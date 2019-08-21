 Я напишу заяву про звільнення, як тільки буде кому її розглядати, - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Президент Зеленський хоче іншого генпрокурора. Звичайно, команда президента не могла зрозуміти, чому всі написали заяву, а я не написав. Писати заяву, тому що всі пишуть, - я не згоден. Я сказав: закон передбачає мою відставку тільки в двох випадках: або за рішенням парламенту, або за власним бажанням", - сказав він.

Також Луценко заявив, що у нього не було бажання працювати в ГПУ під час невизначеності між президентськими і парламентськими виборами. Водночас він наголосив, що саме тандем ГПУ-МВС забезпечив такі прозорі і президентські, і парламентські вибори.

"За результатами виборів я, безумовно, напишу заяву, як тільки буде кому її розглядати. Але написати заяву після президентських виборів, знаючи, що той парламент нікого не зніме і три місяці тримати в.о. Генпрокурора я вважаю неправильним. Зараз все буде як треба, і за крісло я не тримаюся. Мені є чим звітувати. У разі, якщо нова команда захоче моїх порад, вона їх отримає", - підсумував Луценко

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Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте тут.