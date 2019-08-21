 Майже весь газ закачано за мінімальними цінами. Сподіваюся, наступний опалювальний сезон не буде пов'язаний з підвищенням тарифів для населення, - Гройсман

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Сподіваюся, що наступний опалювальний сезон не буде пов'язаний з підвищенням цін для людей. Я вважаю, що зараз ціни на серпень є прийнятними і можуть бути використані в наступному опалювальному сезоні, оскільки майже весь газ закачано за цінами, які були на своєму мінімумі", - сказав Гройсман на засіданні уряду України в середу.

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