 В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні в пункті пропуску для авіаційного сполучення "Херсон" під час оформлення авіарейсу "Херсон-Стамбул" прикордонники виявили громадянина Російської Федерації, який відповідно до бази даних Інтерполу перебуває в міжнародному розшуку", - повідомив начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.
Як з'ясувалося, росіянина розшукують правоохоронні органи Бельгії за торгівлю наркотиками.
Прикордонники затримали злочинця згідно з встановленим порядком і передали представникам Національної поліції.