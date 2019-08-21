 До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердила перша заступниця голови Верховної Ради, майбутня народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ця інформація відповідає дійсності", - сказала Геращенко.

Зазначимо, в попередньому скликанні ВР Гончаренко і Лопушанський входили до президентської фракції "Блок Петра Порошенка", при цьому Гончаренко був одним із заступників її голови.

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У позачергових парламентських виборах, які проводилися 21 квітня 2019 року, обидва брали участь як самовисуванці. Гончаренко здобув перемогу в одномандатному виборчому № 137 Одеської області, а Лопушанський - в окрузі №125 Львівської області.