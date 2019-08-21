 Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці за підсумками засідання групи речниця представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Українська сторона поінформувала Сайдіка про виконання взятих на себе зобов'язань із завершення розмінування в районі моста в Станиці Луганській і готовність розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року", - написала вона.
Оліфер підкреслила, що до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост бойовиків.
"Надалі демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі КПВВ "Станиця Луганська" має бути одночасним і дзеркальним. Досягнуто домовленості, що всі роботи щодо мосту мають проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ", - додала вона.
Оліфер повідомила, що ТКГ обговорила важливість дотримання режиму припинення вогню напередодні нового навчального року, можливе звільнення утримуваних осіб і питання водопостачання Донбасу.
росия, росія, росіся...
Просто у вас виглядит как по Фрейду. Кацапы тоже чтят свое якобы правописание: не в Украине, а на Украине. И по этому такие вещи как расеся и пуйло, нужно коверкать как только можно. И никто вас не осудит за орфографию и пунктуацию
а в честь этого
И те, кто его назначил (и зеленский, и парашенка) такие же антиукраинцы.
Времени на раскачку , как мы знаем , нет ...
Почему не спрашиваете в порохоботов?
Или они такие тупые, что не даже знают ответы на самые простые вопросы
ПоросЯ не знал, что ты устал от войны, а Зе тебя услышал.
Порохоботы, вы реально такие тупые? Или приказ куратора?
Роттердам + )))))
Разминирование и мосты они для сепаров строить собрались!
До мира еще далеко и этот мост, скорее всего, взывать еще придется!
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А админ цензора тер фото с блокпостом оккупантов на мосту, а оказывается он таки есть .