 На зустрічі президентів РФ і Франції обговорювалося питання українців, і від Путіна очікують звільнення політв'язнів, - Зеркаль

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, справді, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість звільнення політв'язнів напередодні візиту глави МЗС Німеччини Гайко Мааса в Москву.
При цьому заступник глави МЗС зазначила, що на зустрічі президента РФ Путіна і Франції Макрона обговорювалося питання українців. "Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - пояснила Зеркаль.
Нагадаємо, Емманюель Макрон провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.
высший пилотаж внешней политики президента Украины !
а от действий зелёной сопли поменялось всё
Или что ты имеешь ввиду ? Количество съеденных мной каллорий ?
Ты мне скажи, что улучшилось при Зеленском во внешней политике,
а я тебе скажу, что ухудшилось
а при Зелемойском Украина стала импотентна и слаба и именно этим объясняется тот факт, что решения по Украине принимаются без обсуждения с Украиной ?
ты ссылки на перемещения пороха по миру сам найдёшь или у тебя на такую операцию табу в мозгу стоит ?
вопросы Украины после ухода Порошенко и прихода Зеленского с Украиной больше не обсуждают.
Ты ж пойми, я не в состоянии склеивать твои фрагментарные мысли
Да нет, это именно ты так сказал:
STAS 777
На страну смотрят не через призму президенства, а через её потенциал в силе, экономике и качестве жизни людей.
21.08.2019 20:55
Потенциал, сила, экономика и качество жизни людей со времён пороха не поменялись. Ты сам об этом выше написал.
Поменялся лишь президент.
Ты сам это утверждал.
Они Зелемойского выбрали, чтобы у них ничего не менялось ?
И будут ли твои оправдания восприняты твоими знакомыми ?
Ты можешь подобрать друзей (человек 5, не больше), по своим представлениям о прекрасном,
а тысячу твоих знакомых подбирал не ты.
Ты у меня миллиарды не отбирал и мне нет смысла тебя уничтожать.
да зная х.ло... не кажи "гоп" поки не перескочиш !
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....а тим часом-
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Московский суд отклонил апелляции всех украинских военнопленных моряков и оставил их под стражей, - Полозов
Ivan Buben
@bubenfire18 ч
А ведь отравление Литвининенко, нападение на Грузию, Украину, Солсбери, Сирию, взрывы Лошарика и вундервафли под Северодвинском это все сработало. Шантаж сработал и запад как обосравшийся кот включает заднюю передачу перед монстром которому уже нечего терять. Им просто страшно
Криворукие в очередной раз просто облажались
Что-то обсуждать с ****** может только неадекват .
Микрона заставили провести эту встречу . Зачем ?
А хрен его знает ! Мы ведь ничего не знаем .
Ограбленную и вывезенную в РФ Лугандонию - нах!
Ну разве без них нельзя нормально жить?
Хоть они походу Биндер кормили 20 лет??????))))
Пусть себя хоть прокормят Г..доны!!!
Сходка так решила .
А Микрон потому , что Франция ушла Каддафи .
Кто знает ?
Ведь все вокруг врут .
Что он ещё может выбить ???
"Хліб" для соєвих...
Хто ще не "вангував"?? В чергу, соєві!!
🤑
За х. р дедушку ведем, думаем - за бороду. Кажется Сектор Газа, да?
За Хер дали подержаться, и то не надолго!
В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне. История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.
Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.
По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю. Но что-то пошло не так. 10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж. Спустя неделю Франция капитулировала.
Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.
Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить "бессмысленное кровопролитие" и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.
Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов "просто перестать стрелять".
За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. "Долгожданный мир", "наши мальчики больше не гибнут", вот это всё. И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.
Эта речь де Голля 18 июня считается началом французского Сопротивления. В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.
Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и "договорилось где-то посередине". Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.
Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали "Свободной зоной". Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма. Слово "коллаборационизм", кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.
Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали "новые лица", это изменили Конституцию.
Вся власть переходила к "главе государства" Петену, а лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство" был заменен на "Труд, семья, отечество". Затем "новые лица" начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.
Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях "Свободной зоны" сидело более 50 000 евреев.
Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской "деолигархизацией". По новому закону их предприятия "арианизировались" и конфисковывались в пользу "новых лиц". Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. "новые лица" обильно снабжали ее рабочими руками.
Строить в Германии "новый мировой порядок" отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском "окончательном решении еврейского вопроса".
"Новые лица" отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев. С отщепенцами из Сопротивления, которых де Голль из Лондона всячески подбивал расшатывать мир и новый порядок, тоже особенно не церемонились.
В 1943 "новые лица" создали "Французскую Милицию". Новая Милиция призвана бороться с "терроризмом" (Сопротивлением) и "язвой еврейства". А что поделать, такой вот был "запрос общества".
Удивительно, но перемирие с "братской Германией", договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции.
Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток "Свободной зоны". С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.
6 июня 1944, день "Д". Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.
Тем временем у "новых лиц" продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во "французском правительстве в изгнании".
В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. "Новые лица" были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.
Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете. Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой контрольный выстрел.
Россия - европейская страна, Украина - это РАЗДРАЖИТЕЛЬ, Зе-бобики, радуйтесь!
1. параша отпускает нескольких заложников
2. зебилы сдают государственные интересы
3. санкции снимают с параши
4. параша берёт в заложники новых жертв идеологии "просто перестать стрелять"
5. главзебил ноет, что всё решили без него
6. повторить с пункта 1