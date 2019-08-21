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 Політика України
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Все про:Овсієнко (1) Вища рада правосуддя (260) Вовк Павло (59) Говоруха (2) Офіс Президента (62)

 Члени Вищої ради правосуддя пояснили, що відвідували Офіс Президента перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка для "участі в експертних зустрічах". ДОКУМЕНТ

Члени Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко відвідували Офіс Президента напередодні розгляду клопотання про відсторонення ексглави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і судді Ігоря Погрібніченка.

Цю інформацію повідомили Слідству.Інфо у Вищій раді правосуддя у відповіді на запит, передає Цензор.НЕТ.

Візит членів Вищої ради правосуддя до Офісу Президента відбувся напередодні розгляду клопотання Генпрокуратури про відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка й Ігоря Погрібніченка. Саме Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко були доповідачами на розгляді. А 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити суддів Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.

У ВРП повідомили, що її члени відвідували Офіс Президента для "обговорення питань судово-правової реформи".

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"… 14 серпня 2019 року голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та 15 серпня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко взяли участь в експертних зустрічах, організованих Офісом Президента України, стосовно обговорень питань судово-правової реформи", — йдеться у відповіді ВРП.

Члени Вищої ради правосуддя пояснили, що відвідували Офіс Президента перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка для участі в експертних зустрічах 01

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про Комісію з питань правової реформи на початку серпня. Комісія, зокрема, готуватиме зміни до українських законів і допомагатиме в реформуванні системи судоустрою.

Журналісти Слідства.Інфо поцікавилося в членів Комісії, чи справді вони 14 та 15 серпня зустрічалися в Офісі Президента з представниками ВРП й обговорювали "питання судово-правової реформи". Член Комісії Андрій Козлов відповів, що не знає про такі зустрічі.

"Вперше чую. Якщо зустрічі відбувалися, то мене на них явно не запрошували… Якщо таке було, то це був чийсь дивний переговорний майданчик", — прокоментував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП відмовилася усувати від виконання обов'язків ще одного фігуранта справи про прослуховування - одеського суддю Шепітка

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144047
 
 
 Топ коментарі
 
"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей." © Гідрант
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Зе уже овоща по пиздежу переплюнул!
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Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для "участия в экспертных встречах" - Цензор.НЕТ 2126 ой я вас умоляю...еще скажите что они там полы мыли...
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"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей." © Гідрант
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Першими відвідувачами адміністрації Зеленського були Юзик, Ситник і гендиректор "1+1" - Bihus.info
14 червня, 2019 23.10 |коментарів: 1
За даними журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом", за тиждень після інавгурації президента України Володимира Зеленського на Банкову приходили директор НАБУ Артем Ситник, актори "Кварталу 95" Юрій Корявченков та Міка Фаталов і представники медіа, зокрема гендиректор телеканала "1+1" Олександр Ткаченко.→

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-- Ты, падла, зачем в бордель ходил?!
-- Я не ходил, я посещал!
-- Я спрашиваю: Зачем посещал?!
-- Что бы устранить одну *****!
-- Какую *****?
-- От которой у нас с тобой в прошлый раз триппер был!
-- А... ...ну и что, устранил?
-- Не... -- не успел -- вылечилась, ****!
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НАБУ прослуховувало суддів Окружного адміністративного суду Києва, який розглядає справи, пов'язані з НАБУ, нагадав віцепрезидент Світового конгресу українських юристів, старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат
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Під час обшуку чи перед обшуком? Це так складно зробити заздалегідь щоб потім мати додаткову можливість для відбілювання? Ні ТАКІ люди до ТАКОГО недокумкали б, тільки я.
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ой я вас умоляю...еще скажите что они там полы мыли...
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Мама просила Вове его любимые пирожки передать...
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Там все члены. Можно и по другому - там все х*и.
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Нет. Богдан, Разумков, Стефанчук. Продолжать?
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Як і очікувалось зезедент таки очолив корупцію!
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навіть при януковічє лохторату не впарювали таку ахінею
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Богдан, в результате этой коррупционной операции, несомненно выиграет несколько ходов, но Богдан-бурят, не понимает, что приобрел несколько тысяч сторонников повесить его (Богдана) на свитильниках Хрещатика..
Богдан! коррупционная мразь и должен быть повешен!!!
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а що робити з клованом?
А з бенею?
а з портновим?

Там же одна шайка-лейка!
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все члены Высшей Рады Правосудия должны пройти полиграф-проверку на предмет коррупции и преступных связей с Богданом..
ГенПрокуратура и СБУ должны проверить ВРП на коррупцию!
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не встигнуть... Луценка скоро знімуть... А баканов - ще той корупціонер.
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Отже новообраний покриває суддів , які виносили антиукраїнські рішення . А отже ,"русский мир, , руками мудрого нарідіота , переміг. І прикро що настав час , коли судді виносять рішення або відверто на користь Московії , або приховано . Інших рішень не виноситься.
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Следом за фашистами-антифашистами подтянулись коррупционеры-антикоррупционеры. Какой затейник этот румир.
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Вот и новоизбранный офис президента приручил этих так званных суддей самой высокой квалификации коррупции. Позор.
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Якби таке було за Порошенка то всі ЗМІ волали б зранку до ночі. А так - нормас.
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Нам светит диктатура непрофессионализма, тупости и всеобщего похеризма.
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