 Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка.
Валерій Гребенюк, 1967 року народження, в 2008-2014 роках був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом в Намібії, Замбії і Зімбабве. У 2014 році призначений дипломатичним радником СБУ з питань міжнародно-правових аспектів діяльності спецслужби. Був представником України в Європейському комітеті з боротьби з тероризмом (CODEXTER).
а есть захочешь, твой совет будет - иди картоху сади, свиней корми?
😁
видать хреново там с рождаемостью, раз идут на такое....
Родился в Луганской обл., украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Южной Африке (ЮАР, Намибия, Замбия, Зимбабве). Дипломатический советник Службы безопасности Украины.
прочитав про Зимбабве...все!! оно! угадали с переговорщиком))))
МОЖНО ОБАЛДЕТЬ!
Вышли,вылезли,выползли неимоверное количество «аналитиков»,«социологов»,
«политологов»,которые сильно обеспокоены «монополизацией» власти Зеленского. Мол де,теперь по-мимо руководителя СБУ, Министра иностранных дел он может назначать Генпрокурора, Премьер-министра и т.п. благодаря большинству в ВР!
Зеленский может стать диктатором.
Коротка же память у этих аналитиков!
Порошенко назначал кого хотел, когда хотел,куда хотел ,принимал любой, необходимый ему закон, не имея не только монобольшинства, а и большинства вообще и коалиции в частности!
Можно привести лишь один пример,когда ради назначения своего кума Луценко, не имеющего юридического образования, Генпрокурором,Порошенко заставил ВР изменить закон! О чем можно говорить?!
Прекратите брюзжать и умничать! Дайте Зеленскому и Парламенту возможность спокойно работать!
После Порошенко,уже никто не сможет нанести стране вреда больше,чем нанёс этот мародёр!
Зеленский не способен совершить и тысячной доли тех антидемократичных,антигосударственных,антинародных действий,которые совершило это чудовище!
ПРЕКРАТИТЕ НАГНЕТАТЬ ИСТЕРИЮ! ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ОБЩЕСТВУ И РАБОТАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ!
🤑
🤔
Может вы имели ввиду: и пи*дить новой власти.
🤣
😁
Украину сдают бешенными темпами.
Олигархам раздают плюшки.
Основной подход к решению проблем типа сами рассосутся.
Украина превращается в посмещище перед всем миром.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
Представитель президента в Кабмине так обосновал введение новых платежей: "Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну".
Он добавил, что новые пошлины не должны привести к подорожанию дизельного топлива и газа на автозаправках. "Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн ($80 млн) в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - резюмировал Герус.
Здесь самое интересное то, кому команда президента вместе с правительством хочет обрезать "сверхрыночную маржу трейдера-импортера". Это вполне конкретный персонаж - кум российского президента и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук, идущий по спискам в Верховную Раду.
Об этом моменте на своей странице в Facebook рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. Он назвал действия украинских властей "сознательной антимедведчуковской акцией" и отметил, что "спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженного газа, рынок которого контролирует Медведчук".