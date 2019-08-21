 В активіста молодіжної організації "Європейської солідарності" Любченка провели обшук через відео, де Зеленського збиває автомобіль

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прихильник експрезидента Петра Порошенка, блогер Дмитро Вовнянко.

Обшук був проведений через відео, на якому Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка.

"Сьогодні вранці поліція заявилася з обшуком до Дениса Любченка. Обшук проводився як слідча дія в розслідуванні ролика, де Зеленського збиває вантажівка. Абсурдність підстави для обшуку очевидна - ніхто не чув про обшуки у шоумена Зеленського і керівництва студії "Квартал 95" через кадри у фільмі "Слуга народу", де герой Зеленського розстрілює Верховну Раду і де він каже слова над могилою президента-попередника", - написав Вовнянко в фейсбуці.

Нагадаємо, 10 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, в мережі оприлюднили відеоролик, в якому Зеленського збиває фура, після чого на екрані з'являється напис "У кожного своя дорога".

Поліція порушила справу за статтею ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Наприкінці липня в фейсбуці "Команда Зеленського" з'явилося повідомлення, що поліція встановила автора ролика. Йому пообіцяли "несолодку долю" і пригрозили тюремним терміном.