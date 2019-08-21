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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1169) моряки (694) Москва (624) суд (5456) Полозов (292)

 Московський суд відхилив апеляції всіх українських військовополонених моряків і залишив їх під вартою, - Полозов

Московський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів четвертої групи військовополонених українських моряків.

Як повідомив у групі Захист військовополонених українських моряків координатор адвокатів Микола Полозов, в останню групу входили Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький і Андрій Ейдер, передає Цензор.НЕТ.

"Так само, як і в попередніх судових засіданнях, суд, за клопотанням прокурора, визначив провести засідання в закритому режимі. Постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою залишено без зміни", - уточнив адвокат.

Московський суд відхилив апеляції всіх українських військовополонених моряків і залишив їх під вартою, - Полозов 01

Читайте також: Московський суд залишив під вартою сімох захоплених українських моряків, - Полозов

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Утримувати українських моряків невигідно і вкрай токсично для Росії, - адвокат Полозов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144091
 
 
 Топ коментарі
 
Не так давно, один потужний політичний діяч - розгром якого на виборах ввійде у всі підручники політології , вангував що моряків на 90 % відпустять до 21-го липня..
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Так правильно, що Зе відпустив росіян?
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Что и следовало ожидать. Вывод: продажа интересов Украины не приведёт к освобождению моряков. Ну разве продать всю Украину.
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Так правильно, що Зе відпустив росіян?
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Что и следовало ожидать. Вывод: продажа интересов Украины не приведёт к освобождению моряков. Ну разве продать всю Украину.
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если кацапам и так все жопу лижут, то зачем им кого то отпускать ?
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Відповідь х-ла Міжнародному морському трибуналу ООН, Мікрону, Трампу і всім стурбованим.
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московский суд это как проститутка девственница
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Новости от кацапов …

Порохоботы могут подвывать, но всё же.

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, до конца августа могут быть переданы Киеву. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Эту информацию изданию также подтвердил дипломатический источник на Украине.

Единственно, что тупые овцы так и пишут не В Украине, а на …
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Обіцянки- ціцянки, а зебілам радість.
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а ты не радуйся . Правду говорил только пэдро, который их обещал освободить .
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а я живу надеждой, что хотя бы что то от них окажется правдой. А ты и дальше скули … Ты прав в одном , что обещаниям кацапа Пэдро верить нельзя.
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Брешеш, бо у тебе надія - знищення політичних опонентів, а доля моряків тебе не турбує.
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думаешь что отвечая тебе я рассчитывал на понимание ? у тебя понимать нечем , так что не обольщайся .
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Ти причепив Петра, хоча усім керує твій Зе. Зрозуміло, що ти лише переводиш стрілки.
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на чучело, слушать про маю надію от вашей главной сои
https://www.youtube.com/watch?v=hpXbZZsHAqM
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По неактивним посиланням, та без прямої мови не хожу. Це не діалог.
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тогда набери себе в гугле для диалога … Порошенко: Українські моряки будуть звільнені до 21 липня
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Це я знаю, але не переводь стрілки. Скільки років ти будеш переводити стріки відповідальності діючого президента?
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Скільки років ти будеш переводити стріки відповідальності діючого президента?

Я ведь говорил сразу, понималка у тебя пустая . Можно узнать сколько ЛЕТ (років) президентом Зеленский ?
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Я пряме питання задав. От і відповідай прямо, а не задавай питання у відповідь.
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дурында тупая , бухай меньше, может за умного сканаешь .
Ты ведро пишешь … "Скільки років ти будеш переводити стріки відповідальності діючого президента? " Так или нет ? Твой вопрос ? Так я тебя и спрашиваю, если я перевожу стріки не один год , тогда сколько лет на должности Зеленский ? Если ты мычишь за какое то эфимерное будущее, тогда тебе к психиатру , хотя не факт что поможет.
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Тобто ти теж плануєш продовжувати переводити стрілки без обмеження терміну твоєї брехні. Цього достатньо.
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нет, я ждал что до дня выборов моряков отпустят , как сказал ваш ливер 8% нации пэтро .
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Хто-б, дивувався... При нашому "Фуфляку", це "тільки початок"...
Або "Майдан", або Україні - "ЖОПА"...
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Не так давно, один потужний політичний діяч - розгром якого на виборах ввійде у всі підручники політології , вангував що моряків на 90 % відпустять до 21-го липня..
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Надеюсь, что продажные мокшанские судьи и фэ-сэ-бэшники будут гореть при жизни в Аду! А нашим морякам - ТЕРПЕНЬЯ, и посыланья нафуй ********** прихвостней!!!!
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ПетРылло сделал с военных заначку..падлюка!
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A в нас рузгємірських терористів-вбивць відпускають гнидисудді.
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