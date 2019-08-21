 Політв'язня Карпюка перевели в Москву, - адвокат

Про переведення Карпюка написав у Facebook його адвокат Олексій Барановський, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційне підтвердження: Миколи Карпюка немає в Т-2 (Володимирський централ). Сьогодні я був записаний на 13:00 в електронній черзі на відвідування українського в'язня в Т-2, проте вже на вході до тюремної установи мені було оголошено, що Карпюка тут немає і його відвезли кілька днів тому в Москву", - повідомив він.
Напередодні російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що в "Лефортово" взяли передачі для п'ятьох українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. Вона додала, що не може точно знати, чи є політв'язні в Лефортово, адже не має допуску на територію СІЗО. Але "не бачить сенсу брати передачі для людей, яких немає в наявності".
Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.
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@A_Traxel
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Россия и Украина возможно (!!) уже договорились об обмене гражданами, удерживаемыми на территориях обеих стран, сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, РФ может быть выдан, в частности, бывший главный редактор « РИВ-Новости - Украина» Кирилл Вышинский.
Собеседник газеты заверил, что Украине вероятно (!!) будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».
Источник не исключил возможности передачи Киеву и других лиц, в том числе и тех, кто уже находится в местах лишения свободы. Собеседник издания сообщил, что обмен состоится вероятно еще до конца августа.
В то же время источник издания из окружения украинского лидера В. Зеленского заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля в ходе телефонного разговора президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами являлся одной из ключевых тем их беседы.
В свою очередь знакомый с ходом переговоров об обмене источник в РБК подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще «давно» и что с наибольшей долей вероятности это произойдет в августе-сентябре. По его словам, так же возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Другой знакомый с этим процессом источник уточнил, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, в том числе и моряков, была достигнута 19 августа в ходе встречи Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном во Франции.
Тогда же, по словам собеседника, стороны договорились разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, подчеркнул он.
При этом на вопрос о том, кто может быть передан России в ходе этого обмена, источник не ответил, объяснив это желанием «не навредить».
В МИД РФ отказались комментировать сведения о возможной выдаче украинских заключенных. Воздержалась от обсуждения этого вопроса также и украинская сторона