 Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Незаконні дії співробітників СБУ порушують права іноземного власника палива, яке перевозило судно "Мрія", і створюють прецедент порушення державою Україна міжнародно-правових норм", - йдеться в повідомленні.
"Тефін" оскаржує дії співробітників СБУ у судах. Окремо готуються заяви в міжнародні торговельні, морські організації.
"Судно "Мрія" придбане, ввезене в Україну і зареєстроване у відповідності з усіма процедурами та оплатою всіх належних платежів. Ми пишалися тим, що поки інші ховають кораблі і бізнес в офшорах, ми офіційно і легально поповнювали танкерний флот України і працювали принципово під українським прапором. До цього часу судно неодноразово заходило в порти України, оскільки працювало за своїм призначенням і не отримувало жодних застережень від правоохоронних органів", - підкреслюється в заяві.
Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м.Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м.Севастополь.
Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2015-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час купівлі у колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.
19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.
Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".
interfax.com.ua/news/economic/518143.html
то есть, Зеленский на побегушках у какого-то опудала из Крыма?!.. я ничего не пропустил?!
Увасья, настоящий патриот из Ольгино!.. у Васьи зарплата в рублях..
У сєпарів і свинособак є Х@йло, у порохоскотів - сиве брехливе Мурло, зрадник і мародер.
Запорожцы, есть дело
Летом 2014 года в Шахтерском районе боевики так называемой «ДНР» сбили штурмовик Су-25 ВСУ. На поиски пилота, который успел катапультироваться, отправили группу из 19 спецназовцев 3-го полка им. князя Святослава Храброго.
Украинские военные попали на территорию фермерского хозяйства Николая Бутрименко. Фермер предложил ребятам переночевать в ангаре пока он съездит в Снежное, чтобы проведать больную супругу. Позже он вернулся в ангар в сопровождении боевиков на БТР и БМП. Они обстреляли ангар. 10 спецназовцев погибли на месте, еще 5 - были взяты в плен, четверым - удалось спастись и добраться до расположения украинских подразделений.
В мае этого года Куйбышевский районный суд частично оправдал фермера. По закону Савченко фермер может оказаться на свободе уже через год.
В Запорожском апелляционном суде 23 августа рассмотрят дело фермера Николая Бутрименко, который приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Активисты, военные собираются на митинг у здания суда. Начало заседания в 11:00.
Прокуратура Донецкой области подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда, который не признал фермера виновным в организации террористического акта, а также «сдаче» боевикам «ДНР» позиций украинских военных, которые были расстреляны.
Запорожцы не исключают, что фермера оправдают и поэтому собирают устроить митинг под зданием суда.
Андрей Шор