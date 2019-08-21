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Все про:отруєння (647) танкер (27)

 Одна людина померла, одна отруїлася унаслідок вживання метилового спирту на танкері в Чорному морі

В результаті отруєння метиловим спиртом на борту танкера Magus, який йшов у Чорному морі під прапором Панами, один громадянин України помер, а другому надали невідкладну медичну допомогу і госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Гордон" повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Унаслідок отруєння один моряк помер, іншому було надано невідкладну медичну допомогу, він був доставлений в лікарню порту Тамань", - повідомили у відомстві.

У МЗС України 20 серпня повідомляли, що потерпілий у реанімації.

У Федеральному агентстві морського і річкового транспорту Росії 20 серпня заявили, що в результаті отруєння на судні Magus нібито померли двоє громадян України: один на танкері, а другий - під час транспортування на берег на рятувальному буксирі.

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Чоловіки, які отруїлися, були членами екіпажу судна - другим помічником капітана і старшим матросом 1 987-го і 1989 років народження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144051
 
 
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А х-н его знает!
Могли в забегаловке паленку купить!
Могли по идиотизму жидкость с запахом спирта выпить!
Боцман мог на закупке съекономить!
Инфы то нет!
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