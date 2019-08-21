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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (10432) політв'язні (990) Зеркаль (183) Макрон Емманюель (274)

 На зустрічі президентів РФ і Франції обговорювалося питання українців, і від Путіна очікують звільнення політв'язнів, - Зеркаль

Після зустрічі у Франції з президентом Емманюелем Макроном від президента РФ Володимира Путіна чекають подальших кроків зі звільнення політв'язнів.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, справді, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість звільнення політв'язнів напередодні візиту глави МЗС Німеччини Гайко Мааса в Москву.

При цьому заступник глави МЗС зазначила, що на зустрічі президента РФ Путіна і Франції Макрона обговорювалося питання українців. "Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, Емманюель Макрон провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144105
 
 
 Топ коментарі
 
высший пилотаж у пороха, который сказал что моряков отпустят до дня выборов. Сбитый лётчик ванговал .
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а при Януковиче тем более. Шо сказать-то хотел ?
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ты еще кучу с ющенком вспомни. Если не понятен мой комментарий, то увы, должен вас розачаровать, лекарств от этого нету - вы зебил
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кацапы тоже это пишут, хотя не за всех, а сугубо за наших моряков . Так что а может действительно что то порешали .
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я к тому, что наши говорят и мордор вроде тоже , может действительно правда. Хотя веры ***** нет в принципе , но надежда это всё что осталось .
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само собой, что мы признаём их решение суда . Но если кацапы ничего не признают, ни наши решения ни Европейские, причём любые, то что нам стоит на это обращать внимание ? Это мордор и лепить против них сильно правильного не стоит, ради спасения моряков . Это моё мнение .
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кацапам зачем то нужен Вышинский , а его без наших моряков не отдадут . Ну опять же мы предполагаем, а ***** к сожалению располагает .
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но ты согласен что это политическая игра , а не уголовщина ?
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а может действительно что то порешали .

высший пилотаж внешней политики президента Украины !
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высший пилотаж у пороха, который сказал что моряков отпустят до дня выборов. Сбитый лётчик ванговал .
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от его предсказаний ничего не менялось,

а от действий зелёной сопли поменялось всё
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что конкретно у тебя поменялось …..??? я сегодня троим задавал такой вопрос и ответ был у всех одинаков..... мол слава богу у меня ничего , но вот где то там бла бла бла …. Так вот, повторюсь, что у тебя поменялось ?
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у меня поменялось отношение мировых политиков к моей стране.

Или что ты имеешь ввиду ? Количество съеденных мной каллорий ?
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только сейчас поменялось отношение мировых политиков ? после выборов начали строить северный поток 2 ?
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а щас перестали строить северній поток ?

Ты мне скажи, что улучшилось при Зеленском во внешней политике,
а я тебе скажу, что ухудшилось
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На страну смотрят не через призму президенства, а через её потенциал в силе, экономике и качестве жизни людей. И будь у нас хоть Папа Римский , если нас решат схавать мы сможем только все выйти и умереть за Украину . Но после этого Украины точно не станет , не будет кому её защищать .
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То есть ты хочешь сказать, что при Порошенко, при котором ни одно решение по Украине не обходилось без обсуждения с Украиной, наша страна была потенциальна и сильна,

а при Зелемойском Украина стала импотентна и слаба и именно этим объясняется тот факт, что решения по Украине принимаются без обсуждения с Украиной ?
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это не я , это ты сказал . Я лишь могу спросить насколько в действительности на это всё влиял порох ?
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ну да, я ж забыл, что порох никуда не ездил, кроме липецка и в основном бухой был всё время.

ты ссылки на перемещения пороха по миру сам найдёшь или у тебя на такую операцию табу в мозгу стоит ?
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мне всё равно где он петлял , мне важен результат .
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результат :

вопросы Украины после ухода Порошенко и прихода Зеленского с Украиной больше не обсуждают.
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и это по твоему сугубо из за Зеленского ? Это тебе комсомолка меркель сказала ?
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да ты ж сам тут только что расписывал, что другие исходные данные в этом уравнении не поменялись
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ещё раз тебе пишу , даже выделю …. НА ДАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ .
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что именно НА ДАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ?

Ты ж пойми, я не в состоянии склеивать твои фрагментарные мысли
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это не я , это ты сказал



Да нет, это именно ты так сказал:

STAS 777

На страну смотрят не через призму президенства, а через её потенциал в силе, экономике и качестве жизни людей.

21.08.2019 20:55

Потенциал, сила, экономика и качество жизни людей со времён пороха не поменялись. Ты сам об этом выше написал.

Поменялся лишь президент.
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а у нас что есть то, что я перечислил ? Сила только в духе нашем, а не в порохе , экономика вся у Ахметова и иже с ними , качество жизни лично моё от государства вообще не зависит . Что не понятно ? У тебя по другому ?
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Есть оно у нас или нет его у нас, но оно точно такое же, как было полгода назад.

Ты сам это утверждал.
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я писал про данный период времени , что непонятного ? туго с логикой ? если ты знаешь всё что будет, я тебе уже советовал, нужно было пэдро подрассказать его будущее . Не ?
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кстати, три месяца у руля не Порошенко, а у твоих знакомых ничего не поменялось.

Они Зелемойского выбрали, чтобы у них ничего не менялось ?
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у всех что было то и осталось . Если вы твердите что при порохе было лучше , то так и осталось при Зеленском . Это я имею ввиду в личной жизни .
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а зачем вібрали Зеленского, если всё так и осталось ?
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Это пока всё так и осталось , а надежда на лучшее всегда умирает последней . По большому счёту выборы сделал журналист , вернее их результаты. Сам, с кем то , от кого то сейчас уже не важно. Но я бы плюнул на его расследования скажи порох сам что то внятное про своего свынарчука . Нет , ничего не сказал. Ведь можно было устроить хоть показушную но всё же "порку" , но нет . Порох сам поменял президенство , на то что знает о нем его кентяра свынарчук.
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Если кто-то за большие деньги наймёт 100 человек, которые будут постоянно в компании твоих знакомых рассказывать, что ты - педофил, то как думаешь, через сколько времени тебя все твои знакомые (ну пусть большинство) начнут на уровне подсознания воспринимать, как педофила ?

И будут ли твои оправдания восприняты твоими знакомыми ?
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не через какое время . У моих друзей и знакомых другое понятие о дружбе .
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я не про друзей твоих писал, а про знакомых. А они разные.
Ты можешь подобрать друзей (человек 5, не больше), по своим представлениям о прекрасном,

а тысячу твоих знакомых подбирал не ты.
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ну начинай подбирать сто человек и начинай на меня гнать, посмотрим что у тебя получится .
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Я не Коломойский, а ты не Порошенко.

Ты у меня миллиарды не отбирал и мне нет смысла тебя уничтожать.
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даже не начинай …. Порошенко , Коломойский …… Мне вот сейчас абсолютно по куй поверишь ты или нет , но Гонтареву я знал лично, а ещё больше её сына с невесткой . И сколько эта мадам брала при её несметном богатстве за решения вопросов то же знаю . Так что не начинай про бедного петюшу.
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хорошо бы...
да зная х.ло... не кажи "гоп" поки не перескочиш !
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Руки жали.. Макрон теперь законтаченный.. На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9688
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Все правильно,заключенных отпустить,рф в г8 вернуть!!!Путлерок еще возмет заложников-призать крым за рф.Потом подарить донбасс и выполнять все просьбы уйла.Надеюсь путлерок поросит что бы кловун сыграл хером на рояле?
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На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль
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....а тим часом-
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Московский суд отклонил апелляции всех украинских военнопленных моряков и оставил их под стражей, - Полозов
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Ivan Buben

@bubenfire18 ч

А ведь отравление Литвининенко, нападение на Грузию, Украину, Солсбери, Сирию, взрывы Лошарика и вундервафли под Северодвинском это все сработало. Шантаж сработал и запад как обосравшийся кот включает заднюю передачу перед монстром которому уже нечего терять. Им просто страшно
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Таких "Вундервафлей " в Украине - столько , столько энергоблоков на АЭС:

Криворукие в очередной раз просто облажались
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Херня это всё .
Что-то обсуждать с ****** может только неадекват .
Микрона заставили провести эту встречу . Зачем ?
А хрен его знает ! Мы ведь ничего не знаем .
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Крым-нах!
Ограбленную и вывезенную в РФ Лугандонию - нах!
Ну разве без них нельзя нормально жить?
Хоть они походу Биндер кормили 20 лет??????))))
Пусть себя хоть прокормят Г..доны!!!
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Вполне возможно , что Микрона попросили передать гопнику , что ему пора уходить .
Сходка так решила .
А Микрон потому , что Франция ушла Каддафи .
Кто знает ?
Ведь все вокруг врут .
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**********, мля...
"Хліб" для соєвих...
Хто ще не "вангував"?? В чергу, соєві!!
🤑
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Рашка обосралась с своей нефтью на миллионы тонн, испортив ее хлором и заодно кинув тех дураков, кто эту нефть купил https://www.eg-online.ru/news/404873/
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Судя по фото , вова перед лягуштником явно лебезит , довольный , как слон - дали за ручку подержаться .
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По деревне мы идем, думаем по городу.
За х. р дедушку ведем, думаем - за бороду. Кажется Сектор Газа, да?
За Хер дали подержаться, и то не надолго!
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ЭпиДемиург‏ @epidemiurg

В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне. История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.

Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.

По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю. Но что-то пошло не так. 10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж. Спустя неделю Франция капитулировала.

Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.

Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить "бессмысленное кровопролитие" и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.

Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов "просто перестать стрелять".

За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. "Долгожданный мир", "наши мальчики больше не гибнут", вот это всё. И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.

Эта речь де Голля 18 июня считается началом французского Сопротивления. В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.

Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и "договорилось где-то посередине". Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.

Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали "Свободной зоной". Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма. Слово "коллаборационизм", кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.

Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали "новые лица", это изменили Конституцию.

Вся власть переходила к "главе государства" Петену, а лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство" был заменен на "Труд, семья, отечество". Затем "новые лица" начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.

Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях "Свободной зоны" сидело более 50 000 евреев.

Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской "деолигархизацией". По новому закону их предприятия "арианизировались" и конфисковывались в пользу "новых лиц". Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. "новые лица" обильно снабжали ее рабочими руками.

Строить в Германии "новый мировой порядок" отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском "окончательном решении еврейского вопроса".

"Новые лица" отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев. С отщепенцами из Сопротивления, которых де Голль из Лондона всячески подбивал расшатывать мир и новый порядок, тоже особенно не церемонились.

В 1943 "новые лица" создали "Французскую Милицию". Новая Милиция призвана бороться с "терроризмом" (Сопротивлением) и "язвой еврейства". А что поделать, такой вот был "запрос общества".

Удивительно, но перемирие с "братской Германией", договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции.

Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток "Свободной зоны". С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.

6 июня 1944, день "Д". Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.

Тем временем у "новых лиц" продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во "французском правительстве в изгнании".

В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. "Новые лица" были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.

Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете. Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой контрольный выстрел.
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На этой встрече от Маркона четко прозвучало:
Россия - европейская страна, Украина - это РАЗДРАЖИТЕЛЬ, Зе-бобики, радуйтесь!
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Украинская нация - это есть серый кардинал мира сего. Так было, так есть, а как будет, известно только Господу Богу нашему.
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Мы просто отгребаем результаты пятилетнего правления патриота и Спасителя Украины. На Западе тоже не идиоты! Они 5 лет держат санкции, а наш бизнес и власть 5 лет с Рашей в десны целуются!
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отличная схема у зебилов!
1. параша отпускает нескольких заложников
2. зебилы сдают государственные интересы
3. санкции снимают с параши
4. параша берёт в заложники новых жертв идеологии "просто перестать стрелять"
5. главзебил ноет, что всё решили без него
6. повторить с пункта 1
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