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Все про:Бельгія (96) Держприкордонслужба (2217) Інтерпол (248) наркотики (820) Росія (19419) Херсон (266)

 В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Співробітники Державної прикордонної служби затримали в аеропорту Херсона громадянина Росії, якого за торгівлю наркотиками розшукують правоохоронні органи Бельгії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні в пункті пропуску для авіаційного сполучення "Херсон" під час оформлення авіарейсу "Херсон-Стамбул" прикордонники виявили громадянина Російської Федерації, який відповідно до бази даних Інтерполу перебуває в міжнародному розшуку", - повідомив начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

Як з'ясувалося, росіянина розшукують правоохоронні органи Бельгії за торгівлю наркотиками.

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Прикордонники затримали злочинця згідно з встановленим порядком і передали представникам Національної поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144049
 
 
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По ходу интерпол - ищет его по запросу мокшанского ФСБ?
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Так это же он по приглашению зебилов приехал за паспортом
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То твой ***** ему паспорт пообещал, а он повёлся? В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол - Цензор.НЕТ 529
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Теперь нужно отпустить и снова поймать - традиция такая.
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Не сольют как еврея в Киеве в аэропорту?
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