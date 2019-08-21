 До кінця року кількість фільмів, знятих за підтримки Кабміну, досягне 148 - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету Міністрів України.
За словами прем'єра, відродження кіно стало одним із найуспішніших напрямків культурної політики діючого уряду разом з ініціативами "Малі міста - великі враження" і проектами відродження історичних пам'яток.
"Кошти, спрямовані на реалізацію проектів у рамках цих ініціатив, це не тільки урядова підтримка, а й доходи регіонів, забезпечених у рамках децентралізації", - сказав Гройсман.
Так, цьогоріч "Малі міста - великі враження" - це 74 проекти на 41,3 млн грн. Відновлення історичних об'єктів - це 638 проектів на більш ніж 1 млрд грн.
😁
За верность 🐷..
Пачти с рехформами совпало по какаличеству..
🤑
Только УКРАИНСКИЕ фильмы,а не гуано для проката в раше с рашенскими же актерами в главных ролях?????
Название "25-й часов"
Год выхода 2016
В ролях Антон Хабаров, Татьяна Арнтгольц, Жанна Эппле, Александр Кобзарь
Страна Россия, Украина