оприлюднив інформацію про те, що Кабмін прийняв постанову, що дозволяє знижувати ціну на електренергію для непобутових споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Герус зазначив: "Сьогодні уряд прийняв Постанову про покладання спеціальних обов`язків (ПСО) на ринку е/е, яка зробить можливим пониження тарифів на електроенергію для всіх непобутових споживачів. Енергоатом та Укргідроенерго будуть брати участь у спец обов’язках на 90% та 35% виробленої ними електроенергії.

Внаслідок таких змін регулятор зможе понизити тарифи на передачу е/е (тариф Укренерго) з 32 коп за кВт-год до 11 коп за кВт-год. Навіть із таким зниженням у ДП "Гарантований покупець" буде достатньо коштів для виплати "зеленій" генераціі.

Читайте також: Федерація роботодавців України підтримує цю позицію, - глава Ради ФРУ Олійник про пропозицію Геруса щодо ринку електроенергії

Таким чином вирішується 2 пробеми:

1. Виплати "зеленим" та ризики судових рішень, які блокують такі виплати. "Гарантований покупець" матиме достатньо коштів для таких виплат. Окрім того, зникає сенс судових позовів щодо тарифу Укренерго після того, як він буде понижений у 3 рази.

2. Відбудеться пониження тарифів для УСІХ непобутових споживачів на 21 коп/кВт-год, це зниження тарифу на 10%-11%. Непобутові споживачі - це школи, дитячі садочки, лікарні, військові частини, водоканали, кафе, перукарні, малі, середні та великі заводи. Для всіх на 21 коп. Загалом таке рішення повертає в економіку біля 18 млрд грн у рік.

Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня. Це, можливо, не ідеальне рішення, але фактично єдине, яке могло бути прийняте та ефективно реалізоване у короткі строки. Таким чином ми отримуємо трохи часу, щоб розробити та запровадити більш ефективні механізми, які можуть бути запущені в кінці цього року.

У цьому ПСО беруть участь в основному державні компанії. Тому з точки зору справедливості критично важливо, щоб регулятор у вересні прийняв обґрунтоване рішення щодо пониження тарифів і деяких приватних енергетичних компаній. Адже приватні компанії, які так хотіли новий ринок, також мають брати участь у вирішенні проблем, спричинених цим новим ринком.

Нагадаю, проблеми нового ринку е/е обговорювалися у понеділок на нараді за участю президента та прем`єр-міністра. Спасибі уряду за важливе рішення та конструктивну співпрацю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розробляється механізм зниження цін на електрику для водоканалів та інших комунальних підприємств, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144115
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский же обещал, что снизит тарифы для населения? А по факту снижает только для олигархов с которыми собирался боротся. Сразу видно какой умный и мудрый Зе!
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Мы на обеспечении госдепа, так что подумай. Как ты жить будешь, может в цирке?
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Нам, особоотличившимся, порохботам Петр Алексеевич лично вручает путевки на Мальдивы. А у вас, зебилов, максимум Трускавец, да и то не всем Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 5822
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новое старое ручное управление экономики ради пиара зели, а у энергетиков опять долги вместо средств на развитие и ремонт, зато зеля атіц наріда
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ДТЕК Ахметова стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші стають біднішими.
В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.
Читайте також: Законопроект 8449-д (про "зелених") прописаний під інтереси ДТЕК Ахметова - експерт
На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.
Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.
Читайте також: Експерт: Така "зелена" енергетика - це відверте зло для держави
Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html

🤑
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Державна компанія "Нафтогаз України" запускає продаж газу для населення по "літнім" цінам. Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 7934 Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв в Facebook.За його словами, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечувати ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року, і це зараз відображено в постановах уряду."Щоб дати вам більше контролю над ситуацією, ми запускаємо продукт "Газовий запас", скористатись яким зможе кожен житель України, який купує газ", - зазначив Коболєв.Як повідомив глава "Нафтогазу", українці зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою "літньою" низькою ціною, а використовувати його - взимку.
"Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю", - зазначив він. В Нафтогазі запропонували населенню купити газ для зими за «літньою» ціною | АРГУМЕНТ Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 8742
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Как справиться с детскими истериками
https://uainfo.org/blognews/1566179669-kak-spravitsya-s-detskimi-isterikami.html

Для тебе, старче... Шо мале, шо старе..
😁
Не труси перхоть з лисини на клаву..
😁
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Ща все рванут газ на зиму покупать, Кобалеву надо хапнуть по максимуму напоследок.))
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Експерт: Сьогодні Ахметов - це найдорожчий субсидіант, якого утримує країна
Отже, друзі, за січень за допомогою схеми "експорт електроенергії" ви просубсидували ДТЕК Ахметова на 100 млн. грн.
********* все дуже просто:
1. Спочатку вугільні електростанції Ахметова виробили для експорту у європейські країни 432 млн. кВт-год електроенергії (сайт Укренерго).
Читайте також: Что не так с нашим зеленым тарифом
2. Потім цю електроенергію викупило Держпідприємство "Енергоринок" по ціні 1,875 грн. за кВт-год (такий тариф ТЕС у січні - сайт ДП "Енергоринок").
3. Потім той же ДТЕК для експорту викуповуває назад цю електроенергію за середньою оптовою ціною 1,618 грн. (постанова НКРЕКП).
Таким чином, ДТЕК продав дорого, відкупив дешево - отримав прибуток. ДП "Енергоринок" купив дорого, продав дешево - збиток перекладається на споживачів вищим тарифом на е/е. Такі правила гри встановлені в Україні.
Отже, (1,875 - 1,618) * 432 313 000 = 111 млн. грн.
Читайте також: Субсидіювання "зеленої" енергетики відбувається за рахунок зростання тарифів для споживачів - Герус
Як бачимо, рішучі реформи більше зводилися до підвищення тарифів для споживачів, але не зачепили преференцій для ДТЕК. Уряд минулого року позбавив субсидій 3 млн. сімей українців, але не штучних пільг Ахметова. Фактично Ахметов на сьогодні - це найдорожчий субсидіант, якого утримує країна.
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Андрій ГЕРУС
https://uainfo.org/blognews/1550498212-ekspert-sogodni-ahmetov-tse-naydorozhchiy-subsidiant-.html
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Весь смысл ввода рынка в том чтоб была конкуренция а тут опять цену постановлениями меняют. Хотя может и правильно учитывая что все захапано монополистами.
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- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.

🤑
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Епоха бідності для битових споживачів вже нарешті закінчилася чи ні? Кабмин принял постановление, дающее возможность снизить цены для небытовых потребителей, - Герус - Цензор.НЕТ 5081
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Идет охота на лохов, идет охота!
На зеленьіх хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.…(с)
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короче, ринок електроенергії такими постановами накривається пушистим тайожним зверьком (але не білим, а чорним). А такій ситуації можливі і чудеса, які вище наведені зебілом чортовим баксом. Так і наживаються олігархи.
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Воно дурне думає, що електричка на Ростов Кабмін ухвалив постанову, що дає можливість знизити ціни для непобутових споживачів, - Герус - Цензор.НЕТ 652
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Вопрос такой: свет будет? От таких забот о кармане народа, народ очень часто остается без всего. На крайний случай выдаются талоны на 3 кг. сахара и 5 пачек сигарет. Но что делать со светом? Талоны ведь на него не предусмотрены.
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В США теперь дешевле строить и эксплуатировать ветряные электростанции, чем покупать ископаемое топливо. Об этом в своем ежегодном отчете рассказали в Министерстве энергетики страны.

Министерство энергетики США выпустило доклад, в котором приводятся данные, отражающие состояние ветроэнергетики в стране за 2018 год. Анализ показывает, что цены на оборудование падают, даже если новые конструкции турбин увеличивают выработку. В результате последние ветряные электростанции стали настолько дешевыми, что их можно строить и эксплуатировать дешевле, чем добывать или закупать природный газ.
Ветроэнергетика при этом еще дешевле из-за налоговых льгот, предоставляемых возобновляемым источникам энергии. Однако вскоре власти хотят отменить это, так как спрос на электроэнергию из чистых источников стал стабильным.

В США цены на ветровую энергию росли вплоть до 2009 года и достигали пикового уровня - около $70 за МВт⋅час. С тех пор наблюдается очень устойчивое снижение, и в 2018 году средний показатель по стране впервые опустился ниже $20 за МВт⋅час.
В докладе используется оценка будущих цен на природный газ, которые показывают постепенный рост примерно на $10 за МВт⋅час до 2050 года. Но цена на природный газ сам по себе, без учета стоимости вреда для планеты, уже превышает $20 за МВт⋅час. Это означает, что ветер, который используют в центре США, уже дешевле, чем природный газ, а ветер, расположенный в других частях страны, стоит примерно столько же.
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А банки коснется данная мера? Шо приват так и будет переплачивать?))
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Адам Смит‏ @_Smithchenko

Вот вы наслаждаетесь последними летними деньками, а в это время нездоровая фигня происходит. НБУ "відхилив кандидатури 5 из 9 членів ради Ощадбанку". Оставшиеся 4 - под вопросом и, как молодые пацаны, должны предоставить НБУ дополнительные документы: https://www.oschadbank.ua/ua/supervisory_board
Причем, среди забракованных - уважаемые люди. Например, недавний глава предст-ва **** в Украине. Причем, сам **** и МВФ здесь поддержали действия НБУ спец.заявлением. Причем, Ощад считает, что эти люди по-прежнему в Набсовете
Корпоративный конфликт, ёптить
Причина - переутверждение Набсоветом Ощада Предправления еще на 5 лет, которое НБУ не признает. https://www.oschadbank.ua/ua/about/management/management_head Пышный учился вместе с Яценюком. 2003: Я. стал замом НБУ, а П. - замом Ощада. Март 2014: Я. - премьер, П. - предправления Ощада. Но сейчас время новых людей...

Вопрос в том, играет тут НБУ за новую власть или за себя (и силы, стоящие за ним). Битва за Ощад тут - индикатор! (Вопрос аналитически важный, так как тактически курс гривни - в руках НБУ)
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Ось настоящий закон зберігання .Якщо енергія дешевіє для непобутових споживачив,то подорожчає побутовим споживачам.Чи Ломоносов не правий?
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Забавно наблюдать, как зебобики защищают бизнес Коломойского и Ахметова.
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ну да а при пете фсе было по феньшую подняли тарифы поделили бабки,поменяли на доллары вывели в офшоры завалили гривню,набрались кредитов,раздерибанили,красота Кабмін ухвалив постанову, що дає можливість знизити ціни для непобутових споживачів, - Герус - Цензор.НЕТ 5923
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А ФБР утверждает, что ты врешь. У них к Пете претензий нет, а вот к Коломойскому, который украл миллиарды из Украинского бюджета претензии есть.
https://nv.ua/ukraine/events/vse-podrobnosti-dela-fbr-protiv-kolomoyskogo-pochemu-amerikancy-rabotayut-po-ukrainskomu-oligarhu-50002060.html
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свічка‏ @svecha62 1 час назад

Благодаря реализации нескольких проектов по атомной энергетике, украинская энергетическая система в дальнейшем сможет функционировать без поставок ядерного топлива из России. Об этом 21 августа, во время брифинга заявил министр энергетики и угольной промышленности Насалик
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Тих які є нововведень досить для того щоб адепти культу ЗЕ вторпали що їх, лохів, в чергове розвели наперсточники чи ще команді "У" потрібно ще чогось додати?
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Група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів «Газовий запас» в рамках акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
«Ціна газу для населення за минулі п'ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає, бо на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів. Такий продукт існує на багатьох розвинених ринках», - сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Побутовий споживач зможе закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Цей обсяг є достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Скористатися пропозицією можна буде до 25 вересня. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Для максимальної зручності споживачів Нафтогаз запропонував участь у цій програмі усім газопостачальним компаніям України, які обслуговують побутових споживачів. З умовами пропозиції Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» можна ознайомитись на сайті на www.gas.ua.
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