 Україну не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо, - Гопко про ініціативу повернення РФ в G8

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала глава парламентського комітету з закордонних справ Ганна Гопко.
"Трамп цю ідею озвучував ще торік. Ми маємо чітко вибудувати нашу дипломатичну роботу - заявити про наші "червоні лінії", які ми ніколи не перейдемо. Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради ще поточного скликання разом із Комітетом з питань євроінтеграції та правозахисниками готує звернення до Макрона напередодні саміту "Великої вісімки". У ньому буде чітко заявлено: до того моменту, поки не будуть звільнені військовополонені моряки - відповідно до рішення Міжнародного суду, поки Балух, Сенцов страждають, то "європейська Росія", про яку сказав Макрон, - де жінок б'ють у живіт, де ми бачимо абсолютне свавілля стосовно корінних народів, то очевидно, що про повернення Росії не може бути й мови. Тим більше, після такої помилки і дискредитації ПАРЄ, коли РФ повернули, але вона не виконала жодного зобов'язання. Йти далі - означає наступати самому собі на горло. Політика умиротворення з уроків 20 століття сприяла збільшенню агресії перед Другою світовою війною", - зазначила вона.
За словами Гопко, українській дипломатії потрібно підключати іноземні диппредставництва і діаспору для спілкування з іншими країнами з G7.
"Сьогодні я зустрічалася з головою Світового конгресу українців Павлом Гродом та іншими представниками. Тобто, ми працюємо до останнього дня, щоб ніхто на Заході не скористався нібито паузою між роботою двох парламентів. Це потрібно для того, щоб ми могли сьогодні говорити з "Вісімки", наприклад, з Канадою, Великою Британією. Це держави, які завжди мали свою позицію і стояли на захисті демократії, міжнародного права і верховенства права. Поки ми їхньої реакції на цю ініціативу не почули. Отже, або вона не серйозна, або відбувається непублічна дипломатія. Плюс, це може бути гра за увагу Путіна, виходячи з інших загроз - таких, як Китай".
"Макрон вирішує свої внутрішні питання, особливо після протестів "жовтих жилетів", - вважає політик. - У нього зараз екватор президентства. Макрон починав як великий борець з російськими пропагандистськими медіа, не пускаючи їх на спільну з Путіним прес-конференцію і кажучи, що це пропагандисти. Макрон вимагав санкцій. Макрон Путіну назвав Анну Ярославну Київською, а не московською принцесою... а потім ми побачили тиск великих французьких компаній - таких, як Total, які збільшили інвестиції в газовидобування в РФ. Ми бачимо, наскільки змінилась позиція Німеччини через "Північний потік" і тиск на Меркель. Є певна конкуренція Макрона з Меркель за лідерство в діалозі з Путіним. Але поки це має цинічний вигляд, а результатів жодних. Саме завдяки зусиллям Франції і Німеччини російську делегацію повернули в ПАРЄ. Але що вони отримали натомість? Та нічого - українські в'язні не звільнені. Перед Путіним вони мають дивний вигляд - він веде свою гру, а на поступки не йде. Тому Україна має чітко заявити свою позицію. Тому що завтра Путін перед "нормандської четвіркою" почне вимагати прийняття речей, які вдарять і по довірі до Зеленського, і підриватимуть політичну ситуацію зсередини".
Також Гопко повідомила, що посли низки країн-союзників України висловлюють занепокоєння тим, що Україна може прийняти неприйнятні для неї умови.
"Я зустрічаюся на завершення каденції з різними послами. Вони кажуть: ми дуже переживаємо, щоб Україна не пішла на ті компроміси, які буде дуже складно пояснити в наших країнах. Ми всі ці роки накладали санкції, підтримували Україну. Тому сподіваємося, що ви будете цю жорстку позицію тримати. Меседж простий: нас не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо. Ми маємо чітко це озвучити, і це повинен говорити президент. Чому не відбулося розмови Зеленського з Макроном після того, як Макрон поговорив з Путіним?
На запитання, що може означати ця заява напередодні візиту Зеленського в США, Гопко нагадала, що така заява звучала від Трампа і раніше.
"Україні потрібно нагадувати Трампу, що зробити Америку great again (виборче гасло Трампа - Ред.) - це лідерство. А лідерство - це якраз захист демократії. Якщо Росія переступила межу, значить, потрібно змушувати агресора відновити нашу територіальну цілісність. У цьому сила держав, що претендують на світове панування", - підсумувала вона.
Они позволяют гражданам страны немного повысить размер пенсионных начислений. Данная денежная помощь начисляется только тем пенсионерам, которые имеют низкий уровень дохода. 41800 NIS может получать семейная пара, а 27900 NIS выделяется одиноким людям, не имеющим сбережений.
Пенсия в Израиле для репатриантов-пенсионеров зависит и от длительности их пребывания в стране. Если он отсутствует более 2 месяцев, то начисление средств прекращается.
После 80 лет размер отчислений немного увеличивается и составляет 1620-2390 NIS.
Величина отчислений для переселенцев ниже минимального уровня дохода. Но, если пособие оформлялось через «Битуах Леуми», и человек не имеет никакого источника получения дополнительных средств, то орган выравнивает сумму выплат до допустимой планки. Так, с 64 до 70 лет она составит 2800-4170 NIS, от 70 до 80 лет - 2900-4300 NIS, а от 80 лет - 3020-4470 NIS
И это не одно и тоже с разными выплатами и доплатами местных или других бюджетов .
Договоры между странами и делаются для того , что бы если человек всю жизнь проработал и уехал в другую страну , мог получать пенсию той страны где он отчислял , а не там куда он приехал . Здесь даже пенсы заполняют годовые декларации о доходах , появится другой доход - обоснуй и заплати налог . Многие здесь получают французские и немецкие пенсии , так как в своё время работали в тех странах , но лишены португальских ( они на много меньше ) .
🤣🤣
Вилізло...
🤑
🤑
😁
Теперь эта истерика не кажется истерикой после того, как неоднократно говорится о том, что моряков будут менять в толпе, а это значит - им сохранят статус обвиняемых и паРаша сохранит лицо, не выполнив решение трибунала...
Нужно ядерное оружие и готовность его применить. В этом мире уважают только силу. И в петербургских подворотнях тоже. Если есть бомба и готовность её сбросить на Питер и вторую бомбу на Москву - будут разговаривать. Нет силы, нет бомбы....
Слабаков никто никогда не уважал. Смотрим, что сделали с мирной оппозицией в Москве. Её нет, она сидит. А если бы вышло 50-60 тысяч с калашами,усрались бы все и мальчики из рос гвардии разбежались бы первыми. Умирать не хочется никому. А умирать за идиота тем более.
Поэтому у Украины и забрали ядерное оружие в 90-е.
За Украину уже все решили
Нужна вся восточная европа.
Вы если там будете воевать к нам не суйтесь беженцами.
Мы вас будем не пускать.
Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков считает, что Донбасс должен получить "полноценный особый статус" или "Украина - так называемый символический суверенитет".
Впрочем, политолог считает, что Донбасс должен "сосуществовать с Украиной, примерно, как Гонконг с Китаем - один народ, две системы".
"Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на самом деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение", - считает Чесноков.
У Суркова допускают, что Донбасс можно сделать сферой общих интересов России и Украины. "Смогут ли когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и образы - сблизятся. Не смогут - разойдутся дальше. Когда в Украине окончательно одумаются, можно было бы сделать Донбасс сферой общих интересов России и Украины, чтобы Донбасс не стал причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты - рубль и гривна, работали совместные предприятия", - рассказал политолог.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским назвал условие для
Путин в телефонном разговоре выдвинул Зеленскому требования для перемирия на Донбассе
и деэскалации конфликта на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Путин потребовал "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, которые приводят к жертвам среди мирного населения". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/simvolicheskiy-suverenitet-nad-donbassom-u-surkova-rasskazali-kakim-vidyat-sudbu-okkupirovannoy-chasti-donbassa-1398420.html
Это Бабченко пишет - ваш убиенный когда то коллега....
Так что не баньте за мат....
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·2 ч
Умудриться за сто дней полностью ******** субъектность на международном поле - да даже не ********, а самим поросто взять и отказаться от неё - и завести дело о превышении полномочий на Климкина, который эту субъектность пять лет строил... У меня нет комментариев. Совсем.
германці...
🤣🤣
Америка поссорила брадские народы.
Ой беда беда.
Америка печатая свои доллары уже давно купила за них всю россию с потрохами вместе с кремлевским карликом.
Просто америка разрешила путину немножко побыковать.
Таеих долбо.бов как ты ей не жалко.
От вас все равно нет никакой пользы.
Не к Порошенко она относится или к Зеленскому а к их избирателям.
Это не у Порошенко рашка анексировала Крым и не Порошенко она убивала на Донбассе.А людей которые имеют несчастье иметь с тобой одинаковый паспорт.
Если тебе на это все все равно то почему вдруг об этом должны переживать в америке?
Стокгольмский синдром?
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Ну а продолжение- Минский договорняк был выгоден Пу. Вспомним Дебальцево- благодаря перемирию Минск 2, оккупанты стянули все подразделения к Дебальцево. И хотя патриоты кричали- нужно действовать, но ПАП молчал. В случае если США/ЕС возвращают Пу в круг мировых лидеров, то Украина не обязана выполнять Минский договорняк.