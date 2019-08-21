 Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Крылья", про це пише ЦТС.
За словами представника уряду, це передбачено договором про співпрацю між Україною в особі "Укроборонпрому" і Skyrizon і Xinwei від 27 квітня минулого року і новою акціонерною угодою від 19 червня 2019 року.
Співрозмовник агентства додав, що серед цих зобов'язань інвестиції в розробку нових двигунів і їхню модернізацію, індексація зарплати на рівень інфляції.
Він нагадав, що структура власності "Мотор Січі" до рішення про можливу операцію була вкрай заплутана і непрозора, пов'язана з офшорними компаніями і наближеними до почесного президента компанії В'ячеслава Богуслаєва.
"В результаті угоди компанія має стати частиною глобальної публічної компанії, прозорою для управління і контролю, прийняття рішень та діяльності на ринках з точки зору норм міжнародного права", - зазначило джерело.
На його думку, угода дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок збуту, зберігши виробництво в Україні. Співрозмовник агентства нагадав, що основним ринком збуту для підприємства історично була Росія, в результаті чого після російської агресії в 2014 році обсяг доходів впав більш ніж вшестеро, і зараз на заводі прийнято рішення про скорочений робочий тиждень. Єдиним адекватним ринком збуту для завантаження підприємства є ринок КНР, вважає співрозмовник агентства.
"Підписаними договорами прямо заборонені поставки обладнання і технологій з підприємства "Мотор Січ", його дочірніх підприємств, через посередників або через підприємство в м. Чунцин в такі країни як Росія, КНДР, Ірак. Тому спекуляції на тему можливих поставок в країну-агресор недоречні", - підкреслив він.
Джерело також вказало, що "Мотор Січ", на відміну від ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" ім.Івченка, більш як 25 років є приватним підприємством, що не належить до стратегічних з точки зору українського законодавства, а його акції до недавнього часу котирувалися на біржах (в квітні 2018 року суд за клопотанням слідчого СБУ призупинив їх обіг).
а где они сейчас ?
Китайцы везут завод!!!
Нет государства!
Это "Мотор сич" в офшорах
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Granum Corporation» (м. Панама, Республіка Панама)
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Likatron Enterprises Limited» (м. Ларнака, Кіпр)
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» акцій компанії «Reckoner Investment Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр)
Ну, как бы да, страны совсем не относятся к оффшорам.
С Китаем работать нужно очень осторожно...... Желательно опершись задом в жб блок!
Вон Китай рашку имеет во все дыры! Несмотря на яд оружие последней!
"... после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем вшестеро, и в настоящее время на заводе принято решение о сокращенной рабочей неделе."
У нас много чего прямо прописано в законах и где-либо еще, но многих это не останавливает.
для китайских управленцев мы рабы по сравнению с богоизбранным 1,5 миллиардным китайским народом (по оплате)
Зараз власник вирішив його продати китайцям
предприятие стратегическое - власник государство
Уже уничтожили судностроение, ЗАлК, ЛАЗ и многое другое. Давайте теперь и МоторСич уничтожим.
Уже уничтожили судностроение, автомобилестроение, ЗАлК, ЛАЗ и многое другое. Давайте теперь и МоторСич уничтожим.
Не все то золото, что Китай: Пять инфраструктурных проектов Поднебесной, "зависших" в Украине
https://cfts.org.ua/articles/ne_vse_to_zoloto_chto_kitay_pyat_infrastrukturnykh_proektov_podnebesnoy_zavisshikh_v_ukraine_1477
Оказывается, продав Volvo Cars китайцам, шведы нашли способ пролезть на китайский рыкок (а не наоборот - китайцы на европейский). Видимо ту же цель преследовали и американцы, продавая китайцам производство персональных комп'ютеров "IBM", и брекситанцы, продав китайцам MG. Rover они, правда, так и оставили немцам - видимо, чтоб как-то проникнуть на немецкиц рынок. А чтоб хоть как-то пролезть на рынок индийский им пришлось продать индусам "Ягуар" и "Лендровер"...
Интересно, мысль о том, чтоб таким образом обеспечить выход на россиянский рынок "Нафтогазу" еще ни у кого не возникла?
Все технологии будут работать в Китае
Вам мало безядерной державы , самолётов АН
И могого другого останемся соеаой республикой
Помтпвщиком рабов в ЕС
Соответствующее соглашение было подписано в понедельник, 25 марта, в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и лидера КНР Си Цзиньпіна в рамках их встречи в Париже, сообщает DW.
Как уточняет пресс-служба Елисейского дворца, китайцам по условиям контракта будут проданы 290 самолетов Airbus А320 и 10 самолетов А350. Макрон назвал заключение этого соглашения "прекрасным сигналом" для оживления торговых отношений между двумя странами.