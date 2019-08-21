EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  1885  6
Все про:Київ (6406) підлітки (102) поранення (1494)

 Зловмисникам, що поранили громадянина, який заступився за підлітків, оголошено про підозру, - прокуратура

Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозру 2 чоловікам, затриманим за фактом вогнепального поранення жителя столиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що увечері 19 серпня на вул. Івана Мазепи сталася словесна перепалка між підозрюваними і групою підлітків. Помітивши це, потерпілий заступився за юнаків, за що у відповідь один із підозрюваних вистрілив йому в руку.

Після цього зловмисники втекли з місця події на автомобілі "Suzuki".

Під час здійснення плану "Перехоплення" правоохоронцям вдалося затримати вказаний автомобіль і трьох чоловіків, які в ньому були. Ними виявилися жителі столиці 1978, 1996 і 1998 років народження.

При огляді місця скоєння злочину правоохоронці виявили пістолет з патронами і дві біти.

В даний час двом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144067
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ударившим ножом, подозревают в огнестрельном ранении
 показати весь коментар
 
 
Может это был московитский нож-пистолет?
 показати весь коментар
 
вот, мужику, которого ударили ножом, сразу стало легче...
 показати весь коментар
 
 
Походу уже пьют не только в ген.прокуратуре, но и в местных закладывают Злоумышленникам, ударившим ножом гражданина, который заступился за подростков, объявлено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1781
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору