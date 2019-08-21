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 Політика України, За кордоном
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Все про:Москва (624) політв'язні (990) Панов Євген (82) Сущенко (445) Сизонович (1) Івлєва Вікторія (12)

 Передачі для політв'язнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в "Лефортово", - Івлєва

Активісти принесли передачі для українських політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича в московське СІЗО "Лефортово".

Про це повідомила кореспондентка "Нової газети" Вікторія Івлєва, інформує Цензор.НЕТ.

"На Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і ще одного українського політзека сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово. Це ковбаса сирокопчена, сир, молоко, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети (Панов only), шоколад, яблука, сьомга слабосолена, лимони, кава. Не взяли тільки солодкі булочки - з наповнювачем не можна, раптом наповниш - а воно - не те! До в'язнів Лефортово передачі доходять дуже швидко, думаю, що впродовж години", - написала Івлєва.

Водночас вона підкреслила, що не заявляє про те, що українських політв'язнів тримають у "Лефортово", але припускає, що приймання співробітниками СІЗО передачі для згаданих ув'язнених свідчить про це.

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"Стверджую я лише те, що і на ім'я Романа, і на ім'я Олексія Івановича, і на ім'я ще однієї людини були зроблені передачі вагою по шість з половиною кілограмів. І ці передачі прийняли", - підкреслила журналістка.

Передачі для політвязнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в Лефортово, - Івлєва 01

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'ятьох українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144097
 
 
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Чекаю- "Передачу 🐷 отримав в Гуантанамо"..
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"ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЛ СОДЕЙСТВОВАТЬ". ОТЕЦ ГАНДЗЮК РАЗОЧАРОВАН ПРИОСТАНОВКОЙ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ЕГО ДОЧЕРИ
© УНИАН
Мужчина опасается, что дело могут вообще закрыть.
Виктор Гандзюк, отец жестоко убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, разочарован приостановкой следствия по делу.
Об этом он заявил в интервью "Гордону".
"Я встречался с президентом Зеленским. Встреча была обнадеживающая, думал, ему хватит политической воли, и что-то зашевелится. Он обещал содействовать следствию, но теперь следствие приостановили... Как можно способствовать тому, чего не существует? Я разочарован. А если Левина не найдут, например, то все, закрывать дело?" - возмутился он. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/zelenskiy-obeschal-sodeystvovat-otec-gandzyuk-razocharovan-priostanovkoy-sledstviya-po-delu-ob-ubiystve-ego-docheri-1398408.html
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Разве отец Гандзюк не знает простую истину про зеленского:
Передачі для політв'язнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в "Лефортово", - Івлєва - Цензор.НЕТ 1180
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"20 августа правозащитный центр «Мемориал» сообщил о переводе из региональных учреждений ФСИН в СИЗО «Лефортово» пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Та читаючи уважно, бачимо,що їх "могут выдать на родину для отбывания наказания". Тобто наша влада згодилась з тим, що ці люди террористи і злочинці, і будуть дальше відбувати ув"язнення по звинуваченню, яке їм висунули в паРаші. Я особисто не знаю, чи радіти, чи обурюватися, але добре розумію наших хлопців,які там сидять.
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