 До кінця року кількість фільмів, знятих за підтримки Кабміну, досягне 148 - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету Міністрів України.

За словами прем'єра, відродження кіно стало одним із найуспішніших напрямків культурної політики діючого уряду разом з ініціативами "Малі міста - великі враження" і проектами відродження історичних пам'яток.

"Кошти, спрямовані на реалізацію проектів у рамках цих ініціатив, це не тільки урядова підтримка, а й доходи регіонів, забезпечених у рамках децентралізації", - сказав Гройсман.

Так, цьогоріч "Малі міста - великі враження" - це 74 проекти на 41,3 млн грн. Відновлення історичних об'єктів - це 638 проектів на більш ніж 1 млрд грн.

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