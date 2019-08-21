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 Політика України
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Все про:G-7 (161) Путін (10432) Гопко (69) Трамп (1916) Макрон Емманюель (274)

 Україну не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо, - Гопко про ініціативу повернення РФ в G8

Україні необхідно чітко заявити свою позицію з приводу ідеї, висловленої президентами США і Франції Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном про можливе повернення Росії в G8, а також підключити дипломатів і діаспору для впливу на інші країни "Великої вісімки".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала глава парламентського комітету з закордонних справ Ганна Гопко.

"Трамп цю ідею озвучував ще торік. Ми маємо чітко вибудувати нашу дипломатичну роботу - заявити про наші "червоні лінії", які ми ніколи не перейдемо. Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради ще поточного скликання разом із Комітетом з питань євроінтеграції та правозахисниками готує звернення до Макрона напередодні саміту "Великої вісімки". У ньому буде чітко заявлено: до того моменту, поки не будуть звільнені військовополонені моряки - відповідно до рішення Міжнародного суду, поки Балух, Сенцов страждають, то "європейська Росія", про яку сказав Макрон, - де жінок б'ють у живіт, де ми бачимо абсолютне свавілля стосовно корінних народів, то очевидно, що про повернення Росії не може бути й мови. Тим більше, після такої помилки і дискредитації ПАРЄ, коли РФ повернули, але вона не виконала жодного зобов'язання. Йти далі - означає наступати самому собі на горло. Політика умиротворення з уроків 20 століття сприяла збільшенню агресії перед Другою світовою війною", - зазначила вона.

За словами Гопко, українській дипломатії потрібно підключати іноземні диппредставництва і діаспору для спілкування з іншими країнами з G7.

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"Сьогодні я зустрічалася з головою Світового конгресу українців Павлом Гродом та іншими представниками. Тобто, ми працюємо до останнього дня, щоб ніхто на Заході не скористався нібито паузою між роботою двох парламентів. Це потрібно для того, щоб ми могли сьогодні говорити з "Вісімки", наприклад, з Канадою, Великою Британією. Це держави, які завжди мали свою позицію і стояли на захисті демократії, міжнародного права і верховенства права. Поки ми їхньої реакції на цю ініціативу не почули. Отже, або вона не серйозна, або відбувається непублічна дипломатія. Плюс, це може бути гра за увагу Путіна, виходячи з інших загроз - таких, як Китай".

"Макрон вирішує свої внутрішні питання, особливо після протестів "жовтих жилетів", - вважає політик. - У нього зараз екватор президентства. Макрон починав як великий борець з російськими пропагандистськими медіа, не пускаючи їх на спільну з Путіним прес-конференцію і кажучи, що це пропагандисти. Макрон вимагав санкцій. Макрон Путіну назвав Анну Ярославну Київською, а не московською принцесою... а потім ми побачили тиск великих французьких компаній - таких, як Total, які збільшили інвестиції в газовидобування в РФ. Ми бачимо, наскільки змінилась позиція Німеччини через "Північний потік" і тиск на Меркель. Є певна конкуренція Макрона з Меркель за лідерство в діалозі з Путіним. Але поки це має цинічний вигляд, а результатів жодних. Саме завдяки зусиллям Франції і Німеччини російську делегацію повернули в ПАРЄ. Але що вони отримали натомість? Та нічого - українські в'язні не звільнені. Перед Путіним вони мають дивний вигляд - він веде свою гру, а на поступки не йде. Тому Україна має чітко заявити свою позицію. Тому що завтра Путін перед "нормандської четвіркою" почне вимагати прийняття речей, які вдарять і по довірі до Зеленського, і підриватимуть політичну ситуацію зсередини".

Також читайте: Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN

Також Гопко повідомила, що посли низки країн-союзників України висловлюють занепокоєння тим, що Україна може прийняти неприйнятні для неї умови.

"Я зустрічаюся на завершення каденції з різними послами. Вони кажуть: ми дуже переживаємо, щоб Україна не пішла на ті компроміси, які буде дуже складно пояснити в наших країнах. Ми всі ці роки накладали санкції, підтримували Україну. Тому сподіваємося, що ви будете цю жорстку позицію тримати. Меседж простий: нас не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо. Ми маємо чітко це озвучити, і це повинен говорити президент. Чому не відбулося розмови Зеленського з Макроном після того, як Макрон поговорив з Путіним?

На запитання, що може означати ця заява напередодні візиту Зеленського в США, Гопко нагадала, що така заява звучала від Трампа і раніше.

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"Україні потрібно нагадувати Трампу, що зробити Америку great again (виборче гасло Трампа - Ред.) - це лідерство. А лідерство - це якраз захист демократії. Якщо Росія переступила межу, значить, потрібно змушувати агресора відновити нашу територіальну цілісність. У цьому сила держав, що претендують на світове панування", - підсумувала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144081
 
   
 Топ коментарі
 
К сожалению мы уже это позволили так как большинство проголосовали за человека который высмеивал украинскую армию , называл Украину проституткой и говорит что нет никакой российской агрессии , а есть гражданская война которую начали Порошенко с Турчиновым чтобы на ней зарабатывать Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 3625
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Кому ви це говорите ?
За три місяці почули щось розбірливе і чітке від тлі у плані відстоювання інтересів Україні на міжнародній арені ?
Пізно вже - пора усвідомити.
Є час розкидати каміння і час збирати (с)
Відповідайте за свій вибір.
Про діаспору забудьте.
Розбирайтеся зі своїм 73%-м бидлом самі: ви його викохали, вигодували, скачете перед ним далі і потураєте - то дайте спокій нормальним людям.
Чому діаспора повинна переконувати політичне керівництво своїх держав, що то в Україні такий прикол, а ви продовжуйте їй допомагати, незважаючи ні на що ...
Ага.
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А зебилы уже не знают чей Крым ? По версии зебилов не знаю , по версии всех нормальных людей - Украина
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пенсия достается тем, кто производил отчисления в пенсионный фонд на протяжении всего рабочего стажа. Минимальная трудовая деятельность на территории страны при этом должна быть минимум 10 лет. Проще говоря, отработав в Израиле положенные годы, житель предпенсионного возраста может перестать заниматься карьерой и посвятить себя новым открытиям (путешествия, освоение профессий и пр.). Перерывы и смены мест работы значения не имеют, так как в расчет берется только тот факт, что за все это время гражданин совершил не менее 120 отчислений в Ведомство национального страхования («Битуах Леуми»). Размер этих переводов зависит от дохода гражданина, но на конечный размер получаемых средств это не влияет.
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Пособие по старости - это ежемесячные денежные переводы, гарантированные каждому жителю страны по достижении определенного возраста. Начисляются они в «Битуах Леуми». Если человек родился на Ближнем Востоке и мигрировал на Землю Обетованную, то он имеет право получать полноценное пособие. На такие же выплаты может рассчитывать и каждый, кто переехал в Израиль в возрасте моложе 60 лет.
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Социальные надбавки
Они позволяют гражданам страны немного повысить размер пенсионных начислений. Данная денежная помощь начисляется только тем пенсионерам, которые имеют низкий уровень дохода. 41800 NIS может получать семейная пара, а 27900 NIS выделяется одиноким людям, не имеющим сбережений.
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для репатриантов влияет исключительно стаж. Человек, отработавший на государство минимум 10 лет, будет каждый месяц получать 600-800 долларов (1530-2300 NIS). Без стажа сумма начислений не превысит 500 долларов.
Пенсия в Израиле для репатриантов-пенсионеров зависит и от длительности их пребывания в стране. Если он отсутствует более 2 месяцев, то начисление средств прекращается.
После 80 лет размер отчислений немного увеличивается и составляет 1620-2390 NIS.
Величина отчислений для переселенцев ниже минимального уровня дохода. Но, если пособие оформлялось через «Битуах Леуми», и человек не имеет никакого источника получения дополнительных средств, то орган выравнивает сумму выплат до допустимой планки. Так, с 64 до 70 лет она составит 2800-4170 NIS, от 70 до 80 лет - 2900-4300 NIS, а от 80 лет - 3020-4470 NIS
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То что ты перепостила и по своему поняла это твои проблемы ! Есть доплаты или минимальная пенсия , а есть заработанная ! Если я живя и работая здесь , а потом в старости захочу вернутся в Украину , то там я имею права на минимальную соцпомощь , так как работал и платил налоги мало времени . И буду иметь право на полную португальскую пенсию , но я должен выбрать какую мне получать , потому что если захочу обе , то я рискую быть оштрафованным и вернуть деньги назад , так как пенсия приходит из одного пенсионного фонда на счета другого и выдаётся по курсу в валюте того государства.
И это не одно и тоже с разными выплатами и доплатами местных или других бюджетов .
Договоры между странами и делаются для того , что бы если человек всю жизнь проработал и уехал в другую страну , мог получать пенсию той страны где он отчислял , а не там куда он приехал . Здесь даже пенсы заполняют годовые декларации о доходах , появится другой доход - обоснуй и заплати налог . Многие здесь получают французские и немецкие пенсии , так как в своё время работали в тех странах , но лишены португальских ( они на много меньше ) .
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Дураки ещё мечтают? Украину с головой оккупировали евреи , и о каком сливе вообще может идти речь ? Даже в день независимости гимн Украины и то будет петь еврейка. Уже украинцам в Украине ничего не доверяют делать !
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В США гімн співають Чингачгуки??
🤣🤣
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Судоми соєвого посіпаки..
Вилізло...
🤑
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ты опять смерд сопливый вылез погадить?))) ушлепок моральный
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Че тебе , ватничек, давече постил -пачитай!
😁
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Дорогенька...!Украіну вже зливають ще й до того такими темпами !(((Просто жах...
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Одна Ганна Гопко варта 254 трускавецьких слуг, незрозуміло чиїх
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По друге для того що б що сь робити на лініі МЗС тре мати міністра того мзс(а).Не дочекаюсь кого цей сільский клуб поставить на цю посаду , з 95 кварталу? Дружбана зі школи ? Сусіда?
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Только министр иностранных дел не имеет права вести свою внешнюю политику, а мы видели истерику Зелемойского, когда Климкин выполнил всего лишь рутинную операцию, просто ответив паРаше - выполняйте решение морского трибунала.
Теперь эта истерика не кажется истерикой после того, как неоднократно говорится о том, что моряков будут менять в толпе, а это значит - им сохранят статус обвиняемых и паРаша сохранит лицо, не выполнив решение трибунала...
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судя по выборам, 90% уже давно слились ...
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Это все детский сад.
Нужно ядерное оружие и готовность его применить. В этом мире уважают только силу. И в петербургских подворотнях тоже. Если есть бомба и готовность её сбросить на Питер и вторую бомбу на Москву - будут разговаривать. Нет силы, нет бомбы....
Слабаков никто никогда не уважал. Смотрим, что сделали с мирной оппозицией в Москве. Её нет, она сидит. А если бы вышло 50-60 тысяч с калашами,усрались бы все и мальчики из рос гвардии разбежались бы первыми. Умирать не хочется никому. А умирать за идиота тем более.
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Сто процентов.
Поэтому у Украины и забрали ядерное оружие в 90-е.
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кто ж тебе его сейчас позволит? в своё время мы всё просрали, а теперь после драки кулаками не машут ..
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А кто Индии, Пакистану и Израилю позволял? Они наверное мамку забыли спросить? Все страны суверенные и независимы отвечают только перед Всевышним и не спрашивают у дяди и тети чем им заниматься.
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не путай шланг с пальцем .. нас сразу санкциями задавят .. да и кредиты на это мвф нам вряд ли даст .. ну а последние трусы наш народ точно не захочет снимать ..
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Быть сильным или нет - каждый решает сам за себя. Или ты боец или слабак. Другие преследуют свои интересы... Не нужно ссать,жизнь одна.
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Расскажи это Индии, Пакистану и Израилю. Сильно их задавили санкциями? Не повторяй КГБшную мантру. Ты еще диктаторскую и сумасшедшую семейку Кимов с демократической Украиной сравни. Хотя например ядерный Пакистан далеко не демократичен но он никому не угрожает кроме ядерной Индии.
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так вот если пакистан с индией начнут этим кидаться , то это заденет очень многих , ну а если бы мы в своё время своим третим арсеналом с кацапским вторым перекинулись , тут уже всей планете был бы хабздец .. да много причин почему мы не сможем себе этот арсенал теперь создать .. проще уже все 6 блоков заэс грохнуть .. будет тот же результат ..
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На такие вещи не спрашивают разрешения, их делают...
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ну начнёшь обогащать уран, это сразу заметят. аэс будет фонить .. не говоря об испытаниях.. да и врагов у нас тут минимум пол страны .. всегда что то пойдёт не так .. одним словом не всё тут так просто как может казаться ..
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кто Индии, Пакистану и Израилю позволял?
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израилю и пакистану в то время американцы помогали .. индии кацапы и китайцы .. нам никто не поможет .. а давить будут все .. и если кацапы введут войска под предлогом недопущения создания нами я.о. . то весь мир промолчит , и никаких озабоченостей на этот раз не будет ..
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Внутренние враги - это очень плохо. А внешние ерунда... После того, что они ничего сделать не могут или не хотят, на них плевать. У меня, к сожалению, нет рецепта, что делать внутри страны.
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правильная информационная политика и образование вот рецепт что делать внутри страны. К сожалению этим никто не занимался и не занимается системно до сих пор в отличии от России. Причем Россия работает плотно не только у себя дома но и в Украине и Европе. Много делает российское посольство. В Германии русскоязычное телевидение, бесплатные русскоязычные газеты, журналы, бары, рестораны выставки. Украинского НИЧЕГО нет. Абсолютно. Причем украинцев здесь не меньше чем граждан России.
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Я никогда не интересовался вопросом, кого больше в Германии: людей из Украины или из России, но пропаганда у России однозначно сильнее, тут сложно не согласиться.
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Гаранты Будапештского Меморандума предали Украину и не выполнили договор. Украине нужно срочно вернуть себе тактическое Ядерное Оружие чтобы не повторились репрессии и Геноцид как в 1918-1933: "В ближайшие месяцы Вашингтон и Париж ждут от Киева капитуляции, которая ознаменует новый передел сфер влияния в Европе". Смысл приглашения Путина обратно в G8, собственно, в том и заключается, что Путину предлагают удовлетвориться Украиной, а в дела Европы и США - не лезть. И можно предположить, что Путин дал согласие и ждет теперь, что США и ЕС выполнят свою часть сделки - принудят Киев к капитуляции.
За Украину уже все решили
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Сегодня Шойгу уже заявил что Украины мало.
Нужна вся восточная европа.
Вы если там будете воевать к нам не суйтесь беженцами.
Мы вас будем не пускать.
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апетит растёт во время еды .. чёрная дыра будет поглощать бесконечно ..
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каким образом вернуть ? разве что все аэски взорвать ...
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Так же как аграрная Индия, феодальный Пакистан и микроскопический Израиль. Они ЯО даже не вернули а сделали с нуля. Думаешь такое большое европейское государство как Украина не сможет?
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Каким способом? Да любым. Покупай, воруй, делать нужно что угодно, но нужно вернуть. И потом быть готовым применить. Когда противник знает, что ты ударишь и он больше не встанет, он не полезет драться.
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также поДключить дипломатов/ Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины. Зеленский решил сменить послов из-за того, что они слишком долго занимают эти должности .Посол в Израиле и пересидел , и результат работы радует только РФ : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Но не уволен.Путин может огорчиться. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Сурков стремится получения Донбассом особого статуса.
Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков считает, что Донбасс должен получить "полноценный особый статус" или "Украина - так называемый символический суверенитет".
Впрочем, политолог считает, что Донбасс должен "сосуществовать с Украиной, примерно, как Гонконг с Китаем - один народ, две системы".
"Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на самом деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение", - считает Чесноков.
У Суркова допускают, что Донбасс можно сделать сферой общих интересов России и Украины. "Смогут ли когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и образы - сблизятся. Не смогут - разойдутся дальше. Когда в Украине окончательно одумаются, можно было бы сделать Донбасс сферой общих интересов России и Украины, чтобы Донбасс не стал причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты - рубль и гривна, работали совместные предприятия", - рассказал политолог.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским назвал условие для
Путин в телефонном разговоре выдвинул Зеленскому требования для перемирия на Донбассе
и деэскалации конфликта на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Путин потребовал "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, которые приводят к жертвам среди мирного населения". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/simvolicheskiy-suverenitet-nad-donbassom-u-surkova-rasskazali-kakim-vidyat-sudbu-okkupirovannoy-chasti-donbassa-1398420.html
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Вот такие они, гаранты целостности Украины, подписанты меморандумов.
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Цензор!
Это Бабченко пишет - ваш убиенный когда то коллега....
Так что не баньте за мат.... Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8 - Цензор.НЕТ 8619



Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·2 ч

Умудриться за сто дней полностью ******** субъектность на международном поле - да даже не ********, а самим поросто взять и отказаться от неё - и завести дело о превышении полномочий на Климкина, который эту субъектность пять лет строил... У меня нет комментариев. Совсем.
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Гопко... Чекаю Реву -стали більше їсти чим
германці...
🤣🤣
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Очевидно, что план развалить Россию путём отрыва от неё Украины дал сбой. Россия оказала достойное сопротивление и выстояла в борьбе за самосохранение. Америка и Европа отказались от этого плана. Неужели это глава парламентского комитета по иностранным делам не понимает? Строить свою внешнюю политику нужно исходя из сложившихся обстоятельств. В НАТО и ЕС Украину никто не ждёт. Жаль, конечно. Но не время в этом винить Ющенко, который упустил время, Януковича, который разворачивался в Таможенный союз или Порошенко, который вообще ****** всех - и запад и свой народ. Просто нужно предпринимать адекватные меры и шаги в экономических интересах Украины.
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Патриоты уже поснимали вышиванки и оказались обычными рускомирцами в кокошниках.
Америка поссорила брадские народы.
Ой беда беда.
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У тебя шизофрения, порохобот. Америка, используя дипломатию, стремится доминировать в мире. И кое-как у неё это получается. Во всяком случае Федеральная резервная система печатает доллары в США, SWIFT переводят миллиарды по всему миру, МВФ контролируется тоже и т.д. Но США не имеет такого влияния на РФ, например, как на Грузию, Украину, страны Балтии и бывшего Варшавского договора. Но США стремится раздробить РФ, убив двух зайцев - устранить конкурента и оказывать влияние на осколки империи, получая гешефт. Полный отрыв Украины от РФ наносит непоправимый удар по её политическому реноме в мире. И РФ будет держать Украину зубами, но не отдаст. А ты о рускомирцах... У тебя вместо головы кокошник, а в Ём вместо мозга мышиный помёт.
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У тебя шизофрения это точно.
Америка печатая свои доллары уже давно купила за них всю россию с потрохами вместе с кремлевским карликом.
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Давай давай.
Просто америка разрешила путину немножко побыковать.
Таеих долбо.бов как ты ей не жалко.
От вас все равно нет никакой пользы.
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Я тебе скажу, что США действительно относится к Порошенко как к долбо.бу, в отличии от отношения к Путину и Зеленскому, например. Стыдно за Порошенко и внешнеполитическое ведомство Украины. Позорище на мировой арене. Революция Гидности, да? Где же это достоинство за пять лет ничего не предпринять в противостоянии с РФ, а унизительно просить запад повлиять на РФ.
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Прекращай.
Не к Порошенко она относится или к Зеленскому а к их избирателям.
Это не у Порошенко рашка анексировала Крым и не Порошенко она убивала на Донбассе.А людей которые имеют несчастье иметь с тобой одинаковый паспорт.
Если тебе на это все все равно то почему вдруг об этом должны переживать в америке?
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Порошенко вам, лахтинским, по утрам срет вам в штаны который гоод подряд, доколе?! Україну не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо, - Гопко про ініціативу повернення РФ в G8 - Цензор.НЕТ 7737
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Кацманафт, лети в родньіе ***** к родньім березкам, ибо только такая праведная страна смогла мужественно защитить свои скрепьі от подльіх происков Запада)))
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Я в родных Броварах. ***** - это места из которых тут крапают порохоботы.
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Тогда назови мне хоть одну причину по которой у так сердце разрьівается и плачет по рашке?
Стокгольмский синдром?
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Нет таких причин. Это твои фантазии. Моё сердце не плачет по РФ.
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Патриоты-порохоботы готовы продолжать её как можно дольше, потому как имеют с неё гешефт, а не пулю в жопе. Во втором случае они бы поторопились её закончить.
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Прекращение огня Путину выгодно - у него нет добровольцев, чтобы держать 400-километровый фронт Источник: https://censor.net.ua/r3144083
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Ну а продолжение- Минский договорняк был выгоден Пу. Вспомним Дебальцево- благодаря перемирию Минск 2, оккупанты стянули все подразделения к Дебальцево. И хотя патриоты кричали- нужно действовать, но ПАП молчал. В случае если США/ЕС возвращают Пу в круг мировых лидеров, то Украина не обязана выполнять Минский договорняк.
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ми самі вибралі дурнуватого кловуна, він сольйет.
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А вы допускаете,что он ее уже слил,еще когда встречался с макаронов в первый раз.Уж больно все быстро пошло у макарона.Он слил страну макарону и потом уведомил меркель - лично.Трамп так -же в курсе.Вот и заговорили все одновременно о возвращении роССии в G8.Надо не на кофейной гуще гадать,а готовиться поздравлять ВАЗона с миром.
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Так, потрібно на всіх міжнародних майданчиках втім"яшувать всім , що Україна- незалежна, а росія- агресор, оккупант. Робить це потрібно до тих пір, поки їм не дійде до їхнього мізку..., якщо він у них є.
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красна лінія - Крим і Донбас. Поки там кацапи, в велику сімку їм не мона!
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У зебілов заготовлена відмаска, що це все було вирішено трампом і макроном при Порешенки, а ми тіпа умиваєм руки.
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На сайті Цензора я усвідомив одне: іде патологічна робота з трепанаці мізків навколо розмивання понять "державність Украіни" та сплюндрування поняття "патріот і захисник Украіни".Ось головна мета Ботви на всіх укрсайтах. Боти РФ та іх диверсанти в Украіні,в т.ч. в Ордло, активно проводять " зачистки" та атаки на всіх, хто хоч в чомусь може завадити "незрозумілій команді слуг". І таке ж в інших мережах інету. Йде підготовка до зачистки патріотичноі свідомості. Звідси і " крим чий? І Ордло, і Азов,і моряки, і вода". Фактичео йде сдача інтересів відновленоі та зрозумілоі Украіни!
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Гопко,прокинся,дівонько!Рішення Трампа та персмовини з задолизством з боку Мокрелі- очь вам беспірний факт зрвди наших інтересів. ОаОн вже взагвлі замовк і перестав вякати. Всі бачать, що за презюдента тут обрали і що він "не в зуб ногою" в світовій політиці,а також і у внутрішній або робе так умисно, і він навіть на дирку від носка Порошенка не тягне- Украіну вирішили Німеччина, США,Франція просто" злити". Зеленсткого- ГЕТЬ!
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Будем горланить - Донбас це Україна - нам его втюхают как автономию. И мы обосранные будем обтекать, радуясь его возвращению. Давно пора закрыть линию разграничения. Обнести минным полем и расставить артиллерию по периметру. Кто кричит, что там наши люди? Там НЕТ наших людей!!!
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"Кто между позором и войной выбирает позор. Тот получает в итоге и позор и войну." Черчилль ( Наглядный пример Финляндия в войне против агрессии СССР и другой выбор судьба Чехословакии, стран Прибалтики и современная история Крыма )
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