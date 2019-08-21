 Члени Вищої ради правосуддя пояснили, що відвідували Офіс Президента перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка для "участі в експертних зустрічах". ДОКУМЕНТ

Цю інформацію повідомили Слідству.Інфо у Вищій раді правосуддя у відповіді на запит, передає Цензор.НЕТ.

Візит членів Вищої ради правосуддя до Офісу Президента відбувся напередодні розгляду клопотання Генпрокуратури про відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка й Ігоря Погрібніченка. Саме Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко були доповідачами на розгляді. А 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити суддів Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.

У ВРП повідомили, що її члени відвідували Офіс Президента для "обговорення питань судово-правової реформи".

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"… 14 серпня 2019 року голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та 15 серпня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко взяли участь в експертних зустрічах, організованих Офісом Президента України, стосовно обговорень питань судово-правової реформи", — йдеться у відповіді ВРП.

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про Комісію з питань правової реформи на початку серпня. Комісія, зокрема, готуватиме зміни до українських законів і допомагатиме в реформуванні системи судоустрою.

Журналісти Слідства.Інфо поцікавилося в членів Комісії, чи справді вони 14 та 15 серпня зустрічалися в Офісі Президента з представниками ВРП й обговорювали "питання судово-правової реформи". Член Комісії Андрій Козлов відповів, що не знає про такі зустрічі.

"Вперше чую. Якщо зустрічі відбувалися, то мене на них явно не запрошували… Якщо таке було, то це був чийсь дивний переговорний майданчик", — прокоментував він.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.