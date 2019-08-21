 Політв'язня Карпюка перевели в Москву, - адвокат

Про переведення Карпюка написав у Facebook його адвокат Олексій Барановський, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційне підтвердження: Миколи Карпюка немає в Т-2 (Володимирський централ). Сьогодні я був записаний на 13:00 в електронній черзі на відвідування українського в'язня в Т-2, проте вже на вході до тюремної установи мені було оголошено, що Карпюка тут немає і його відвезли кілька днів тому в Москву", - повідомив він.

Напередодні російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що в "Лефортово" взяли передачі для п'ятьох українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. Вона додала, що не може точно знати, чи є політв'язні в Лефортово, адже не має допуску на територію СІЗО. Але "не бачить сенсу брати передачі для людей, яких немає в наявності".

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Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.