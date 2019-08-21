 Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у Групу Семи - це початок "нового ладу", - Лубківський

Про це він написав у блозі на Цензор.НЕТ.
Лубківський підкреслив: "Слова Дональда Трампа та Емманюеля Макрона про повернення Росії до Групи 7 - це анонс нового переформатування сил у міжнародних відносинах. New normal. Десь так закладається новий лад.
Агресора зупинити складно й обтяжливо. Тим часом, він дуже потрібен, особливо для змагання з ще більшими силами. Отже, агресора треба обняти. Цей простий і зручний підхід може стати візиткою нового ладу. Він його і накриє. Девід Кемерон теж думав, що справиться із стихією Brexit.
Чи можна щось зробити? "Прагматики" скажуть, що ні. Пристосуванці скажуть, що ні. А от Ізраїль не раз доводив, що так. Можна.
Потрібна насамперед реакція нашої держави. Треба засудити наміри повернути Росію до Г7 без припинення російської війни проти України і не лише проти України. Це треба зробити без огляду на майбутню зустріч з Трампом. Бо справа не в тому, щоб така зустріч відбулася. Справа в тому, щоб на такій зустрічі з нашого боку була суб’єктність, позиція та ясний інтерес.
Якщо на протест не наважаться на державному рівні, треба діяти на рівні тих українських політиків і громадських діячів, чию думку поважають і чують у світі. Публічно і непублічно.
Якщо сильні світу цього хочуть об’єднуватися з "глибоко європейським" агресором, то нам треба шукати, знаходити й об’єднувати в світі коаліцію людей, незгодних з політикою прощення та умиротворення агресора. І невідомо, яка справа стане сильнішою".
котра вибрала собі президентом недосвідченого клоуна , бо така країна НЕПЕРЕДБАЧУВАНА !! Европа втрачає на санкціяї мільярди - а в цей час зебіли вибирають не зрозуміло кого і
незрозуміло куди воно буде вести країну ! Нас просто м"яко послали , - дякуемо зебілам - свинопасам !!
🤣
У меня нет комментариев.
Совсем.
🤔
Да вы батенька коррупционер
Знаете, вот я считаю, что если ругать то за плохое, азаза хорошее надо хвалить.
Естественная реакция президента Зеленского на заявления Трампа появившаяся почти мгновенно на сайте администрации Президента это показательно.
Личная и государственная позиция Зеленского (как гражданина и президента соотвественно), отраженная в послании двум президентам четко показала, что Зеленский имеет аргументы и для Макрона, с его заявлениями про Европу до Владивостока, и для Трампа с его предложениями по возврату России в Большую Семерку. И к этим аргументам вынуждены будут прислушиваться.
Я считаю что именно так резко и четко должен вести себя президент Украины, при защите национальных интересов. Последовательно, оперативно, открыто и прямо обрисовывая красные линии для союзников Украины, для агрессора и смело защищая позиции нашей страны.
Плюс в заявлении Зеленского еще содержались и превентивные шаги и аргументация в том числе и для европолитиков и конкретно для Ангелы Меркель. Ведь от ее позиции тоже будет зависеть разрешение ситуации на оккупированном Донбассе и в оккупированным Крыму.
И я считаю, что человека, который так себя ведет можно называть и Президентом, и Главнокомандующим. Те кто делает такое достойны. Заслужили.
Давно мы не видели от Зеленского столь жесткой позиции по защите суверенитета Украины.
А текст заявления Зеленского вы можете увидеть на скриншоте.
Антон Швец
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи, снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто-то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятий зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
Serg Marco
Россияне похитили в Турции яхту стоимостью $2 миллиона
Группа злоумышленников с России, которой руководил отставной полковник ВМФ, похитила в турецком Мармарисе яхту стоимостью 2 млн долларов. Одного из похитителей уже задержали в Москве, сообщает Deniz Gazete.
«В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит 2 млн долларов. Группой, совершившей похищение, руководил отставной полковник Военно-морских сил РФ Олег Попилов. Одного участника группировки задержали в Москве», - пишет издание.
Отмечается, что 13 июля двое граждан РФ арендовали яхту на неделю. Но представители чартерной компании сообщили, что судно в порт не вернулось. Позже стало известно, что оно покинуло территориальные воды Турции, а устройство электронной системы слежения было снято и пристроено к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.
Полиции и представителям Интерпола, куда обратилась компания, сдававшая яхту в аренду, удалось установить, что похищение было осуществлено группой из восьми человек. Несколько злоумышленников прибыли в города Даламан, где остановились в гостиницах. Контракт аренды заключали двое мужчин и две женщины, которые 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в гостинице.
16 июля яхта покинула территориальные воды Турции, а лица, которые брали ее напрокат, вылетели в Москву.
Как сообщило издание Milliyet, полиции удалось установить, что банду возглавлял бывший полковник Военно-морского флота РФ Олег Попилов. Группа действовала в Средиземном море в течение последних четырех лет. В прошлом году они украли 49 яхт, в этом году - 37, лишь шесть из них были найдены. Злоумышленники действовали одним и тем же методом, что и при похищении Ghost 3. Всего из Турции было похищено 16 яхт.
Отмечается, что в Москве был арестован участник этой группы Анатолий Шутов. Остальных преступников объявили в международный розыск.