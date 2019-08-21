 Я напишу заяву про звільнення, як тільки буде кому її розглядати, - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що Президент Зеленський хоче іншого генпрокурора. Звичайно, команда президента не могла зрозуміти, чому всі написали заяву, а я не написав. Писати заяву, тому що всі пишуть, - я не згоден. Я сказав: закон передбачає мою відставку тільки в двох випадках: або за рішенням парламенту, або за власним бажанням", - сказав він.
Також Луценко заявив, що у нього не було бажання працювати в ГПУ під час невизначеності між президентськими і парламентськими виборами. Водночас він наголосив, що саме тандем ГПУ-МВС забезпечив такі прозорі і президентські, і парламентські вибори.
"За результатами виборів я, безумовно, напишу заяву, як тільки буде кому її розглядати. Але написати заяву після президентських виборів, знаючи, що той парламент нікого не зніме і три місяці тримати в.о. Генпрокурора я вважаю неправильним. Зараз все буде як треба, і за крісло я не тримаюся. Мені є чим звітувати. У разі, якщо нова команда захоче моїх порад, вона їх отримає", - підсумував Луценко
Юрий жжет..!!
Больше твоих советов этим зе-малороссам Юрий...
Так они точно и года не протянут, который им дают.......
Учора з кумом гахнули по літрі,
під почеревину, з солоним помідором…
І виникла мислЯ в моїй макітрі -
чому б не стати генеральним прокурором?!
А чом би й ні?! Юрко іде в відставку.
І по Закону - можна буть не в темі…
Усе, що треба - голосніше гавкать
на всяких там гриценків, чи наємів!
Тож зранку «взяв на груди» стаканюру,
штани свої весільні відутюжив,
й попер на Київ!.. В генпрокуратуру!..
Державу рятувати від злодюжок!..
…………………………………………………………
- Ви хто, товариш?
- Я - Сашко Пічальний.
Приїхав влаштуватись на посаду
до вас в прокуратуру, Генеральним!
І на пів ставки може ще й у Раду!
Я думаю проблем нема ніяких
зарахувати в штат мою персону.
Бо стаж, освіта, честь - усе до сраки
посаді цій по новому закону!
А ще хотів би, для різноманіття,
просити Вас, шановний, ще про дещо -
щоб тещею цього тисячоліття
назвати офіційно мою тещу!
Можливо, що тоді вона не буде
усіх вас обкладати матюками!
Й казати, що лайно ви, та іуди,
і я також, до речі, разом з вами!..
Аж посіріла у службовця морда…
- Ви шо, мужчина, зОвсім знахабніли?!
Чи Ви Петрові кум?! Чи сват?! Чи ***** з ескорту?!
Щоб на цей пост нам ставити дебіла!
Геть, к ******!..
………………………………………………………..
Такі то, друзі, справи…
Зайшов в ганделик… Випив сам з собою…
Нема вакансій "генеральних" у держави…
Піду у СБУ, блін… Головою…
🤣
Было......
Скучный ты пьяный клоун луцик!
Карьера в 95 квартале тебе явно не светит!
***
Нельзя не отметить, что предложение нынешнего Генпрокурора помочь Зеленскому в борьбе с коррупцией выглядит просто хохмой.
Большой юморист, однако!
Поскольку, как всем прекрасно известно, Луценко сам является махровым коррупционером и, к тому же, был поставлен на эту должность с целью крышевать коррупцию Порошенко и его окружения…
🤑
(С)
@natohawks
🤔
Или хотя бы ссаной тряпкой по сусалам , по сусалам , чтобы уже ничего не слышать про этого надутого полу-алкаша !
Абсолютно ничего путного не сделал для Украины , прославился только тем , что с грандиозным успехом заваливал любое порученное ему дело и лизал все задницы у корыта , а самомнение как у настоящего государственника !
а того кто будет рассматривать - ты посадишь. Вечный двигатель.