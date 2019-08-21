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 Політика України
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Все про:Кучма (351) Оліфер (169) Сайдік (129)

 Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці за підсумками засідання групи речниця представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона поінформувала Сайдіка про виконання взятих на себе зобов'язань із завершення розмінування в районі моста в Станиці Луганській і готовність розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року", - написала вона.

Оліфер підкреслила, що до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост бойовиків.

"Надалі демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі КПВВ "Станиця Луганська" має бути одночасним і дзеркальним. Досягнуто домовленості, що всі роботи щодо мосту мають проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ", - додала вона.

Оліфер повідомила, що ТКГ обговорила важливість дотримання режиму припинення вогню напередодні нового навчального року, можливе звільнення утримуваних осіб і питання водопостачання Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік закликав до дотримання перемир'я на Донбасі напередодні нового навчального року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144106
 
 
 Топ коментарі
 
И это после того как орки впритык к тому мосту блокпост с наблюдательной вышкой поставили... Верной дорогой идёте зебилы!
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Может лучше одновременно с приездом Путина на саммит G8?
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ты написал "путина" с большой буквы? тьфу на тебя...
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ну фамилии обычно пишутся с большой буквы, даже если это *****
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путин, пуйло, х#уйло...
росия, росія, росіся...

Просто у вас виглядит как по Фрейду. Кацапы тоже чтят свое якобы правописание: не в Украине, а на Украине. И по этому такие вещи как расеся и пуйло, нужно коверкать как только можно. И никто вас не осудит за орфографию и пунктуацию Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 9272
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не одновременно с ...

а в честь этого
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И это после того как орки впритык к тому мосту блокпост с наблюдательной вышкой поставили... Верной дорогой идёте зебилы!
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А как мы его благодарить будем,когда он закончит!
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кучма - антиукраинская сторона. Исправьте заголовок.
И те, кто его назначил (и зеленский, и парашенка) такие же антиукраинцы.
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Нужно поторопиться .
Времени на раскачку , как мы знаем , нет ...
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Спроси у этих переговорщиков - распухшей от жира Даярки, кучмы и мертведчука, которых в свое время назначил шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК.
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А при порохе мы свои территории то не сдавали, армию не у6ижали!
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Я бы сказал так - "до" Пороха мы своих территорий не сдавали ...
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А твой ,калоЗЕублюдок взял и переназначил с ещё большими полномочиями Кучмо с зятьком хитросделанных
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А почему вы спрашиваете именно в Зе'бобиков?
Почему не спрашиваете в порохоботов?
Или они такие тупые, что не даже знают ответы на самые простые вопросы Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 5136
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Может потому что при порося про мост не звездели?
ПоросЯ не знал, что ты устал от войны, а Зе тебя услышал.
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Выражайся понятливее!
Порохоботы, вы реально такие тупые? Или приказ куратора?
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Зебил, сейчас твой кумир рулит. Вот он уже и пенсии евреям платить согласился, и мосты сепарам ремонтирует. Осталось только воду в крм включить и в таможенный союз записаться.
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Это после всех убийств, за время перемирия ,которого вообще не было! Это зелёный каломойный шиздец💩🤡🤮🐒
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*** ВИ ТІЛЬКИ ПОДИВІТЬСЯ ДО КОГО І ДЛЯ КОГО МИ ЗА СВІЙ РАХУНОК БУДЕМО БУДУВАТИ І ВІДНОВЛЮВАТИ І РЕІНТЕГРУВАТИ ДОНБАСЯО ДО СЕБЕ! і таких як кажуть там же такі УКРАЇНЦІ ЯК І ВСЮДУ... ТАК ТАК... СВОЇХ ТАКИХ ПО КРАЇНІ СЕПАРІВ І НАРКОШ ДОСТАТНЬО. так нас очікую навала тарганів сепарів по всій УКРАЇНІ! живого міста в країні не залишиться від ціх реентегрантів..((їх я бачу уже в свойому місті...вони відрізняються від своїх .видно що понаїхавші. а їх буде сотні тисяч... будь ласка відео:https://patrioty.org.ua/society/susidy-kynulysia-zakhyshchaty-veteran-ato-u-pokrovsku-zatrymav-khloptsia-v-maitsi-z-herbom-dnr-video-292063.html
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За счет украинских налогоплательщиков. Вот такая она "война гражданская". Оккупант встречается с гарантами Будапештского Меморандума.
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киев не осилит и кличко не согласен...есть свои недостроенные мосты
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Зебилы кличка снесут. Мудрый нарид, ****)))
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Вам делать нечего? Денег девать больше некуда?
Разминирование и мосты они для сепаров строить собрались! Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 5761
До мира еще далеко и этот мост, скорее всего, взывать еще придется!
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Олифер подчеркнула, что до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков. Источник: https://censor.net.ua/n3144106
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А админ цензора тер фото с блокпостом оккупантов на мосту, а оказывается он таки есть .
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тьфу ты, я думал они переход закрыть собрались! а они мосты для удобства сепаров строить собираються! что зелики у нас страна страшно богатая? зеля а может ты сепарам еще и единовременные пособия выплатишь? скажем каждому как прстрадавшему от Украины тысяч по 5 баксов? а чо ? могем, это же не из твоего же зелик кармана, а из держбюджета,а украинские лохи- налогоплательщики заплатят никуда не денуться!!!! може подорвать эти остатки когдато бывшего моста с деревянными нынешними дробынамы закрыть на йух пункт пропуска и успокоится? я уверен что всем сразу станет хорошо, и сепарам думаю тоже..... меньше о автономии и о том как бандер объ. бать думать будут!!!!!
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псдц, х"йло разбомбило мост, мы ремонтируем. зебил не кловун, зебил-долбо"б.
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Хай підалік будує. Із хрувсталя. Що б і пішки стрьомно було ходити. Після тих свинорилих шастающих бабок, чиїх батьків завезли "бидло піднімати" там треба викопати море.
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Предлагаю отправить на строительные работы всю фракцию ОПЗЖ и ОПБ во главе с их "бригадиром" Медведчуком, под конвойной охраной, на скажем Правого сектора.
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Головзебіла з його слугами наріда відправте,це його ініціатива.
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Да вы хотя бы в Киеве отремонтировали мосты, нахера нам мост там????
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