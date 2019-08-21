 Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік

"Перемир'я, яке узгодила ТКГ і яке почало діяти 21 липня, продовжує давати плоди. Порівняно з іншими перемир'ями, які оголошувалися раніше, воно є найдієвішим", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, через 30 днів після оголошення перемир'я середня кількість порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчою, ніж було раніше.
Також, згідно з даними СММ ОБСЄ, від початку перемир'я не було зареєстровано жодної цивільної жертви. "Хоча, на жаль, одна людина дістала поранень", - зауважив Сайдік.
"Це явно доводить важливість прийнятих нами домовленостей про перемир'я", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.
Крім того, за його словами, на сьогоднішньому засіданні сторони обговорили підготовку до проведення ремонту моста у Станиці Луганській і погодили подальші необхідні для цього кроки. "Уже завтра сторони через мене обміняються листами про завершення розмінування і готовність розпочати ремонтні роботи, зокрема усунення фортифікаційних споруд. І, до речі, я щойно отримав ці повідомлення від української сторони", - сказав Сайдік.
Робоча група з безпеки, продовжив спецпредставник, обговорила тему поновлення розведення сил і засобів у Золотому й Петровському.
А то таким, как вам везде террористы мерещатся, а воз пятый год и ныне там.
он тебе ответит: было АТО, а сейчас ООС
ты пишешь при Парашенко - шла война, а сейчас - уже не идет?
и как это у тебя получается: при Парашенко гибло больше орков, если только в Иловайском котле погибло 366 украинских бойцов, почти ежедневно по несколько человек..................
а ведь были еще: Донецкий аэропорт, Дебальцевский котел и много чего еще ............................
взрывы 5 складов с боеприпасами в которых Украина потеряла 50% всех боеприпасов, и это во время войны!!!
на восстановление которых потрачено из госбюджета миллиарды гривень, а это пенсии зарплаты, стипендии...............................
и все это из-за бездарного высшего руководства страны, во главе с Верховным говнокомандующим........
тихої вам ночки, синочки...