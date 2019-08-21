 Останнє перемир'я на Донбасі порушували значно рідше, ніж раніше, - Сайдік

"Перемир'я, яке узгодила ТКГ і яке почало діяти 21 липня, продовжує давати плоди. Порівняно з іншими перемир'ями, які оголошувалися раніше, воно є найдієвішим", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, через 30 днів після оголошення перемир'я середня кількість порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчою, ніж було раніше.

Також, згідно з даними СММ ОБСЄ, від початку перемир'я не було зареєстровано жодної цивільної жертви. "Хоча, на жаль, одна людина дістала поранень", - зауважив Сайдік.

"Це явно доводить важливість прийнятих нами домовленостей про перемир'я", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.

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Крім того, за його словами, на сьогоднішньому засіданні сторони обговорили підготовку до проведення ремонту моста у Станиці Луганській і погодили подальші необхідні для цього кроки. "Уже завтра сторони через мене обміняються листами про завершення розмінування і готовність розпочати ремонтні роботи, зокрема усунення фортифікаційних споруд. І, до речі, я щойно отримав ці повідомлення від української сторони", - сказав Сайдік.

Робоча група з безпеки, продовжив спецпредставник, обговорила тему поновлення розведення сил і засобів у Золотому й Петровському.

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