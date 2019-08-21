 Не виключаю, що в новому Кабміні будуть представники старого уряду, - Герус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це він заявив після засідання уряду в середу.
"Треба почекати ще тиждень-півтора, і ми будемо все знати. Я взагалі не виключаю нічого, все може бути", - сказав Герус.
Він також додав, що необхідно подякувати діючому уряду за роботу і прийняті рішення, а також висловив сподівання, що наступний склад Кабінету міністрів працюватиме ще ефективніше.
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@i_turenko
😄
🤑
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Товарісчі зебіли! Швиденько подякували старому уряду😁
а вот у нажратых пиявок на теле Украины - их девать некуда...
поэтому и приватизация оживилась и банки передумали банкротится и казино возвратят и землицу разрешат купить-продать... да и война никак не кончится - чья очередь наживаться?
..