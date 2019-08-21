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 Суспільство
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Все про:аліменти (64) Гройсман (3563)

 З боржників щодо виплат аліментів стягнули 8,4 млрд грн, - Гройсман

Обсяг аліментів, які стягнули з боржників, досяг 8,4 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 21 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Завдяки ініціативі "Чужих дітей не буває" дітям, які не отримували аліменти, повернули 8,4 млрд грн. Ми створили сувору систему захисту прав дітей, зокрема - щодо фінансової підтримки з боку батьків, які розлучилися. Важливо це продовжувати", - сказав прем'єр.

7 грудня 2017 року Верховна Рада внесла зміни в порядок примусового стягнення заборгованості з аліментів для посилення захисту права дитини на належне утримання. Відповідно до закону, боржнику можуть забороняти користуватися вогнепальною мисливською зброєю і обмежувати право на керування транспортним засобом, а також право на виїзд за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 133 тисячам боржників із виплати аліментів обмежено у виїзді за кордон, - Мін'юст

4 січня 2018 року документ підписав п'ятий президент України Петро Порошенко.

5 лютого 2018 року Мін'юст запустив Єдиний онлайн-реєстр боржників. У ньому містяться десятки тисяч електронних записів про неплатників аліментів. Серед них - депутати, чиновники і представники силових структур.

Дивіться також: У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144086
 
 
 Топ коментарі
 
На до мной смеялись, а если у алименщика вторая семья и нет ни субсидии, и всем должен, даже и не знаю какие должны быть реальные доходы дабы всем угодить, особенно Гройсману с его тарифами, жизнь держись, всем было туго в последние года, кроме 8 процентов соевых. Надеюсь этот кошмар закончится наконец.
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З должніками аліментів все зрозуміло, а коли будуть забирати долгі розкрадачів держбюджету?
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А с тех кто откосил 4 раза от призыва что-нибудь взыщут?
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ну взагалі-то він студент і вчиться. Студенти мають відстрочку від служби. Так шо прогіб перед зебілом не защітан З боржників щодо виплати аліментів стягнули 8,4 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3834
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Зебіл, чого ти до того хлопця причепився то?
у нас вон клован перед скобеевой оправдуєця, а ти на дитину тут діжку котиш:
З боржників щодо виплати аліментів стягнули 8,4 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1864
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Він "блудний син". Повернувся з чужини(катований болючою грою на роялі) і отримав всенародне довіря, бо розкаявся. Прості слова: " Я нікому нічєго нє должен", "Всьо будєт пучком", "Зуб даю" і мовчання, мочання... (по системі Чумака), колективний транс і 73% ЗЄзомбіків.
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СЕСТРА ОТНЕСЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНИЙ ЛИСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ, ПРОШЛО УЖЕ ГОДА 3 С ТОГО МОМЕНТА, ВСЕ ЧТО МОГУТ СКАЗАТЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЧТО ОНИ ПРИЕЗЖАЛИ ДОМОЙ К ДОЛЖНИКУ НО НИКТО НЕ ОТКРИЛ ДВЕРИ! А ГРОСЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВТИРАТЬ ДИЧ!
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напиши в косяк... так легче читать буде
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сестра такая же прибацаная как и ты?
не удивительно что муж сбежал...
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От жены можно сбежать, но если человек не дает денег на своего ребенка, он мудак по определению.
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Их наоборот поощрять надо, а то українці скоро черными будут
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На до мной смеялись, а если у алименщика вторая семья и нет ни субсидии, и всем должен, даже и не знаю какие должны быть реальные доходы дабы всем угодить, особенно Гройсману с его тарифами, жизнь держись, всем было туго в последние года, кроме 8 процентов соевых. Надеюсь этот кошмар закончится наконец.
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А какого хрена плодить детей и заводить семьи, если ты нищий и не можешь обеспечивать?
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Потужна рехформа- бюджет скоро лусне від надходження💰💰..
🤣🤣
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Вот и увеличивай население после такого. З боржників щодо виплати аліментів стягнули 8,4 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3012
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Ти, гнида, краще розкажи, скільки ти з бюджету вкрав разом із ахмєтовим і парашенко.
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З должніками аліментів все зрозуміло, а коли будуть забирати долгі розкрадачів держбюджету?
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Не детям а их мамам, а точнее новым папам.
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А экс рыгоАнал кацапо - бурято Бодя.. - украинофоб отправил премьер-министру Украины Гросе.. письмо с строгим требованием приостановить финансирование региональных программ. Речь о "заморозке" 10 миллиардов гривен. Глава ОП объяснил свое требование тем, что якобы деньги предназначались якобы депутатам для "освоения" и пиара перед парламентскими выборами. Но скорее всего видно что он хочет эти 10 лярдов баксов замутить . Примечательно, что Кабинет Министров является независимым органом исполнительной власти. И, соответственно, абсолютно законно и логично послал этот антиукраинский "офис" - украинофобов ЗЕбилов с его преступным письмом в соответствующем в о чем далёком направлении.
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Не звертайте на нього уваги. Просто Гройсман з дитинства любив гроші, і мріяв, щоб його тато кинув і платив йому аліменти. Ось і старається за дитячу мрію.
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