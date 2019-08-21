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 Політика України, За кордоном
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Все про:Москва (624) Кольченко (140) Клих (154) Карпюк (108) Сущенко (445) Балух Володимир (247)

 В "Лефортово" підтвердили переведення Клиха, Карпюка, Кольченка, Балуха і Сущенка

У московському СІЗО "Лефортово" підтвердили, що до них перевели п'ятьох українських політв'язнів - Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Про це "Медіазоні" повідомив член громадської спостережної комісії Євген Єнікєєв, передає Цензор.НЕТ.

За словами правозахисника, про переведення йому сказав начальник відділу режиму й охорони СІЗО Олександр Ханов. Водночас жодних документів він не продемонстрував.

Також Ханов заявив, що політв'язня Павла Гриба в "Лефортово" не переводили.

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"Про Гриба вони чомусь сказали, що його немає. Вони прямо по базі не перевіряли, це просто співробітник (Ханов. - Ред.), який нас супроводжував, сказав, що такого не пам'ятає і що його, швидше за все, немає", - розповів Єнікєєв.

Також в СІЗО сказали правозахисникам, що українські політв'язні відмовляються з будь-ким спілкуватися.

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Також в "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгенія Панова й Олексія Сизоновича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144107
 
   
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Значит скоро выпустят раз их всех до кучи собрали. Ну дай бог
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значит скоро выпустят...и также значит, что обмылок кремлёвский вновь будет собирать "обменный фонд" из нерадивых путешественников в аннексированный Крым, заробитчан на расии...во общем везде, где можно будет урвать кого-нибудь
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*****-щоб ти поскоріше здох. Разом з монголоїдами своїми!
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когда в ответ на снятие санций и возврат в же7 х#йло отпустит заложников, не по решению суда, а как террорист, за выполнение его требований, зе будет записывать ролик как освободил пацанов, а х#йло будет записывать кого из этих патриотов возьмет в заложники следующими
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Передачки пленным пошли, как закусон вертухаям.
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скажите еще что их на Крым обменяли, а вам забыли сказать
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