 Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Незаконні дії співробітників СБУ порушують права іноземного власника палива, яке перевозило судно "Мрія", і створюють прецедент порушення державою Україна міжнародно-правових норм", - йдеться в повідомленні.

"Тефін" оскаржує дії співробітників СБУ у судах. Окремо готуються заяви в міжнародні торговельні, морські організації.

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"Судно "Мрія" придбане, ввезене в Україну і зареєстроване у відповідності з усіма процедурами та оплатою всіх належних платежів. Ми пишалися тим, що поки інші ховають кораблі і бізнес в офшорах, ми офіційно і легально поповнювали танкерний флот України і працювали принципово під українським прапором. До цього часу судно неодноразово заходило в порти України, оскільки працювало за своїм призначенням і не отримувало жодних застережень від правоохоронних органів", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м.Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м.Севастополь.

Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2015-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час купівлі у колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".