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 Політика України
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Все про:Безсмертний (115) перемовини (1368) Мінськ (495) Сайдік (129) Тристороння контактна група (127) Гребенюк (1)

 Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода"

У політичний підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка.

Валерій Гребенюк, 1967 року народження, в 2008-2014 роках був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом в Намібії, Замбії і Зімбабве. У 2014 році призначений дипломатичним радником СБУ з питань міжнародно-правових аспектів діяльності спецслужби. Був представником України в Європейському комітеті з боротьби з тероризмом (CODEXTER).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144112
 
 
 Топ коментарі
 
кацапы, кто из вас сейчас сверху? Вы хоть предохраняетесь? Ах, да забыл, вы токо вылупляетесь через жопу Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 4826
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Он из Женского батальона Диванных войск Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6387
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кацапы, кто из вас сейчас сверху? Вы хоть предохраняетесь? Ах, да забыл, вы токо вылупляетесь через жопу Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 4826
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Скрепы не лопнули от американского прокси, кокошникоголовый?
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ага, хороший совет.
а есть захочешь, твой совет будет - иди картоху сади, свиней корми?
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КОзлятник винторогий а флажок где дел??
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у нас для этого есть военные, причем очень хорошие, ваших рашистов грузом 200 отправляют постоянно))
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а чей крым? украинский, ну что, почувствовал, что крым твой?и что? это как обед не на столе- а на картине
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Бійню треба припиняти, але якою ціною?
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Ні, дорогенький. Мова йде про те, що мир залежить лише від росії. А за це вимагають ліквідацію України.
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Так, якщо ви Андрюша, то ви нічого не чуєте.
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КОзлорогий иди, тебя там на улице в Макцквабаде чеченцы зовут - разговор есть..
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отдать им парашенку сего свынями
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верховну раду с парубием и всех бывших министров
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Цього теж мало. Вимагається завести сепарів у ВР і зробити Медведчука спікером, а потім президентом. Погодитеся?
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Ти ж мені пропонував телефонувати до москви і питати яка ціна припинення війни, хоча я це знаю?
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Я вище писав ціну, яку пропонує путін. Це поступова ліквідація України за рахунок донбабвійських сепарів у ВР, спікера Медведчука, особливого статуса ОРДЛО...
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на каком месяце этот чёрт?
видать хреново там с рождаемостью, раз идут на такое....
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У Харанта нужно спросить. Он спец по черям Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 5410
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Ну почему никому не нужная бойня. Путину нужна. Просоветской вате нужна.
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Попередня робота Валерія Гребенюка викликає повагу. Побачимо його наступну роботу на новій посаді.
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порохоботи та ватники однакові у всьому винні геї та евреї і ви всьо врети
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потому что плакать хотят вменяемые... а всю шушеру зебобиков поразил врожденный психоз отягащенный шизофренией и би полярностью мозга... Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 9435
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Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 644

Родился в Луганской обл., украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Южной Африке (ЮАР, Намибия, Замбия, Зимбабве). Дипломатический советник Службы безопасности Украины.

прочитав про Зимбабве...все!! оно! угадали с переговорщиком))))
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Зимбабве ну ну это по той стране в ГААГЕ было 4 процесса о ГЕНОЦИДЕ.....да ценный кадр...
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Хорошо когда есть Бессмертные на фронте. Можно одного отправить на целый батальен, он же Бессмертный Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 1286
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Ще один день під гньотом хунти зебілів. Як же важко тепер живеться...якби не портрет Порошенка на подушці і зачитаний до дірок перший том обіцянок Петра Олексійовича я б не витримав...Плачу в подушку і шепчу , П-о-р-о-ш-е-н-ко, П-о-р-о-ш-е-н-кооооо. Кричати тепер таке не можна, зебільна хунта відразу заарештує і поріже на органи. Як же важко тепер жить...
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Слезу выдавил. Приезжай. Я тебе подарю бюст Великого Порошенко. Последний.
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"днепропетровец",в Україні вже не має такого міста як Днєпропєтровск.В Україні є славне місто Дніпро.Але на лахті про це ще мабуть не знають.
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Этот Днепропетровец совкодрочер сепар типичный покацапленный электорат ЗЕкловуна.
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Запам'ятай: боти існують лахтинські, зелепуповські, жоппо-лехаймівські та дуано-крисські. А ти про всяк випадок спитай в ЖЕКу де найближче бомбосховище.
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тримайся друже! Через рік - так через рік! Порошенко прийде - порядок наведе і буде ще більше гарних реформ!
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Пєтровєц, сьогодні 21 серпня. День коли захлинувся "августОвскій путч". Для мене це свято, яке я відзначаю щороку. А дехто досі плаче у подушку "савєцкій саюз, савєцкій саюз". Мо' ти теж?
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Вышли,вылезли,выползли х@@ва гора «аналитиков»,«социологов», «политологов», обеспокоенных «монополизацией» власти Зеленского

МОЖНО ОБАЛДЕТЬ!
Вышли,вылезли,выползли неимоверное количество «аналитиков»,«социологов»,
«политологов»,которые сильно обеспокоены «монополизацией» власти Зеленского. Мол де,теперь по-мимо руководителя СБУ, Министра иностранных дел он может назначать Генпрокурора, Премьер-министра и т.п. благодаря большинству в ВР!
Зеленский может стать диктатором.
Коротка же память у этих аналитиков!
Порошенко назначал кого хотел, когда хотел,куда хотел ,принимал любой, необходимый ему закон, не имея не только монобольшинства, а и большинства вообще и коалиции в частности!
Можно привести лишь один пример,когда ради назначения своего кума Луценко, не имеющего юридического образования, Генпрокурором,Порошенко заставил ВР изменить закон! О чем можно говорить?!
Прекратите брюзжать и умничать! Дайте Зеленскому и Парламенту возможность спокойно работать!
После Порошенко,уже никто не сможет нанести стране вреда больше,чем нанёс этот мародёр!
Зеленский не способен совершить и тысячной доли тех антидемократичных,антигосударственных,антинародных действий,которые совершило это чудовище!
ПРЕКРАТИТЕ НАГНЕТАТЬ ИСТЕРИЮ! ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ОБЩЕСТВУ И РАБОТАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ!
🤑
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знову цей зебіл сере методичками... тільки я не зрозумів поки що, чиїми. Чи то пригожинськими, чи то дубінськими, чи то шарієвськими...
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Это правивльно зебильчик шо ты на копипаст заранее подготовленных высеров перешёл. Это по идее должно резко поднять производительность труда у ЗЕбилов.
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ПРЕКРАТИТЕ НАГНЕТАТЬ ИСТЕРИЮ! ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ОБЩЕСТВУ И РАБОТАТЬ НОВОЙ ВЛАСТИ!

Может вы имели ввиду: и пи*дить новой власти.
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Он новенький, уже третий день на барбарыски зарабатывает.
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ТаДа.. смоктунок.. тоді йому не 🍬 а🍼🍼!
😁
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Власть від слова влєсть, а влада - від слова лад.
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Да " новая власть" уже раза четыре за три месяца успела отдохнуть.
Украину сдают бешенными темпами.
Олигархам раздают плюшки.
Основной подход к решению проблем типа сами рассосутся.
Украина превращается в посмещище перед всем миром.
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Якщо він буде переговарюватися з зібізянами з ордло, а не з сурковим-гризловим - то це буде здача клованом і зебілами інтересів України. Роман Безсмертний до його честі, на таке не погодився (сказав це він сьогодні у в'ю Ганапольському).
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Итак
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?

1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.

Искренне восхищаюсь темпом реформ.
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прокоментуй "зраду",брехло

Представитель президента в Кабмине так обосновал введение новых платежей: "Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну".
Он добавил, что новые пошлины не должны привести к подорожанию дизельного топлива и газа на автозаправках. "Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн ($80 млн) в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - резюмировал Герус.
Здесь самое интересное то, кому команда президента вместе с правительством хочет обрезать "сверхрыночную маржу трейдера-импортера". Это вполне конкретный персонаж - кум российского президента и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук, идущий по спискам в Верховную Раду.
Об этом моменте на своей странице в Facebook рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. Он назвал действия украинских властей "сознательной антимедведчуковской акцией" и отметил, что "спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженного газа, рынок которого контролирует Медведчук".
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Зебіли "здєлалі сєбя вместє". Або разом. Втім їх окрім тарифів та цін на корм нічого не турбує.
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Тест на беременность казламордая падаль.😂🌷
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Алфавит что ли с будуна забыл винторлгий ты наш？вспоминаешь？
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Сегодня Бессмертный обиженно гундел на "Кривом". Замість Безсмертного представником Києва в переговорній групі стосовно Донбасу буде Гребенюк, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 2377
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