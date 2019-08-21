 Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка.

Валерій Гребенюк, 1967 року народження, в 2008-2014 роках був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом в Намібії, Замбії і Зімбабве. У 2014 році призначений дипломатичним радником СБУ з питань міжнародно-правових аспектів діяльності спецслужби. Був представником України в Європейському комітеті з боротьби з тероризмом (CODEXTER).

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