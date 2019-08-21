 Передачі для політв'язнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в "Лефортово", - Івлєва

Про це повідомила кореспондентка "Нової газети" Вікторія Івлєва, інформує Цензор.НЕТ.
"На Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і ще одного українського політзека сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово. Це ковбаса сирокопчена, сир, молоко, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети (Панов only), шоколад, яблука, сьомга слабосолена, лимони, кава. Не взяли тільки солодкі булочки - з наповнювачем не можна, раптом наповниш - а воно - не те! До в'язнів Лефортово передачі доходять дуже швидко, думаю, що впродовж години", - написала Івлєва.
Водночас вона підкреслила, що не заявляє про те, що українських політв'язнів тримають у "Лефортово", але припускає, що приймання співробітниками СІЗО передачі для згаданих ув'язнених свідчить про це.
"Стверджую я лише те, що і на ім'я Романа, і на ім'я Олексія Івановича, і на ім'я ще однієї людини були зроблені передачі вагою по шість з половиною кілограмів. І ці передачі прийняли", - підкреслила журналістка.
Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'ятьох українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.
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Виктор Гандзюк, отец жестоко убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, разочарован приостановкой следствия по делу.
Об этом он заявил в интервью "Гордону".
"Я встречался с президентом Зеленским. Встреча была обнадеживающая, думал, ему хватит политической воли, и что-то зашевелится. Он обещал содействовать следствию, но теперь следствие приостановили... Как можно способствовать тому, чего не существует? Я разочарован. А если Левина не найдут, например, то все, закрывать дело?" - возмутился он. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/zelenskiy-obeschal-sodeystvovat-otec-gandzyuk-razocharovan-priostanovkoy-sledstviya-po-delu-ob-ubiystve-ego-docheri-1398408.html