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Все про:Зеленський (2439) обшук (774) Любченко (1)

 В активіста молодіжної організації "Європейської солідарності" Любченка провели обшук через відео, де Зеленського збиває автомобіль

В активіста "Солідарної молоді", волонтера руху "Відсіч" Дениса Любченка в середу провели обшук

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прихильник експрезидента Петра Порошенка, блогер Дмитро Вовнянко.

Обшук був проведений через відео, на якому Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка.

"Сьогодні вранці поліція заявилася з обшуком до Дениса Любченка. Обшук проводився як слідча дія в розслідуванні ролика, де Зеленського збиває вантажівка. Абсурдність підстави для обшуку очевидна - ніхто не чув про обшуки у шоумена Зеленського і керівництва студії "Квартал 95" через кадри у фільмі "Слуга народу", де герой Зеленського розстрілює Верховну Раду і де він каже слова над могилою президента-попередника", - написав Вовнянко в фейсбуці.

Нагадаємо, 10 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, в мережі оприлюднили відеоролик, в якому Зеленського збиває фура, після чого на екрані з'являється напис "У кожного своя дорога".

Поліція порушила справу за статтею ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Наприкінці липня в фейсбуці "Команда Зеленського" з'явилося повідомлення, що поліція встановила автора ролика. Йому пообіцяли "несолодку долю" і пригрозили тюремним терміном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144109
 
   
 Топ коментарі
 
Дурні якісь..
А не хочуть провести обшук в Зелі за те, що він в своєму сріалі парламент розстріляв ?
В Вовки комплекс як і в фуйла.
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вас ще і забанять
це ж покушеніє на жиддя
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Нагадаю всім як було насправді:
У активиста молодежной организации "Европейской солидарности" Любченко провели обыск из-за видео, где Зеленского сбивает автомобиль - Цензор.НЕТ 9925

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следующие "вешатели порохоботов" с форума, или думают что их аваков не тронет бо у них на лбу зеленкой Зе написано
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Мабуть, поліція прийшла, щоб блогер не виклав ролик про те, як порохнявих повільно-повільно розпорошують під асфальтове покриття.
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В Сизо ровно на 5лет ,без вызова к следователю.Петрушкину традицию надо поддерживать.хорошая традиция .
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Эй порохоботня, в зеркало посмотрите прежде чем истерики закатывать.
"Активиста, который во время протестных событий в Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года разорвал портрет Президента Украины Петра Порошенко, осудили на 4 года и 6 месяцев."
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и на это при зеле тратят время полиции?
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Там кстати Камаз московской фирмы в ролике.

На первый взгляд идея ролика - "В порошок сотру"
Но если понимать, что заказчик ПОРОШенко,
то идея ролика уже выглядит иначе - "сделаю таким же и даже хуже".
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так и участников майдана начнут сажать за угрозу овощу
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