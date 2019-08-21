 Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у Групу Семи - це початок "нового ладу", - Лубківський

Про це він написав у блозі на Цензор.НЕТ.

Лубківський підкреслив: "Слова Дональда Трампа та Емманюеля Макрона про повернення Росії до Групи 7 - це анонс нового переформатування сил у міжнародних відносинах. New normal. Десь так закладається новий лад.

Агресора зупинити складно й обтяжливо. Тим часом, він дуже потрібен, особливо для змагання з ще більшими силами. Отже, агресора треба обняти. Цей простий і зручний підхід може стати візиткою нового ладу. Він його і накриє. Девід Кемерон теж думав, що справиться із стихією Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN

Чи можна щось зробити? "Прагматики" скажуть, що ні. Пристосуванці скажуть, що ні. А от Ізраїль не раз доводив, що так. Можна.

Потрібна насамперед реакція нашої держави. Треба засудити наміри повернути Росію до Г7 без припинення російської війни проти України і не лише проти України. Це треба зробити без огляду на майбутню зустріч з Трампом. Бо справа не в тому, щоб така зустріч відбулася. Справа в тому, щоб на такій зустрічі з нашого боку була суб’єктність, позиція та ясний інтерес.

Якщо на протест не наважаться на державному рівні, треба діяти на рівні тих українських політиків і громадських діячів, чию думку поважають і чують у світі. Публічно і непублічно.

Якщо сильні світу цього хочуть об’єднуватися з "глибоко європейським" агресором, то нам треба шукати, знаходити й об’єднувати в світі коаліцію людей, незгодних з політикою прощення та умиротворення агресора. І невідомо, яка справа стане сильнішою".

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