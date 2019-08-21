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 Політика України
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Все про:Зеленський (2439) контрабанда (980) корабель (561) Херсон (266)

 Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію

ТОВ "Тефін", яке є власником арештованого танкера "Мрія" (Mriya), закликало президента України Володимира Зеленського і главу Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова втрутитися в ситуацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Незаконні дії співробітників СБУ порушують права іноземного власника палива, яке перевозило судно "Мрія", і створюють прецедент порушення державою Україна міжнародно-правових норм", - йдеться в повідомленні.

"Тефін" оскаржує дії співробітників СБУ у судах. Окремо готуються заяви в міжнародні торговельні, морські організації.

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"Судно "Мрія" придбане, ввезене в Україну і зареєстроване у відповідності з усіма процедурами та оплатою всіх належних платежів. Ми пишалися тим, що поки інші ховають кораблі і бізнес в офшорах, ми офіційно і легально поповнювали танкерний флот України і працювали принципово під українським прапором. До цього часу судно неодноразово заходило в порти України, оскільки працювало за своїм призначенням і не отримувало жодних застережень від правоохоронних органів", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м.Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м.Севастополь.

Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2015-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час купівлі у колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144063
 
 
 Топ коментарі
 
Продажная вата просит такую же вату о помощи...
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Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал черта Зеленского, позвонить бесу Баканову, и вмешаться в ситуацию..

то есть, Зеленский на побегушках у какого-то опудала из Крыма?!.. я ничего не пропустил?!
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Не по теме, но интересно:

Запорожцы, есть дело

Летом 2014 года в Шахтерском районе боевики так называемой «ДНР» сбили штурмовик Су-25 ВСУ. На поиски пилота, который успел катапультироваться, отправили группу из 19 спецназовцев 3-го полка им. князя Святослава Храброго.

Украинские военные попали на территорию фермерского хозяйства Николая Бутрименко. Фермер предложил ребятам переночевать в ангаре пока он съездит в Снежное, чтобы проведать больную супругу. Позже он вернулся в ангар в сопровождении боевиков на БТР и БМП. Они обстреляли ангар. 10 спецназовцев погибли на месте, еще 5 - были взяты в плен, четверым - удалось спастись и добраться до расположения украинских подразделений.

В мае этого года Куйбышевский районный суд частично оправдал фермера. По закону Савченко фермер может оказаться на свободе уже через год.

В Запорожском апелляционном суде 23 августа рассмотрят дело фермера Николая Бутрименко, который приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Активисты, военные собираются на митинг у здания суда. Начало заседания в 11:00.
Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію - Цензор.НЕТ 6197
Прокуратура Донецкой области подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда, который не признал фермера виновным в организации террористического акта, а также «сдаче» боевикам «ДНР» позиций украинских военных, которые были расстреляны.

Запорожцы не исключают, что фермера оправдают и поэтому собирают устроить митинг под зданием суда.

Андрей Шор
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Продажная вата просит такую же вату о помощи...
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не все так однозначно, кацапе
interfax.com.ua/news/economic/518143.html
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В данном контексте это ты кацап малоросский. Так что увянь .
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Чому? Тобі вистачить інтелекту обгрунтувати свою тезу, порохоскоте?)
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Тобто бізнеси на росії під час війни купляла сива свиня парашенко, а "кацап і маларос" раптом я? Шось тут не сходиться, порохоскот)
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Кацап і малорос - саме ти. А ще зелебобік, зелефіл і т.д. , якщо вважаєш, що доставка палива судном, зареєстрованим в Украіні флоту країни-загарбника - то є норма.
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очень сложная задача! если простить вмешаться только соплю, то следующий шаг звонок баканову, а если просить сразу двух, то звонок другу или помощь зала.
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Владелец "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, призвал черта Зеленского, позвонить бесу Баканову, и вмешаться в ситуацию..

то есть, Зеленский на побегушках у какого-то опудала из Крыма?!.. я ничего не пропустил?!
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У порохоскотів такі самі непереборні трабли із побудовою причинно-наслідкових звязків (критичним/аналітичним мисленням), як і у ваших ментальних та ідейних братів кацапів)
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Увасья! готов оправдать любого сепара и отсо№№ть у Путена!..
Увасья, настоящий патриот из Ольгино!.. у Васьи зарплата в рублях..
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Та какой там! Ходил спокойно себе бутылки по мусорникам собирал, а тут предложили за зелепопа топить, от и пошел.
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На те, як тече вода і палає порохоскот, можна дивитися вічно)
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Порохоскот відрізняється від кацапів і сєпарів тільки царською сракоб, яку стараннотдо блиску вилизує.
У сєпарів і свинособак є Х@йло, у порохоскотів - сиве брехливе Мурло, зрадник і мародер.
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А почему не привлекают старых владельцев судна? Они ни в чём не виноваты? Корабль это только инструмент...
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Літінант не закінчував трускавецькі університети, тому і не знав про це.
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Це ж синулька вашого улюбленого сивого мародера. Не впізнав свого молодшого барина, порохоскот?)
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Тобто він упевнений, що Зєлєнскій і його друг Баканов захистять порушника від українського правосуддя?
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Этот "Теффин" возил топливо московитам в ЧФ? Если да,то пусть молчит.
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А разбойничий захват территории чужого государства вопреки всем нормам международного права это как называется? Любая помощь этим разбойникам это уже преступление.
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Под флагом Украины возил топливо для козломордых? "Ничего личного, только бизнес".
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Не по теме, но интересно:

Запорожцы, есть дело

Летом 2014 года в Шахтерском районе боевики так называемой «ДНР» сбили штурмовик Су-25 ВСУ. На поиски пилота, который успел катапультироваться, отправили группу из 19 спецназовцев 3-го полка им. князя Святослава Храброго.

Украинские военные попали на территорию фермерского хозяйства Николая Бутрименко. Фермер предложил ребятам переночевать в ангаре пока он съездит в Снежное, чтобы проведать больную супругу. Позже он вернулся в ангар в сопровождении боевиков на БТР и БМП. Они обстреляли ангар. 10 спецназовцев погибли на месте, еще 5 - были взяты в плен, четверым - удалось спастись и добраться до расположения украинских подразделений.

В мае этого года Куйбышевский районный суд частично оправдал фермера. По закону Савченко фермер может оказаться на свободе уже через год.

В Запорожском апелляционном суде 23 августа рассмотрят дело фермера Николая Бутрименко, который приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «финансирование терроризма». Активисты, военные собираются на митинг у здания суда. Начало заседания в 11:00.
Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію - Цензор.НЕТ 6197
Прокуратура Донецкой области подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда, который не признал фермера виновным в организации террористического акта, а также «сдаче» боевикам «ДНР» позиций украинских военных, которые были расстреляны.

Запорожцы не исключают, что фермера оправдают и поэтому собирают устроить митинг под зданием суда.

Андрей Шор
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Неодмінно треба вмішатись і конфіскувать це корито, щоб іншим була наука на майбутнє. Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію - Цензор.НЕТ 9174
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