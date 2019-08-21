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 Політика України
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Все про:Кабмін (3006) Герус (48)

 Не виключаю, що в новому Кабміні будуть представники старого уряду, - Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус не виключає, що в новому складі уряду будуть представники попереднього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це він заявив після засідання уряду в середу.

"Треба почекати ще тиждень-півтора, і ми будемо все знати. Я взагалі не виключаю нічого, все може бути", - сказав Герус.

Він також додав, що необхідно подякувати діючому уряду за роботу і прийняті рішення, а також висловив сподівання, що наступний склад Кабінету міністрів працюватиме ще ефективніше.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144077
 
 
 Топ коментарі
 
не издевайся, они уже итак в нокауте, воняют лежа без сознания, после того как пошутили что тарифы упадут, и что войну никто не собирается заканчивать быстро.
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Герпес, а где же "новыилитса", а? Не исключаю, что в новом Кабмине будут представители старого правительства, - Герус - Цензор.НЕТ 2935
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не издевайся, они уже итак в нокауте, воняют лежа без сознания, после того как пошутили что тарифы упадут, и что войну никто не собирается заканчивать быстро.
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😂З коментів у ФБ.
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(C)
@i_turenko
😄
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в смислі? крепкого хазяйственніка знову у Прем'єри?
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нуу...якщо він крепкий хазяйственік, то чому би й ні.
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никаких папередников.Все будущие победы и достижения Украины должны принадлежать только 95-му кварталу и новым лицам.
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Да там и грося уже неплохо сраки зебобикам вылизал...и тоже имеет большой шанс.... Не исключаю, что в новом Кабмине будут представители старого правительства, - Герус - Цензор.НЕТ 7976
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нехай Аваков лишається, а до пари йому - Саакашвілі - і буде - бе-бе-бе.
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думаю Яценюка повернуть назло Барні
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и кроля вже буды бдеть за яйки, шобы барна не лапал
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Он также добавил, что необходимо поблагодарить действующему правительству за работу и принятые решения, а также выразил надежду, что следующий состав Кабинета министров будет работать еще эффективнее. Источник: https://censor.net.ua/n3144077
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Товарісчі зебіли! Швиденько подякували старому уряду😁
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Слово "дякула" пишут в основном члены секты "дрочеров на шария" ну или кацапелы. Это их отличительная черта. Так что люкриция скорее всего даже не зебилка Не виключаю, що в новому Кабміні будуть представники старого уряду, - Герус - Цензор.НЕТ 7855
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Бредит оно...сейчас зеленки попьет и попустит....
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Піля зеленки вона кидає хліб, потім лікування в психіатричному закладі😮
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А как жи новиє літца??? Який вишуканий золотий дощ на голови зєлібобів.
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АНІ перейменують Україну у Новоліцию...і гімн буде - саюз новаліций зебілав галодних...
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аукцион - дело хитрое... откуда у зеленых опарышей бабосы на хлебные должности?
а вот у нажратых пиявок на теле Украины - их девать некуда...
поэтому и приватизация оживилась и банки передумали банкротится и казино возвратят и землицу разрешат купить-продать... да и война никак не кончится - чья очередь наживаться?
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Стеця - на радость петикам. Но мне за содействие - бутылка!
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Хто про що, а кацап за пляшку. От привчили чечени. Прям рефлекс.
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А зачем поменяли президента, если и политика была правильной и кабмин работал эффективно и оказывается Порошенко даже не мародер? Посмеяться захотелось? Смейтесь, главное, чтобы не до слез.
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ПеТЕКАНТРОПЫ ТАКИЕ ВЫДУМЩИКИ. НАПИШИ ОДНО - "ВЫДУМАЮТ" С ТРИ КОРОБА СОВЕРШЕННО ДРУГОГО.
Не исключаю, что в новом Кабмине будут представители старого правительства, - Герус - Цензор.НЕТ 3372
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Пройшла весна, пора саджати бариг у кріслА (в кабміні)
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Старые ушлые барыги подкупили молодых наивных и невинных ЗЕбилов
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поди еще и как марадерствывать скоро научат Не виключаю, що в новому Кабміні будуть представники старого уряду, - Герус - Цензор.НЕТ 9983 жду не дождусь заседаний новой ВР. вот ржака будет, когда 2х недельные курсы в Трускавце окажутся фейлом, и новые слуги народа запутаются в трех кнопках Не виключаю, що в новому Кабміні будуть представники старого уряду, - Герус - Цензор.НЕТ 259
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нічіво...будут па пацанскі на кортачьках...главнає шоб сємкі воврємя паднасілі...
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как гаварил их мудрый наставник-гуру жека кошевой : "живите чотка и не касячьте" Не виключаю, що в новому Кабміні будуть представники старого уряду, - Герус - Цензор.НЕТ 8943
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Супрун остаётся..Это -хорошо!Сегодня смотрел сессию харьковского горсовета.Гепа натужно бекал и мекал на мове.Это Не исключаю, что в новом Кабмине будут представители старого правительства, - Герус - Цензор.НЕТ 2944 опера.Это -Кармен!!!
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А Зєля натужно шипить...і все ж - Україна не Білорусія.
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Нет, нет, и еще раз - Нет!! Только НЕ Супрун!! Это уж слишком! ну...пожалуйстаааа!
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Видать здорово тебя Супрун поимела, раз волосы на пятой точке рвешь...
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Аваков становится подотчётным ЗЕ и прикасаемым.Это очень даже хорошо.А работать он умеет.Системный аналитик по образованию и интеллегентный негодяй.
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Все верно, эти клоуны не в состояние самим что то сделать,это не куем на рояле играть...
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Та *****, новые старые, главное чтобы если *******, сел с конфискацией.
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А давай це розділимо. Одні будуть красти, а інші сидіти. Какая тєбє разніца?
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ніхто не сяде навіть на одному гектарі
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А что, "консультанти", вже не справляються? Виявляється, що "гімно на вентилятор накидать" - це одне, а працювать - трошки інше? Так давайте вже і "руля", старого, повернем - буде більше толку...
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