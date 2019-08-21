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 Політика України
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Все про:ВР (5342) Геращенко Ірина (917) Гончаренко (189) Лопушанський (1) Європейська Солідарність (89)

 До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко

Олексій Гончаренко і Андрій Лопушанський, які перемогли на своїх округах як самовисуванці, приєднаються до фракції політичної партії "Європейська Солідарність", яка буде створена у Верховній Раді IX скликання.

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердила перша заступниця голови Верховної Ради, майбутня народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ця інформація відповідає дійсності", - сказала Геращенко.

Зазначимо, в попередньому скликанні ВР Гончаренко і Лопушанський входили до президентської фракції "Блок Петра Порошенка", при цьому Гончаренко був одним із заступників її голови.

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У позачергових парламентських виборах, які проводилися 21 квітня 2019 року, обидва брали участь як самовисуванці. Гончаренко здобув перемогу в одномандатному виборчому № 137 Одеської області, а Лопушанський - в окрузі №125 Львівської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144058
 
   
 Топ коментарі
 
Достойнейшие люди. Особенно этот, который справа от Виктор Федырыча:
К будущей фракции "ЕС" в парламенте присоединятся двое самовыдвиженцев, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5479
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порошенко зрадник і мародер, порохоскот нелюди
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Экс-рыг и любый друзь. Ничего удивительного. К будущей фракции "ЕС" в парламенте присоединятся двое самовыдвиженцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3167
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Зебилы , что будете делать когда большинство с СН перейдут в ЕС ?
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потім ти просто прокинешся від полюції, порохоскот)
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Вы чо? У петиков бывают поллюции? Они же старенькие!
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кто да свыни побежит? свыни и свинярчуки и после этого -на мясокомбинат
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Порох не бросай Украину,ЗЕбили ее уничтожат
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порошенко зрадник і мародер, порохоскот нелюди
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Так, я особисто голосував за Пороха, то моє особисте ставлення. З якого переляку нешановний Василь Петренко, ви маєте право мені ліпити ярлик "порохоскот". Мене зовсім не турбує, за кого голосували ви. Разом з тим ваш інтелектуальний рівень та психічне здоров"я визивають у мене великі сумніви.
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Саме ти є зрадником і мародером, ********* нелюдь
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Экс-рыг и любый друзь. Ничего удивительного. К будущей фракции "ЕС" в парламенте присоединятся двое самовыдвиженцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3167
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Лешик - молодець. Молодий робив помилки, але в тяжкий для країни час зробив вірний вибір. Поважаю
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Сдается мне, Леша Гончаренко -- что-то знает.... и одел на себя --- спасательный круг.....
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Он знает что является политической... кхм, продажной особью, и кроме рыгов и песиков (по-сути тех же перекрашенных рыгов) - его никуда больше не возьмут.
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а если --- переучится на фотографа? или -- тамаду??)
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У СН щоб зрівнятись по інтелекту з Гончаренком треба пучок з 25 голів зелебобіків. Ви це знаєте, тому вас так ковбасить.
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гончаренко - ПЕСик. Звідки у цієї ригівсько-порошенківської тваринки інтелект?)
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Вам одному цього не зрозуміти, потрібно ще 24 колег-зебіків.
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Ага. Бо ПЕСики це ж інтелектуальна "иліта". Особливо палубій і танька чорнорот із довідками з дурки)
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От бачиш, а в тебе навіть справки нема. До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9778
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Достойнейшие люди. Особенно этот, который справа от Виктор Федырыча:
К будущей фракции "ЕС" в парламенте присоединятся двое самовыдвиженцев, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5479
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А где тот чёрт что с Яныком в бане был пока беркута вырабатывали электричество об шерстяные свитера протестующих? ?
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друг сказочного Петра рыг. Гончаренко понял что в списке с Псом он не пройдет и пролез как самовисуванць
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Я же говорил что ирка -дура!
Нашла чем гордится!
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Партия "жив був пес" приветствует новых "членов") До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються двоє самовисуванців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1961
До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються двоє самовисуванців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1307
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Чо-то мало петики радуются. А ведь это ваши типичные кадры.
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Тобто, ці два уроди відбули 4 роки депутанами в БПП, потім "тіпа" вийшли і полізли на вибори самовисуванцями, щоб обдурити виборців, а тепер - оппа - кнагєхазяїна До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2355 Господи, як же від них смердить гниллю... До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7594 8% - це ВАША иліта! До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2092
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Не лише Гончаренко і Лопушанський.
Як мінімум, бачу там ще й Княжицького.
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