 З боржників щодо виплат аліментів стягнули 8,4 млрд грн, - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 21 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Завдяки ініціативі "Чужих дітей не буває" дітям, які не отримували аліменти, повернули 8,4 млрд грн. Ми створили сувору систему захисту прав дітей, зокрема - щодо фінансової підтримки з боку батьків, які розлучилися. Важливо це продовжувати", - сказав прем'єр.

7 грудня 2017 року Верховна Рада внесла зміни в порядок примусового стягнення заборгованості з аліментів для посилення захисту права дитини на належне утримання. Відповідно до закону, боржнику можуть забороняти користуватися вогнепальною мисливською зброєю і обмежувати право на керування транспортним засобом, а також право на виїзд за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 133 тисячам боржників із виплати аліментів обмежено у виїзді за кордон, - Мін'юст

4 січня 2018 року документ підписав п'ятий президент України Петро Порошенко.

5 лютого 2018 року Мін'юст запустив Єдиний онлайн-реєстр боржників. У ньому містяться десятки тисяч електронних записів про неплатників аліментів. Серед них - депутати, чиновники і представники силових структур.

Дивіться також: У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту. ВIДЕО