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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2228) Донбас (12807) перемир'я (417) Сайдік (129)

 Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік вважає ефективним поточне перемир'я на Донбасі.

"Перемир'я, яке узгодила ТКГ і яке почало діяти 21 липня, продовжує давати плоди. Порівняно з іншими перемир'ями, які оголошувалися раніше, воно є найдієвішим", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, через 30 днів після оголошення перемир'я середня кількість порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчою, ніж було раніше.

Також, згідно з даними СММ ОБСЄ, від початку перемир'я не було зареєстровано жодної цивільної жертви. "Хоча, на жаль, одна людина дістала поранень", - зауважив Сайдік.

"Це явно доводить важливість прийнятих нами домовленостей про перемир'я", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.

Також читайте: Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік закликав до дотримання перемир'я на Донбасі напередодні нового навчального року

Крім того, за його словами, на сьогоднішньому засіданні сторони обговорили підготовку до проведення ремонту моста у Станиці Луганській і погодили подальші необхідні для цього кроки. "Уже завтра сторони через мене обміняються листами про завершення розмінування і готовність розпочати ремонтні роботи, зокрема усунення фортифікаційних споруд. І, до речі, я щойно отримав ці повідомлення від української сторони", - сказав Сайдік.

Робоча група з безпеки, продовжив спецпредставник, обговорила тему поновлення розведення сил і засобів у Золотому й Петровському.

Читайте також: "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144110
 
 
 Топ коментарі
 
даа...наши погибшие и раненные в это как бы перемирие...и не поняли о таком "счастье"
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и выстрел не один и есть погибшие, но эти упорно твердят - перемирие...
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Kakoe mozet bit peremirie s teroristami putina Xy*la? Odin vistrel i bolshe nedeistvuet peremirie...
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а то шо было перед ранним то еще больше стреляли. Последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее, - Сайдик - Цензор.НЕТ 7675
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Kakoe mozet bit peremirie s teroristami putina Xy*la? Odin vistrel i bolshe nedeistvuet peremirie...
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и выстрел не один и есть погибшие, но эти упорно твердят - перемирие...
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Poetomu i netu peremirie, a idjot voina Ukraina protiv fashistkoi *****-raciji roSSiji putina Xy*la.
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Есть конкретные предложения?
А то таким, как вам везде террористы мерещатся, а воз пятый год и ныне там.
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Конечно украинскии. А как насчёт ответа на мой вопрос?
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Dlja menja eto toze vremeno okupirovaniji Ukrainskiji Krim. Kakie mozet bit predlozenija ot prostova cheloveka? Edinstvenoe, Ukraina dolzna unichtozit teroristov putina Xy*la, a kak eto delat imet pravo rishat tolko Ukrainskie grazhdani, a ne ja latish, a to budu kak vatniji kacap...
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Да не обращай внимание на этого ватного ублюдка. Сидит на недоразвитых территориях и делает оттуда свои дыбильные высеры.
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А через 5 лет перемирие нарушали бы ещё меньше. Бла бла не о чём. Надоел этот сайдик.
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даа...наши погибшие и раненные в это как бы перемирие...и не поняли о таком "счастье"
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Та да...реже чем при этом зебобиковском перемии орки не дохли ни когда...
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ОБСЕ ведёт учёт погибших с обеих сторон.Украинцы гибнут как прежде,а орки живы здоровы - ОБСЕ наблюдает ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ.
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Тобто Сайдик і його ОБСЄ це брехуни. Хоча цей висновок вже давно зроблений.
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При Порохе шла война,в которой орков гибло больше.А теперь гибнут одни украинцы.
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А с чего вы взяли, что орков гибло больше, из сводок ООС? Блажен, кто верует.
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порохобот, спроси у своего Потроха: шо у нас?

он тебе ответит: было АТО, а сейчас ООС

ты пишешь при Парашенко - шла война, а сейчас - уже не идет?

и как это у тебя получается: при Парашенко гибло больше орков, если только в Иловайском котле погибло 366 украинских бойцов, почти ежедневно по несколько человек..................

а ведь были еще: Донецкий аэропорт, Дебальцевский котел и много чего еще ............................

взрывы 5 складов с боеприпасами в которых Украина потеряла 50% всех боеприпасов, и это во время войны!!!

на восстановление которых потрачено из госбюджета миллиарды гривень, а это пенсии зарплаты, стипендии...............................

и все это из-за бездарного высшего руководства страны, во главе с Верховным говнокомандующим........
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Зевотньіе... зекраинцьі зелемирие не нарушают. Счет 0-14. И как тьі его нарушишь? Из автомата против минометов? Будьте суки проклятьі.
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А можливо Зеленському присудить Нобелівську Премію Миру.Уявляєте таке щастя для України .
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Плод з двома головами, тому как і роздуло Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4562
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"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плодыИсточник: https://censor.net.ua/n3144110 более 10 погибших НО он их в упор не видит((((((
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Су-а ты расскажи об этом убитым и раненным, их родителям, женам, невестам, детям ( родившимся и не родившимся), друзьям, близким, украинцам. Сук- лицемерная, пад-а, пусть твоих близких постигнет такая же "уменьшенная" участь.
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Та надоело уже все и всем. В чем цель данного действа?
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